Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, quedó formalmente acusado al general en retiro Francisco Patiño, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, por su presunta participación en el crimen del joven grafitero de 16 años Diego Felipe Becerra, ocurrido el 19 de agosto de 2011 a manos del agente Wilmer Alarcón.



(Lea: General Patiño irá a juicio por caso de grafitero Diego Felipe Becerra)



Patiño fue acusado por los delitos de favorecimiento y fraude procesal porque supuestamente dictó órdenes para manipular la escena del crimen, por el cual ya hay varios oficiales condenados.



(Lea: Cartel de la toga: Corte Suprema ratifica la orden detención de Leonidas Bustos)

En audiencia celebrada este lunes, la Sala de Primera Instancia acreditó como víctima en el proceso a la madre del joven Diego Felipe quien fue asesinado tras disparo de un policía y quien fue inicialmente presentado como una persona que habría intentado hacer un robo y quien tenía un arma, lo cual no es cierto.



"El occiso no llevaba consigo ningún arma, la cual fue plantada por los uniformados en el lugar donde cayó el cuerpo para dar apariencia de verdad a la versión presentada por los (policías) ante la opinión pública. Así las cosas, al menor no solo se le cegó la vida sino que también se le habría afectado por algunos miembros de la Policía Nacional su buen nombre. En el contexto precedente, la señora Liliana Lizarazo aparece como posible perjudicada no solo por la muerte de su hijo de tan solo 16 años, sino por todos los actos ulteriores consistentes en alterar la escena del delito con el propósito de eludir la acción de las autoridades y entorpecer la investigación, desacreditando para ello al menor", dijo la Sala al acreditar a la familia como víctima en el proceso.



(Lea: Condenan a Camilo Tarquino, expresidente de la Corte, por 'Cartel de la toga)



El excomandante de la Policía, quien ha afirmado que es inocente, es procesado porque habría llevado a sus "subalternos a la realización de acciones tendientes a encarar versiones contrarias a la verdad”.



Además, habría ejercido presión hacia sus subordinados para no involucrar a altos oficiales cuando se realizaba la alteración de la escena del crimen, y habría otorgado privilegios a los responsables del delito “para asegurarse de que los detenidos no cambiaran sus declaraciones”.



Tras la acusación formal, las partes iniciarán el descubrimiento probatorio y se fijará fecha para la audiencia preparatoria de juicio.



(Lea: Las garantías que pide la Corte para la educación de personas discapacitadas)

Facebook Twitter Linkedin

Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, padres de Diego Felipe Becerra. El cuarto del joven sigue intacto. Foto: Édgar Sebastián López / EL TIEMPO

Los que están condenados

Por la muerte de Becerra fue condenado a 37 años de prisión el patrullero Wilmer Alarcón, quien le disparó.



También han sido condenados el coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la estación de la Policía de Suba; el teniente Rosemberg Madrid Orozco, excomandante del CAI de Andes; el subintendente Juan Carlos Leal, también del CAI Los Andes y primer respondiente del caso; el subintendente Fléiber Zarabanda, del CAI de Alhambra y uno de los que llevó el arma a la escena del crimen; y el abogado Héctor Hernando Ruiz, asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá para ese entonces y responsable de idear todo el plan de implantar el arma.

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia