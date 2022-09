La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento y ordenó la captura de José Leonidas Bustos, expresidente de ese alto tribunal, por el denominado cartel de la toga.



Bustos, quien está en Canadá, fue declarado indigno por el Congreso y acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, por hacer parte de un entramado ilegal dedicado a torcer procesos judiciales a cambio de millonarias coimas de dinero, en la época en que Bustos era magistrado de la Sala Penal del alto tribunal.



Ese entramado por el cual ya está condenado el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte y el exmagistrado Gustavo Malo, habría actuado en los procesos penales adelantados a los congresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade.



En concreto, el condenado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera señaló que le entregó a Bustos 200 millones de pesos que le correspondían como un anticipo de 600 millones recibidos del congresista Álvaro Ahston, quien estaba siendo procesado por parapolítica.



También obra el testimonio de Yeison Ricardo Pérez, empleado de la joyería Cartier del Centro Comercial Andino, quien indicó que Moreno Rivera, cliente asiduo, en una oportunidad fue acompañado de un "señor calvo" a quien llamaba "profe", que posteriormente pudo identificar como Bustos, y adquirió un reloj cartier por 42.969.977 millones de pesos, compra que se hizo en efectivo.



La decisión de 43 páginas conocida por EL TIEMPO, señala que es necesario que Bustos sea detenido porque tiene la capacidad de afectar el proceso y por la gravedad de las conductas endilgadas que se habrían cometido siendo magistrado.



Puede afectar el proceso: Corte

Al estudiar la necesidad de dictar una medida de aseguramiento en contra del exmagistrado, la Corte Suprema de Justicia dijo que Bustos tiene la capacidad de interferir en el eficaz y cabal desarrollo del proceso penal teniendo en cuenta no solo su formación, el rol que tuvo en el alto tribunal y el hecho que en esa condición tuvo la posibilidad de incidir en el nombramiento y postulación de altos funcionarios como los magistrados del tribunal, de otras Cortes y del fiscal.



Esto, "hasta el punto de ostentar un inmenso poder y reconocimiento que actualmente podría utilizar para interferir a su favor en el proceso u obstaculizar su normal desarrollo o la labor de los intervinientes en la actuación interferir en la practica probatoria".



Según la Corte, esto se prueba con el testimonio de Moreno, quien dijo a la justicia que Bustos supuestamente incidió en el nombramiento de un gerente de Fonade.



"Cuando llego el doctor Eduardo Montealegre (a la Fiscalía) las personas que pudieron ingresar por parte del doctor Leonidas Bustos fueron muchas (...) Entonces había un tema ahí de un proyecto político de incluso continuar con los cupos en la Sala Penal, ellos empezaron a hablar, por ejemplo, en el caso de Pacho (Francisco Ricaurte) para la JEP que había que promocionar a Pacho y el doctor Bustos decía: no se preocupe que eso yo lo hablo con Acuña, lo de Pacho para la JEP, y si tenemos que ir a hablar con el Presidente, es decir, ellos se movían mucho. El doctor Leonidas Bustos hablaba cuando era magistrado de su amistad con el Presidente de la República", dijo Rivera.



Para la Sala Especial de Primera Instancia, esto es indicativo de las "habilidades no solo jurídicas sino políticas del procesado, de la cuales ya ha dado muestras en el desarrollo de la actuación, circunstancias que a juicio de la Sala se erigen en motivos serios y fundados para asumir como probable que el encartado pueda potencialmente, por ejemplo, influir en testigos, peritos o terceros para que de alguna manera distorsionen sus testimonios o las pruebas o asuman un comportamiento desleal o reticente, como incluso él mismo lo ha venido haciendo, que obstaculicen o impidan lograr la eficacia del ejercicio de la administración de justicia".



La Sala se refiere a que, por ejemplo, se dieron inasistencias y solicitudes de aplazamiento de la indagatoria por parte del acusado, cosa de la cual dejó constancia la Procuradora delegada del caso.



Los hechos son de extrema gravedad: Corte

En segundo lugar, la Sala Especial dijo que la medida de aseguramiento contra Bustos era necesaria ante la "gravedad extrema" de los hechos que se investigan y que, de comprobarse, "menoscabarían en forma real y efectiva la credibilidad de la administración de justicia y, por contera, socavarían las bases del Estado de derecho, si es que este daño ya no está consumado".



