Corte cita a declarar a la exministra Abudinen en caso Centros Poblados

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 3 de noviembre a la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen para que rinda declaración en el marco de la indagación previa que adelanta contra varios congresistas por el escándalo del contrato suscrito y caducado con la Unión Temporal Centros Poblados para la instalación de centros digitales.



La diligencia se realizará ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien tiene a cargo el caso.



(Le puede interesar: Corte abre indagación preliminar a cuatro senadores por caso Mintic)

Este proceso se adelanta de manera preliminar en la Corte Suprema en contra de los congresistas Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y Mauricio Gómez Amín.



En cuanto al senador Benedetti, la exministra Abudinen, dijo que el senador la llamó para sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera a una firma norteamericana.



(Lea además: ‘Me acusan sin pruebas ni testigos’: Benedetti)



"Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato", dijo la exfuncionaria a Bendetti en redes sociales, en respuesta a un trino en el que Benedetti negaba tales hechos.



Ante ello, Benedetti dijo que la exministra estaría tratando de “justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se ‘abudinearon’ la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", dijo.



El 3 de noviembre también será escuchado el senador Antonio Luis Zabaraín, quien así lo solicitó en versión libre. Los senadores investigados fueron mencionados en denuncias que recibió la Sala de Instrucción por parte de diferentes veedurías.



(Le puede interesar: Karen Abudinen dice que senador Benedetti sí la llamó)

Una de ellas fue presentada por Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común; y la otra por Pablo Bustos Sánchez, de la Red de Veedurías de Colombia, RedVer.



No obstante, el pasado 14 de octubre, Pablo Bustos se retractó de la denuncia que presentó en contra de tres congresistas y, en diligencia celebrada en la Corte, le pidió perdón a Daira Galvis, Mauricio Gomez Amin y Antonio Zabarain "dado que a la fecha no militan en su contra pruebas de responsabilidad".



(Le puede interesar: Mintic: Red de Veedurías se retracta de denuncia contra tres congresistas)



Bustos se retractó de la denuncia hecha en contra de estos congresistas al indicar que sus nombres aparecieron en este caso en un asunto mediático y que no tenía elementos probatorios que realmente los involucren.



El veedor solo mantuvo ante la Corte la denuncia que presentó en contra del senador Armando Benedetti, quien también fue incluido en la denuncia que presentó Henry Antonio Anaya Arango, de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común.

