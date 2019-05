Corte Suprema ordena captura del exmagistrado Gustavo Malo

En la Corte Suprema de Justicia comenzó este miércoles la audiencia preparatoria del juicio que se desarrollará en ese alto tribunal contra el exmagistrado Gustavo Malo, quien hizo parte de esa corporación.

En plena audiencia la Corte consideró que Malo era un peligro para el proceso y ordenó su captura y su traslado a un centro carcelario. Como el abogado presentará una reposición contra esa medida, la diligencia fue suspendida hasta esta tarde cuando la Corte tome una decisión sobre ese recurso. Por ahora, Malo fue detenido y deberá permanecer en el alto tribunal hasta que se tome una decisión definitiva, en las próximas horas.



En la misma sala de audiencias en la que hace un año y medio estaba ubicado del lado de los magistrados, Malo se presentó, esta vez, para sentarse en el banquillo de los acusados.



El exmagistrado de la Sala Penal es investigado por supuestamente haber hecho parte del denominado 'Cartel de la Toga', un grupo de corrupción que se gestó en el alto tribunal y por el cual investigados habrían sido favorecidos, a cambio de pagar gruesas sumas de dinero. Así, se lo acusó por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho, y uso de asuntos que debían tener una reserva.



Este miércoles Malo llegó antes de las 8 y 30 de la mañana al alto tribunal para presentarse ante los tres magistrados de la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia que llevan su caso.



Malo llegó acompañado de su abogado Antonio Luis González, quien fue el polémico fiscal que tuvo en sus manos el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. El abogado, quien tiene varias investigaciones en su contra, y quien fue capturado el 9 abril pasado por un hecho de corrupción judicial, pudo asistir a la audiencia para defender a Malo ya que un día después de su arresto un juez lo dejó en libertad considerando que no había suficientes pruebas para mantenerlo con la medida de aseguramiento.



Así González acompañó a Malo en la diligencia preparatoria de juicio, en la cual la Corte definió las pruebas, testimonios, documentos que se tendrán en cuenta en el juicio para establecer si Malo es o no responsable de los hechos por los que fue acusado.



En la diligencia, el alto tribunal negó todas las solicitudes que hizo González para que se tumbara el caso contra Malo, considerando que no se le violó su debido proceso.



Según el abogado González, a Malo se le vulneró ese debido proceso porque en la Comisión de Acusación solo se sustentaron seis de las 70 pruebas que supuestamente había contra su cliente.



Aunque el abogado de Malo también dijo que cuando se aceptó la acusación no había el quorum suficiente, la Corte dijo que los que faltaron lo hicieron porque estaban impedidos.

El exmagistrado Gustavo Malo está siendo procesado por la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El caso de Malo llegó a la Corte ya que en diciembre del 2018 el Senado le envió el proceso pues, con una votación apabullante, se aceptó la acusación que le hizo la Comisión de Acusaciones.



Según la acusación en su contra, “se encontró que existen serios indicios que permiten concluir" la "participación de Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer a aforados”.



En la acusación se mencionan dos procesos en los que supuestamente Malo interfirió: el del exsenador Musa Besaile, en el cual presuntamente hubo un pago de 2.000 millones de pesos, y el del también exsenador Álvaro Ashton, en cuyo caso la exigencia habría sido de 600 millones de pesos.



Ese dinero, al parecer, habría sido pedido para frenar órdenes de captura y evitar que las investigaciones siguieran su trámite natural.



JUSTICIA