Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma aseguró que nunca tuvo conocimiento de pacto ilegal realizado por quien fuera su abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, en el inicio del juicio oral en su contra por su posible participación en el entramado criminal conocido como el 'cartel de la toga' y por el cual está hoy condenado Moreno.



(Le puede interesar: Corte acusa al congresista Nilton Córdoba por 'cartel de la toga')



En diligencia virtual, Córdoba dijo que sólo le pago a Moreno por concepto de honorarios, el 50 por ciento de lo pactado, para que este lo representara en los diferentes procesos que tenía.



(Lea: 'Cartel de la toga': rebajan pena al exmagistrado Francisco Ricaurte)

El representante a la Cámara negó conocer si de los honorarios que él pagó, recibían dineros más personas como el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, quien también está condenado por el entramado de corrupción y quien declaró en juicio este 26 de enero de 2022.



Córdoba fue acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión del delitos de cohecho por dar u ofrecer, por haber hecho un pago de 200 millones de pesos al exmagistrado auxiliar, Camilo Ruiz, quien trabajaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo, para evitar una orden de captura en su contra.



Preguntado en específico sobre el exmagistrado Ruiz, Córdoba apuntó que no tuvo relación alguna con él y que solo sabe de él dado que fue el funcionario judicial ante quien realizó una versión libre y una ampliación de la misma.



(Le puede interesar: Por falta de verdad, JEP expulsó al exsenador Ashton y le revocó libertad)



Córdoba dijo que llegó a Moreno Rivera porque cuando se quedó sin abogado, buscó a un primo, Vladimiro Córdoba Copete para que le recomendara a alguien. Según su relato, su familiar llamó a un congresista de apellido Andrade, que sería Hernán Andrade, quien le pasó el teléfono de Moreno.



Luego se reunió con él en un lugar público y allí Moreno le dijo que para poder fijar los honorarios tenía que conocer los expedientes. Córdoba dijo que inicialmente Moreno le pidió Moreno 250 millones por representarlo en cada uno y finalmente pactaron 800 millones: el 50 por ciento inicial y el restante, que no se pagó, paulatinamente.

Desconozco ese tipo de conversaciones que ellos (Gustavo Moreno y Camilo Ruiz) tuvieran. Lo que conozco es lo que han dicho los medios, pero no conozco personalmente absolutamente nada FACEBOOK

TWITTER

Según dijo Córdoba, el acuerdo era para que Moreno fuera su abogado hasta la terminación de los procesos, con independencia de si era con una condena o una absolución. Ante la pregunta de su los honorarios iban a ser compartidos con un magistrado de la Corte, el representante respondió: “nunca jamás".



Ante la pregunta de si los honorarios iban a ser compartidos con Ricaurte, Córdoba contestó: “para nada”. Según su relato, un día en la oficina de Moreno, cuando ya se estaba despidiendo, este le presentó brevemente a Ricaurte (pues Moreno y Ricaurte eran compañeros de oficina).



(Le puede interesar: Juez investiga si bienes del ‘cartel de la toga’ tienen origen lícito: SAE)



“Nunca me dijo que los honorarios que yo le pagaba eran compartidos con el doctor Ricaurte”, dijo. En su testimonio, Ricaurte manifestó en reiteradas ocasiones que no conoce ni conoció a Córdoba y dijo no recordar el episodio narrado por Córdoba y dijo que nunca compartió honorarios con Moreno.



Ante la pregunta de si Moreno le hizo algún comentario sobre el magistrado auxiliar Ruiz, Córdoba apuntó que no. “No sé si tenía un vínculo, yo soy una persona de provincia, los abogados que he tenido los he conseguido por una recomendación”, señaló Córdoba quien dijo que la Corte terminó abriéndole una investigación formal y llamándolo a indagatoria en ese caso.