Además, los actos de corrupción por los que se acusó a Leonidas Bustos, dice la Corte, "no solo tuvieron lugar precisamente durante el periodo en que ejercía la máxima magistratura de la jurisdicción penal, sino que en su ejecución media el aprovechamiento indebido de información privilegiada a la que tenía acceso por razón de sus funciones constitucionales y legales, pervirtiendo así no solo el ejercicio de la alta dignidad en beneficio propio y de terceros con posibilidad de pagar las altas sumas de dinero exigidas, sino sometiendo la función jurisdiccional a mezquinos intereses personales en menoscabo del Estado de Derecho", dice la decisión.



"Se trata, sin duda, de conductas gravemente lesivas de la recta administración de justicia y que, no sobra advertirlo, generaron una crisis institucional por involucrar actos de corrupción en las más altas esferas de la Rama Judicial, lo que a no dudarlo trajo como consecuencia la pérdida de la confianza de la sociedad en la administración de justicia y puso en tela de discusión la honorabilidad y rectitud de todos sus servidores", agrega la decisión.

El exmagistrado Leonidas Bustos durante el anuncio de la recusación en la Comisión de Acusación. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Es un peligro para la comunidad: Corte

La decisión alega igualmente que la "libertad del procesado constituye en sí misma un peligro para la comunidad".



Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que los delitos por los cuales Bustos fue acusado son consecuencia de un producto de un "muy bien montado entramado criminal integrado por magistrados y exmagistrados y abogados, enfocado a manipular pronunciamientos judiciales respecto de aforados, de los cuales se hallan documentados al menos dos casos en que los procesados pagaron sumas ingentes de dinero para evitar, por ejemplo, la apertura de investigación y la expedición de órdenes de captura, circunstancias acreditadas en la actuación con las declaraciones de Luis Gustavo Moreno Rivera, Luis Ignacio Lyons Espana y Abraham Musa Besaile".



La Sala no solo reseñó el caso de Besaile y el citado anticipo de dinero en el de Ashton, sino también el hecho que Bustos pudo haber tenido una "injerencia en la creación de la organización" criminal, según el testimonio de Moreno Rivera, quien dijo que este presentó a Héctor Torres de quien le dijo era "una persona que tiene muy Buenas relaciones" y que con él empezaron a "llevar poderes ante la Corte Suprema de Justicia" y ya posteriormente, lo relacionó con Francisco Javier Ricaurte Gómez".

La Sala, además, dijo que es probable que Bustos, dada su trayectoria personal, "continúe con actividades delictivas, lo que en sí mismo constituye un potencial peligro para la seguridad de la comunidad".



"Ante el escenario planteado no puede menos que concluir la Sala que las condiciones personales, sociales, laborales y profesionales del procesado Bustos Martínez, además de la complejidad de las circunstancias que rodearon los hechos que sustentan los delitos que se le reprochan, lo convierten en un peligro real e inminente para la seguridad de la comunidad y, en consecuencia, se hace necesaria la aplicación de la medida de aseguramiento con el propósito de evitar un riesgo futuro para la seguridad de la sociedad", señala la decisión.



Exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, y exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno. Foto: Fotos: Carlos Ortega, Héctor Fabio Zamora y Óscar Bernal / Archivo EL TIEMPO

La posibilidad que no acuda al juicio

El alto tribunal, además, dijo que es posible que Bustos decida no acudir al proceso penal porque ya en el trámite en el Congreso tuvo una "actitud renuente y rebelde" para acudir a la indagatoria, la cual tuvo que ser aplazada al menos en cinco oportunidades alegando motivos de salud y otras dos, "proponiendo recusaciones temerarias contra los representantes investigadores".



"La gravedad y modalidad de los delitos imputados y la cantidad de pena que tienen señalada individualmente, son indicativos de la grave afectación que las conductas acarrean en el caso concreto, lo que valorado en su conjunto de cara a los fines que persiguen las medidas de aseguramiento permite afirmar la necesidad y urgencia de la detención preventiva, pues los delitos enrostrados tienen fijadas, en el mejor de los casos, el concierto para delinquir, inciso primero, una pena mínima de cuatro anos de prisión", precisó la Corte.



Consultada por EL TIEMPO, la defensa del exmagistrado dijo que no harán declaraciones hasta no conocer la decisión.

