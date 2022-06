Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el excongresista Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal aceptó su responsabilidad en el marco de una investigación por las irregularidades en Fonade.



EL TIEMPO estableció que así lo dijo el exsenador, condenado por el caso Odebrecht ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien lleva el caso, buscando una sentencia anticipada.



En este caso, se investiga un tráfico de influencias que se habría ejercido ante Jorge Iván Henao Ordóñez, ex exgerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade, en relación con un contrato de interventoría para garantizar que el mismo fuera adjudicado al Consorcio Interviviendas.



En este caso, también está investigado el senador Musa Besaile quien también habría aceptado su responsabilidad.



Se estableció que ambos no han mencionado o involucrado a otras personas en el caso, por el cual rindieron versión libre el pasado 31 de mayo.



Al ser consultado por este diario, el abogado de Elías, Luis Carlos Torregrosa, señaló que por la reserva del caso no podía pronunciarse, pero sí dejó en claro que su representado no se encuentra en ningún proceso para recibir beneficios.



“El doctor Bernardo Elías no está en el instituto de beneficio por colaboración eficaz”, dijo el abogado.



Por este mismo proceso también es investigado el senador Armando Benedetti.

