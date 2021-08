Caso de Santiago Murillo sale de Justicia Penal Militar y pasa a Fiscalía

El proceso penal por la muerte del joven Santiago Murillo, ocurrida el 1°. de mayo en Ibagué, durante las protestas del paro nacional, pasará definitivamente a la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar con la investigación contra los policías que son señalados por los hechos.



Esta investigación se había comenzado en la Justicia Penal Militar, que incluso llegó a capturar a dos uniformados, pero en medio del proceso hubo choques con la Fiscalía, que también realizó actuaciones.



(Lea también: Juez penal militar entrega caso por muerte de joven en el paro)

El tema lo zanjó la Corte Constitucional que, al decidir sobre el conflicto de competencias entre jurisdicciones, determinó que es la Fiscalía la que debe continuar con el proceso y no la Justicia Penal Militar.



Hace dos meses, el juez de instrucción penal militar que tenía el caso lo había entregado para que fuera llevado por otro despacho en medio de una pelea con la Fiscalía, que llegó a compulsarle copias para que lo investigaran por prevaricato, tras de lo cual el togado había pedido investigar al ente acusador por no entregar evidencias del caso.



(Le puede interesar: Por qué chocan Fiscalía y Justicia Penal Militar por crimen en Ibagué)



En medio de la investigación, ese primer juez de instrucción militar ordenó la captura de dos uniformados por la muerte de Murillo: el mayor de la Policía Jorge Mario Molano y el patrullero Óscar Leonardo Devia. Sin embargo, el juez los dejó luego en libertad a solicitud de la Procuraduría y ante la aparición de nuevas evidencias.



Ante ello, la Fiscalía volvió a capturar a Molano, le imputó cargos, y un juez lo envió a prisión.



(Más notas: Homicidio de Santiago Murillo: juez advierte riesgo de obstrucción)



La Fiscalía le imputó el delito de homicidio, cargo que no fue aceptado por el uniformado. En la audiencia, el ente acusador señaló que Molano disparó contra el joven sin que él representara un peligro. Los peritos determinaron que un proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima fue disparado del arma de dotación del mayor que le fue asignada en julio de 2017.

Lea otras notas de Justicia

-Fiscalía acusará a Fajardo ante la Corte por irregularidades en contrato



-Los supuestos espías internacionales que han sido expulsados de Colombia



-Capturan a 3 hombres que estarían vinculados a crimen de Esteban Mosquera

justicia@eltiempo.com