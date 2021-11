Caso Uribe: los argumentos de la Corte y los duros salvamentos de voto

La Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció sobre una de las discusiones jurídicas más importantes que se han generado desde que el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul como senador y su caso pasó de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía y, con ello, cambió de sistema procesal, del inquisitivo (Ley 600 de 2000) al sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004). El alto tribunal equiparó la indagatoria con la imputación de cargos.



Esta decisión implica que el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez sigue estando formalmente vinculado a un proceso penal por fraude procesal y soborno a testigos y se constituye como un antecedente que, eventualmente, podrá ser usado y/o aplicado en futuros casos en los que un congresista renuncie a su fuero y, con ello, su caso pase a la Fiscalía General.



Se trata de casos como el del exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar; el del exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros y el del excongresista José Edilberto Caicedo.



Entre tanto, el expresidente está a la espera de que una juez defina si precluye su caso por presunto fraude procesal y soborno, como lo solicitó la Fiscalía, o no, como han pedido las víctimas acreditadas. Para ello, deben terminar de exponer sus argumentos las personas constituidas como víctimas en el expediente.

Los argumentos de la Corte Constitucional

Al revisar una tutela presentada por el expresidente en contra de la decisión del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá con función de Conocimiento que declaró al exsenador Uribe como formalmente imputado el 6 de noviembre de 2020, la Corte entró a examinar lo que hasta hoy sigue siendo un vacío normativo: las reglas que aplican cuando un proceso en curso cambia de sistema procesal.



Acudiendo a principios y reglas del derecho procesal para llenar ese vacío y responder el interrogante planteado sobre si era posible equiparar la diligencia de la indagatoria bajo Ley 600 a la formulación de imputación bajo Ley 906, la Sala Plena dijo que a pesar de que hay diferencias, sí hay una “equivalencia funcional”.



¿Cuál? Que ambas diligencias sirven como medio de vinculación a la actuación penal en uno y otro régimen procesal y que, a pesar de sus múltiples diferencias en cuanto a las formas y la riqueza descriptiva del aspecto fáctico, ambas cumplen la función de garantizar el derecho constitucional y convencional (a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos) a ser comunicado en forma previa y detallada sobre la naturaleza y las causas de la investigación que se adelanta en su contra.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, con votación 5-4, la Sala Plena dijo que tanto la indagatoria como la imputación son instituciones de sistemas penales distintos, que obedecen a lógicas diferentes, siendo ambas ajustadas a la Constitución Política en tanto que, como sistemas, son garantistas.

Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

En ese sentido, la Sala Plena, por mayoría, optó por indicar que en la diligencia de indagatoria llevada a cabo antes de la renuncia a su cargo como senador, a Álvaro Uribe Vélez le fue puesta de presente la imputación fáctica y jurídica por parte de la autoridad que, en ese momento, ejercía la acción penal.



Y, por tanto, se le garantizó al expresidente su derecho a que se le comunicara en forma previa y detallada sobre la naturaleza y las causas de la investigación que se adelanta en su contra, disponiéndose así su vinculación formal a la actuación penal.



Por ello, la Corte Constitucional dijo que la decisión del Juzgado Cuatro Penal del Circuito no fue irregular y que al expresidente no se le desconocieron sus garantías constitucionales y convencionales, negó la tutela y mantuvo la calidad de imputado.



Esto pasó con un elemento adicional que no estaba contemplado inicialmente en la ponencia del magistrado Linares y que se aprobó en la Sala Plena luego del intenso debate en el que, se afirmó, los magistrados sintieron presiones para fallar.



¿De qué se trata? La Corte le dio la posibilidad al expresidente Uribe y a la Fiscalía, así como a otros intervinientes que, al margen de lo que ya hizo el juzgado citado, puedan pedir ante un juez de control de garantías una audiencia (innominada porque no tiene nombre fijado) en la cual las partes expongan si creen que hubo una situación de vulneración de sus derechos, para que el juez verifique esos elementos y, eventualmente, adecúe el procedimiento.



“De considerar excepcionalmente alguna de las partes o intervinientes que, al margen de la adecuación hecha por el juzgado accionado, existe algún ámbito adicional de indefensión de sus garantías fundamentales con efectos sustantivos como consecuencia del cambio en la normatividad procesal aplicable, la parte o el interviniente podrá acudir al juez de control de garantías para que, en audiencia innominada, y con fundamento en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004, se analice si existió alguna afectación, y de ser el caso, se realice la adecuación a que haya lugar”, dijo la Corte.



