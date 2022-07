Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad no aceptó los cargos de concierto para delinquir y peculado que le imputó la Fiscalía por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la hemofilia’.



(Lea: Gustavo Petro: esta es la defensa a demanda de pérdida de investidura)



“No acepto los cargos”, dijo Besaile ante la pregunta del magistrado Ariel Torres quien es el ponente del caso.



(Lea: Antanas Mockus: conjueces definirán debate sobre su curul en la Corte)

Según la Fiscalía, durante la gobernación de Besaile, hermano de Musa Besaile, detenido también por corrupción, se realizaron pagos irregulares de contratos para la atención de pacientes de hemofilia que fueron firmados en el mandato de su antecesor, Alejandro Lyons, quien también es condenado.



Según la Fiscalía, los hermanos Besaile Fayad, Lyons Muskus y otros funcionarios y particulares se pusieron de acuerdo “con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la administración pública”.



(Lea: Corte no abrirá investigación contra Petro por financiación de 2018)



Según el expediente, Edwin Besaile, gobernador durante el periodo 2016-2019, adquirió “compromisos consistentes en garantizar cuotas burocráticas y la continuidad en la obtención de comisiones ilegales especialmente por los referidos conceptos de regalías y hemofilia”.

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Besaile Foto: EL TIEMPO

En la investigación está documentado el pago de 1.525 millones de pesos que hizo la Gobernación a la IPS San José de la Sabana el 23 de mayo del 2016, menos de cinco meses después de que asumiera el cargo Edwin Besaile. Entre 2013 y 2015, durante la administración de Lyons Muskus, esa IPS hizo cobros por la atención de supuestos pacientes de hemofilia por más de cinco mil millones de pesos.



El pago se hizo por una cuenta pendiente por la supuesta atención de 14 pacientes que en el papel aparecen con tratamientos en enero del 2015. Las autoridades documentaron que en realidad esos tratamientos no se prestaron y se cometieron falsedades en los documentos que los justificaron.



(Lea: Condena al Estado por tortura y seguimientos a Claudia Julieta Duque)



El fiscal del caso pidió que se ordene el testimonio del exgobernador Lyons, quien acordó un principio de oportunidad, para que de cuenta de cómo se hizo la defraudación de los recursos por los recobros del medicamento no POS a población vulnerable y para que explique las cuentas no pagadas a IPS, y la presunta financiación de la campaña de Besaile.



"Indicará en que consistió el acuerdo con el señor Musa Besaile y Edwin Besaile para financiar la campaña política a la gobernación de este último, razón por la cual pidió que firmara dos letras de cambio en garantía por valor de 2.200 y 1.900 millones de pesos respectivamente", dijo el fiscal del caso.



Según el fiscal, el testimonio de Lyons es pertinente porque este puede hablar sobre una reunión llevada a cabo en la finca de José Fernando Tirado a finales de junio de 2015, en la "cual Besaile adquirió el compromiso con él de seguir proporcionándole una participación económica producto de comisiones" por defraudación en ese caso y al sistema de regalías, entre otros.Ahora, la Corte debe definir qué testimonios aceptará para la fase de juicio oral.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia