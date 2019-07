Caso en CIDH por ataque a Jineth Bedoya ‘sentaría precedente regional’

Seis meses después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó la primera decisión sobre la responsabilidad del Estado colombiano en el ataque a la periodista Jineth Bedoya Lima, el caso pasó a la Corte IDH, el máximo tribunal de derechos humanos de la región.



El pasado 16 de enero, la Comisión ya había declarado la responsabilidad de Colombia por el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista y había hecho unas recomendaciones para la reparación de las víctimas del caso.

“Con esta decisión, la Comisión no da más prórrogas al Estado para el cumplimiento de sus recomendaciones y somete el caso a la Corte”, se lee en un comunicado de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que han acompañado a la comunicadora.

Con la decisión, notificada el martes, se da un paso inédito para que la Corte se pronuncie “sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto y la responsabilidad del Estado colombiano en un caso en que el foco está en la violencia sexual, así el fallo tendrá efectos para este caso y constituirá un precedente para todo el hemisferio”.



Bedoya Lima fue atacada por paramilitares el 25 de mayo del año 2000, cumpliendo sus labores periodísticas, como parte de un plan que, según las investigaciones, estuvo apoyado por funcionarios penitenciarios y miembros de la Fuerza Pública de la época.



La abogada de Cejil Luisa Isaza reconoció la importancia de la decisión de la CIDH y señaló que ahora esperan que el proceso avance rápidamente y que la “respuesta del Estado esté a la altura del caso”.



Y Pedro Vaca Villarreal, director ejecutivo de la Flip, sostuvo que finalmente, las responsabilidades del Estado colombiano, “sus negligencias y la falta de justicia estarán ante un tribunal internacional, y eso es un paso adelante en la lucha contra la impunidad”.

‘El Estado ha mentido’

“Durante los últimos 19 años me he dedicado a intentar seguir adelante con mi vida ejerciendo mi profesión de periodista en condiciones que violan todos los estándares de libertad de expresión, por tener que hacerlo escoltada y en un carro blindado rodeada de la más flagrante impunidad y constante revictimización por parte del Estado colombiano”, dijo la periodista al dar a conocer la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



Añadió que fue su propia investigación la que permitió que tres de los victimarios fueran llevados ante la justicia.



Por el atroz ataque están condenados los exparamilitares Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero; Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J., y Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepizca.

“Este es un logro absolutamente mío y de los abogados que me han acompañado en el proceso, mas no del Estado colombiano, que no le ha importado para nada mi sufrimiento y el de mi madre”, agregó.



Denunció que parte del expediente de su caso se perdió y que los testigos han sido objeto de amenazas. Igualmente cuestionó las respuestas del Estado en el proceso en la CIDH, entre ellas que la Fiscalía seguía agotando sus esfuerzos para llegar a los autores intelectuales del crimen.



“Esto es una mentira; la Fiscalía no ha movido el expediente ni las investigaciones un solo milímetro en los últimos tres años”, indicó.



Del mismo modo sostuvo que el Estado no ha podido establecer de dónde vienen las amenazas en su contra y de líderes sociales que han sido atemorizados por todo el país.



“Es increíble que el Estado le diga a la CIDH que parte del enfoque de género de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es mandar a hacer chalecos ergonómicos; ese es el enfoque de género del que habla este Estado”, dijo Bedoya Lima, quien concluyó diciendo que “es increíble que el Estado le diga a la CIDH que su gran bandera de defensa de los derechos de la mujer en Colombia es su Consejería de Equidad para la Mujer. Les quiero contar que la consejería ya ni siquiera existe”.

