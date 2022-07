En los próximos meses la Corte Suprema de Justicia tendrá una última palabra sobre el caso contra el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, quien fue condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht.



Melo fue sentenciado en 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, a 11 años de cárcel por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos por el pago de sobornos para la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.



Ahora, la Corte determinará si mantiene o no esa condena, que implicó que el exdirectivo de Corficolombiana fuera capturado y enviado a una cárcel.



De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Melo sabía que Odebrecht había ofrecido una coima de 6.5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García Morales para beneficiar a la constructora en la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.



De hecho, en el proceso se tuvieron en cuenta testimonios entregados por los exejecutivos de Odebrecht Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soarez.



Sin embargo, durante todo el proceso Melo insistió en su inocencia y su defensa argumentó que los funcionarios del Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) que autorizaron los giros para el dinero del soborno al exviceministro no eran subalternos de Melo Acosta.

