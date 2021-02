Fiscalía le dice a testigo en caso Uribe que su deber es declarar

El fiscal Gabriel Jaimes, quien antes del 8 de marzo deberá definir si acusa o no al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, le envió una comunicación al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la que le recuerda que todos los ciudadanos "tienen el deber de declarar", salvo las excepciones que permite la ley.

Jaimes le envió ese oficio debido a que Monsalve, quien es uno de los principales testigos contra Uribe pues según la investigación que en su momento tuvo la Corte Suprema de Justicia, el expresidente habría intentado -a través de terceros- que Monsalve se retractara de los señalamientos en los que lo ha relacionado con el paramiltiarismo en Antioquia.



(Lea también: ¿Por qué testigo clave de caso Uribe no quiere hablar con la Fiscalía?).



Sin embargo, luego de que el proceso pasó a la Fiscalía General, después de que Uribe renunció al Senado y la Corte perdió competencia para investigarlo, Monsalve se ha negado a declarar ante el ente acusador.



Ante esto, Jaimes le dijo a Monsalve que su declaración jurada es muy importante, pues la Fiscalía lo requiere como "testigo de cargo principal" con el fin de que "contribuya con la verdad sobre los hechos investigados".



(Lea: En medio de polémica, JEP acelera proceso de ‘falsos positivos’).



Así, le dice el fiscal Jaimes, es "indispensable recibirle ampliación de declaración jurada" para confrontar la versión que dé con la investigación que ha hecho la Fiscalía en el caso Uribe.

Es indispensable recibirle ampliación de declaración

jurada FACEBOOK

TWITTER

Todo esto con el objetivo, le dice el fiscal del caso, de "realizar una valoración que me lleve a la convicción necesaria y suficiente para realizar una acusación" en el proceso del expresidente. Es así como le reiteró su "invitación" a que declare.



Incluso, le dijo que para hacer posible su testimonio le pidió al Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que implemente "las máximas medidas de seguridad" para Monsalve, quien se encuentra preso pagando una condena.



Mientras la defensa de Uribe sostiene que si Monsalve se niega a declarar es porque no aguantaría un interrogatorio y tiene temor de enfrentar a las autoridades, el abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, le dijo a EL TIEMPO que si no ha asistido es porque lo quieren acorralar y hacerle una "encerrona" para justificar una posible preclusión del proceso contra el expresidente la próxima semana.

(Lea: En Fiscalía sigue avanzando investigación contra Álvaro Uribe Vélez).



También dijo que no es cierto que sin el testimonio de Monsalve, ahora ante la Fiscalía, se caiga el caso puesto que él ya declaró en su momento ante la Corte Suprema de Justicia y toda esa información pasó a manos del ente acusador cuando se le entregó el expediente.

(Lea en contexto: Tribunal niega la tutela con la que Uribe buscaba tumbar su imputación).

Lea más noticias de Justicia:

-Duro reclamo de juez para que defensa de Palacino no dilate el juicio

-Caso Odebrecht: 'Ñoño' dice que no le consta gestión de Roberto Prieto

-La percepción de inseguridad mejoró, pero no en todo el país