“Desconozco ese tipo de relaciones o conversaciones que ellos (Moreno y Ruiz) tuvieran. Lo que yo conozco es lo que han dicho los medios, lo que está en las investigaciones, pero yo no conozco personalmente absolutamente nada sobre ese particular”, dijo.



(Le puede interesar: Jueza avala prórroga del principio de oportunidad a Gustavo Moreno)

Moreno y Córdoba hablaron de cargos en la Fiscalía

El tema fue ese: él querer ser defensor del Pueblo y yo querer ayudar a unos amigos chocoanos que estaban radicados en Bogotá FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, Córdoba explicó que cuando Moreno iba a pasar a la Fiscalía le renunció a los poderes, razón por la cual inicialmente lo representó Vadith Orlando Gómez Reyez, quien le dijo después de una diligencia que no podía seguir porque quien le pagaba a él era Moreno y este ya estaba en la Fiscalía como jefe de la Unidad Anticorrupción. Luego, Córdoba dijo que lo asistió un abogado de apellido Benavides a quien ya le pagaba él directamente.



Córdoba narró un episodio de una reunión con Moreno en la que se discutieron cargos.



“Moreno estaba en el centro y me llamó allí porque, estando en la Fiscalía, me había dicho que me iba a ayudar con unas hojas de vida para nombrarlos en la Fiscalía y me dijo que él quería aspirar a ser Defensor del Pueblo y que quería tener pues la relación con los congresistas. Me dijo: 've, vamos a la oficina de Vadith'. Estuvimos una media hora si acaso, a la media hora salí de la Universidad Libre y me devolví para la oficina".



(Le puede interesar: Exsenador Musa Besaile fue trasladado a urgencias por crisis en su salud)



Luego, Córdoba dijo que fue él quien le pidió "ayuda" a Moreno por unos "cupitos en la Fiscalía".



"Estaba inicialmente el doctor Vadith, el doctor Moreno y yo. El tema no era otro, como le digo, que yo le había pedido a él que me ayudara con unos cupitos en la Fiscalía, él me había pedido incluso cuatro hojas, estábamos ahí hablando. El doctor Vadith dijo que tenía que ir a hacer algo en la secretaría general, salió, yo no lo esperé, me despedí. El tema fue ese: él querer ser defensor del Pueblo y yo querer ayudar a unos amigos chocoanos que estaban radicados en Bogotá”.

Lo que dijo Francisco Ricaurte

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Ricaurte desde la cárcel Foto: EL TIEMPO

A lo largo de su interrogatorio, Córdoba dijo no conocer de vínculo ilegal alguno de Moreno y aseguró que este ha dicho imprecisiones en sus testimonios ante la justicia.



En la sesión de este miércoles, declaró desde La Picota el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte quien dijo que no compartió honorarios con Moreno y señaló que "jamás" intervino ante ese alto tribunal en beneficio de terceros, que no llevó casos penales y que sólo una vez recomendó a Moreno a Zulema Jattin luego que esta se le acercara para llevar su proceso penal.



(Le puede interesar: Corte Suprema hace llamado a acabar con la cultura del atajo en Colombia)

​

Según Ricaurte, por ello no recibió contraprestación ni beneficio alguno. Además, negó reiteradamente conocer a Nilton Córdoba y dijo no saber si era cliente de su oficina: "jamás tuve ninguna injerencia en los procesos del doctor Córdoba de ninguna forma y mucho menos ante la Corte Suprema de Justicia".



"Jamás intercedí ante el doctor Gustavo Malo (magistrado de la Corte hoy condenado) en favor del doctor Córdoba Manyoma y de ningún otro investigado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia", dijo Ricaurte. El juicio contra Córdoba seguirá el 27 de abril.



(Le puede interesar: Las claves de la condena a 9 años de prisión al exmagistrado Gustavo Malo)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Claves del fallo que ordenó incluir el género no binario en cédula de joven



-Diana Vélez es la nueva presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial



-Recusan al conjuez Juan Carlos Henao en el debate sobre aborto