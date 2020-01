En firme absolución de los Uribe Noguera: Fiscalía no apelará

El próximo miércoles vence el plazo para que la Fiscalía presente ante el Tribunal Superior de Bogotá el recurso de casación en el proceso contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes fueron absueltos en primera y segunda instancia por la supuesta manipulación de evidencias para encubrir a su hermano Rafael.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que se decidió no interponer ese recurso ante el despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Gerson Chaverra Castro, ponente de la decisión de segunda instancia que mantuvo la absolución.



Así las cosas, el proceso penal por los hechos que rodearon el secuestro, violación y asesinato de la menor Yuliana Samboní habría llegado a su fin y quedaría en firme la absolución de Francisco y Catalina.

El caso contra Rafael Uribe Noguera, condenado a 58 años de cárcel por su responsabilidad en el crimen, tampoco fue llevado a la Corte Suprema y quedó en firme en noviembre del 2017. El condenado cumple su pena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar.



"No es procedente proferir sentencia condenatoria cuando existen dudas", dijo el togado Chaverra Castro al anunciar la decisión de segunda instancia. Agregó que, al haber "duda razonable", se confirma la sentencia de primera instancia.



Durante el proceso, la Fiscalía no logró demostrar que los hermanos Uribe Noguera hubieran manipulado evidencias. Sobre señalamientos como que habían borrado chats de WhatsApp, no se estableció si estos estaban relacionados con el proceso o no, además de señalarse que borrar un mensaje no constituye un delito en sí.



