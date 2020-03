Caso contra Oneida Pinto no lo llevará la justicia indígena

La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en la que ella pedía que las investigaciones en su contra por concierto para delinquir y peculado por apropiación se llevarán a cabo por la justicia indígena y no por la justicia ordinaria.

Así, la Corte determinó que será la justicia ordinaria la que llevará su caso, y no la justicia especial que tienen las comunidades indígenas.



Ella aseguró que por tratarse de una indígena Wayuu del clan Pushaina, y por ser miembro activo del resguardo indígena cuatro de noviembre, ubicado en Albania (La Guajira), debía ser juzgada por esa jurisdicción y no por los jueces ordinarios.

Según ella, el juez que en julio del año pasado ordenó enviarla a prisión de forma preventiva no era el competente para llevar su caso, ya que cualquier investigación y medida en su contra la debía tomar la justicia indígena.



Pero la Corte determinó que Pinto, que es investigada por hechos de corrupción en su departamento, no tiene la razón.



Así, dijo que no se puede tumbar la medida de aseguramiento en su contra ni pasar su caso a la justicia indígena, porque desde el 30 de octubre del 2019 el Consejo Superior de la Judicatura resolvió el conflicto de jurisdicciones y determinó que el caso contra la exgobernadora lo deben llevar los jueces ordinarios.