La postura del magistrado Linares fue apoyada en Sala Plena por las magistradas Diana Fajardo, Cristina Pardo, Gloria Ortiz y el magistrado José Fernando Reyes Cuartas. En contra, votaron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses, Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo.

Las voces que discreparon

Imputación e indagatoria no se pueden equiparar: Ibáñez

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El magistrado Ibáñez dijo que la fórmula mayoritaria de fijar una “equivalencia funcional” entre la indagatoria y la imputación de cargos no era adecuada porque, en realidad, “ella no se soporta en regla constitucional o legal alguna, o resulta de una interpretación que es contraria al orden constitucional”.



Para Ibáñez, esa equivalencia, “lejos de garantizar los derechos del accionante, los vulnera y, por constituir un precedente judicial, de ser aplicado en otros casos, puede generar igualmente la vulneración de los derechos de los ciudadanos que sean objeto de investigación criminal y, de contera, grave afectación del orden constitucional que la Corte como guardiana del mismo está obligada a respetar y no a vulnerar”.



En ese sentido, Ibáñez dijo que, si bien las dos figuras sirven como medio de vinculación a la actuación penal en uno y otro régimen procesal, ambas tienen lógicas diferentes y no se pueden equiparar. Por un lado, dijo que en la indagatoria se interroga al indiciado o investigado sobre los hechos que originaron su vinculación, cuando aún no se tiene claridad de lo ocurrido y cuando apenas está iniciando la etapa probatoria.



Esto no sucede, dijo Ibáñez, en el sistema acusatorio, en donde en la fase de indagación la Fiscalía adelanta las pesquisas y vincula formalmente al procesado en la imputación de cargos.



“Lo anterior evidencia, independientemente de la denominación utilizada en los dos regímenes procesales, que la formulación de imputación propia de la Ley 906 de 2004 y que se da cuando culmina la etapa de investigación, conocida como indagación preliminar, se equipara es con la resolución de acusación que en la Ley 600 de 2000 se produce cuando se cierra la etapa de instrucción”, dijo.



“Es en estos dos momentos donde se consolida la labor investigativa del titular de la acción penal, pues se presentan luego de que concluye esa etapa de recaudo de elementos y de determinación de la forma en que ocurrieron los hechos. Es en ellos donde el Fiscal debe delimitar con toda claridad la hipótesis fáctica, la cual resulta inmodificable y sobre la que versará el juicio. Son decisiones de tal trascendencia que es a partir de ambas que se interrumpe el término de prescripción de la acción penal y comienza a correr un término perentorio para que el enjuiciamiento del procesado se efectúe dentro de un plazo razonable”, agregó.



Para el jurista, por lo tanto, “no es posible, técnica ni jurídicamente, equiparar la diligencia de indagatoria de la Ley 600 de 2000 en la cual se puede hacer una imputación jurídica provisional con la audiencia de imputación prevista en la Ley 906 de 2004 en la cual, con el cumplimiento de las reglas y garantías procesales se hace una imputación plena o íntegra con base en los hechos que ya han sido investigados, como erróneamente lo hizo la Corte Constitucional en la providencia de la cual con todo respeto me he apartado”.



Por ello, Ibáñez decía que se debía conceder la tutela al expresidente Uribe porque, a la fecha, “no se le ha formulado imputación plena o integral al simplemente indiciado o sindicado ante y por un juez de control de garantías, previa solicitud del fiscal luego de adelantar el juicio de imputación para que adquiera la condición de imputado".



Además, Ibáñez dijo que en la audiencia innominada que la decisión mayoritaria permitió a fin de verificar posibles faltas a las garantías procesales, realmente no se podrá hacer un control de legalidad de la actuación surtida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia "que es válida y así lo han aceptado los sujetos procesales que intervinieron en ella, y mucho menos subsanar la ausencia de la audiencia de imputación jurídica plena".



Esto, dijo, "con la grave consecuencia que el proceso podría continuar a la etapa de juicio sin que jamás haya existido imputación, lo cual viola las garantías que el derecho convencional y constitucional ampara porque en garantía de la libertad y para evitar el abuso y la arbitrariedad, jamás se podrá admitir que se pueda ir a juicio sin imputación y acusación previas formuladas en su orden, con el respeto de las solemnidades que

la Constitución y la ley establecen".

'La Corte ha borrado de un plumazo el debido proceso': Rojas

Alberto Rojas Ríos, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Archivo particular

El magistrado Alberto Rojas Ríos consideró que la Corte ha debido conceder la tutela en favor del expresidente Álvaro Uribe y señaló que la decisión mayoritaria "ha borrado de un

“plumazo” el debido proceso clásico liberal "que tanta sangre ha costado desde las ordalías o 'Juicios de Dios' o la inquisición hasta nuestros días, y fractura lo que aún nos queda de la frágil construcción de la democracia moderna".



"Con esto se desconoció el mandato constitucional conforme al cual nadie podrá ser juzgado sino con 'la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio'. Esta decisión quedará para la historia cubierta en sombras e incertidumbre", dijo Rojas.



En un duro salvamento de voto, el magistrado dijo que la homologación de procesos judiciales diversos auspicia la violación directa de la Constitución y expuso 31 diferencias entre la indagatoria y la formulación de imputación.



"La indagatoria es un acto compuesto por la voluntad del investigador y el procesado. Si esta es llevada como imputación al sistema adversarial de la Ley 906 de 2004, claramente desintegra su estructura. La imputación es un acto procesal de parte. En

consecuencia, solo compromete a la Fiscalía. La acusación, las solicitudes y decreto probatorio en la audiencia preparatoria, las teorías del caso, la práctica de pruebas, las oposiciones a los interrogatorios y contrainterrogatorio, los alegatos finales y la sentencia, deben ser congruentes integralmente con la imputación fáctica, so pena de nulidad, desprestigio y desgaste para la administración de justicia", dijo.



Entre los puntos mencionados por Rojas está que la indagatoria es en esencia una declaración del procesado, un medio de defensa y una prueba, mientras que la imputación no reúne ninguna de esas características. "Si bien en ambos sistemas se habla de imputación fáctica y jurídica, lo cierto es que la concepción no es análoga", dijo.



"La indagatoria no contempla, en su estructura, una descripción amplia de todas las garantías que le asisten a la defensa, como sí ocurre en la formulación de imputación. La indagatoria puede ser rogada e incluso se puede realizar en contra de la voluntad del fiscal del caso. La formulación de imputación es un acto que corresponde al criterio exclusivo del fiscal del caso, nadie se lo puede imponer", señaló.



"Expresar que la indagatoria tiene una equivalencia funcional a la imputación, es derruir el principio piramidal del derecho al debido proceso de la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", agregó Rojas quien cuestionó la inclusión de la audiencia innominada en el fallo de la Corte.



En su criterio, ésta podría tener dos efectos: "El primero, ¿abrir una puerta para que un juez de control de garantías permita discutir nuevamente la calidad de imputado?; o, segundo, ¿acudir al juez para subsanar violaciones a los derechos fundamentales de aquellos sujetos procesales que se consideren transgredidos?".

La tutela era improcedente: Antonio José Lizarazo

Facebook Twitter Linkedin

Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

El magistrado Antonio José Lizarazo dijo que comparte la equivalencia

funcional entre la indagatoria y la imputación y el derecho de las partes a

acudir ante el juez de control de garantías para que, en audiencia innominada, analice si existió afectación de algún ámbito de indefensión de sus garantías fundamentales.



No obstante, se apartó de la decisión mayoritaria que dijo que el Juez Cuarto Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento no incurrió en

los defectos orgánico y procedimental absoluto.



Para Lizarazo, "la decisión mayoritaria es incongruente al señalar, por una parte, que la solicitud de amparo cumple con la exigencia de subsidiariedad porque -a pesar de tratarse de un trámite judicial en curso-, el actor no contaba con otro mecanismo de defensa eficaz dentro del proceso para procurar la protección de las garantías que consideraba conculcadas, y, por la otra, reconocer la posibilidad de acudir a una audiencia innominada con fundamento en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 para obtener del juez la protección de las garantías fundamentales con efectos sustantivos afectadas como consecuencia del cambio en la normatividad procesal aplicable".



"Tal reconocimiento implica que, en lugar de la tutela, ha debido acudir ante el juez de garantías con las mismas pretensiones de protección formuladas en la solicitud de tutela, luego esta ha debido declararse improcedente", dijo.



En cuanto al fondo del asunto, Lizarazo señaló que, contrario a lo afirmado en la sentencia, el juzgado accionado sí se extralimitó en sus competencias como juez de segunda instancia al haberse pronunciado sobre la adecuación del trámite en una actuación convocada para fines diferentes, y que, por lo mismo, desconoció las competencias constitucionales de la Fiscalía General de la Nación.



"La adecuación procesal en los casos de tránsito de un sistema penal a otro corresponde a la Fiscalía, la cual deberá en todos los casos presentar dicha adecuación ante el juez de garantías, a efectos de que establezca si en la diligencia de indagatoria se cumplieron los estándares aplicables a la imputación", dijo.

Se violaron derechos: Paola Meneses

Facebook Twitter Linkedin

Paola Meneses, magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Por su parte, la magistrada Paola Meneses dijo que, en su criterio, el auto proferido el 6 de noviembre de 2020 por el Juzgado 4° Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento adolecía de

defecto orgánico y vulneraba el derecho fundamental al debido proceso del

señor Uribe Vélez.



Meneses dijo que "el derecho fundamental al debido proceso consiste en el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico que protegen al individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, “para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia” .



(Le puede interesar: 'Uribe fue instigador y coautor de los presuntos delitos': Montealegre)



En tales términos, Meneses encontró que, "al ejercer una competencia que no le había sido conferida por la ley y la Constitución y que no estaba comprendida dentro de la apelación que conocía, el Juzgado 4° Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento despojó a la Fiscalía que tenía a cargo la investigación de sus facultades constitucionales, afectó aspectos vertebrales del sistema acusatorio, desconoció el principio de legalidad y vulneró la garantía del juez natural".

¿Qué dicen los expertos?

El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández resaltó el fallo tomado por ese alto tribunal al indicar que la tutela no era un mecanismo apto para dejar sin efecto lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, o para comenzar de nuevo y dejar todo en manos de la Fiscalía



“El trámite del proceso contra el expresidente Uribe ha venido complicándose por causa de su renuncia al Senado. Pero lo actuado no se puede desechar, en especial las pruebas practicadas”, dijo Hernández, quien resaltó el fallo como un precedente para que los políticos se abstengan de estar presionando a los magistrados para que resuelvan en determinado sentido. Además, expresó la necesidad “de modificar el complicado sistema de fueros que permite a los aforados escoger el juez que más les conviene”.



Un exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema dijo que más allá de los salvamentos de voto, el problema central quedó resuelto: que la indagatoria se equiparó con la imputación de su cargos.



El abogado penalista Francisco Bernate cuestionó el fallo de la Corte Constitucional al indicar que la indagatoria y la imputación son radicalmente diferentes. “En la indagatoria se hacen una serie de preguntas y se le permite a la persona defenderse y solicitar la práctica de pruebas y no tiene incidencia en los términos de prescripción. Por el contrario, la imputación suspende el término, en ella el procesado no puede dar un debate ni solicitar pruebas ni dar explicaciones”, dijo.



Para Bernate, “la Corte no estuvo a la altura de las circunstancias y lo que hizo fue un fallo político atendiendo la importancia del procesado y desconociendo la normativa procesal penal”.



Ahora bien, aunque el fallo de la Corte es una sentencia de unificación de jurisprudencia, el alto tribunal no hizo un debate de fondo sobre qué pasa cuando un congresista renuncia y, de manera voluntaria entonces, cesa en sus funciones, es decir, quién mantiene la titularidad de la acción penal y bajo qué sistema procesal.



Lo que sí dijo es que las actuaciones anteriores adelantadas en la fase de indagación se mantienen válidas cuando se cambia el sistema procesal, lo cual puede tener efectos en el caso de otros congresistas que ya renunciaron a sus cargos estando investigados y posibles casos a futuros.



El también exmagistrado de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, quien destacó el fallo de la Corte, señaló que quien podría fijar parámetros más claros sobre el fondo de este debate podría ser la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la justicia ordinaria, y quien tiene entre sus funciones investigar y juzgar a los miembros del proceso, según la Constitución.



De hecho, la Sala Penal de la Corte Suprema debe resolver un recurso de nulidad que presentó la defensa del exsenador Richard Aguilar, quien es procesado como exgobernador de Santander y renunció al Congreso una vez fue capturado por orden de la Sala de Instrucción.



El abogado Iván Cancino, defensor de Aguilar, dijo a este diario que no comparte la decisión del alto tribunal y que, en caso de que la negativa de la nulidad se ratifique por la Sala Penal de la Corte suprema, interpondrá una tutela.

