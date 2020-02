Es mejor dejar una Corte sin cuórum que mal conformada: Ariel Salazar

En una carta enviada a la Sala Plena, el magistrado de la sala civil Ariel Salazar se refirió al tortuoso proceso que ha vivido la Corte Suprema de Justicia para poder llenar sus siete vacantes, lo que hace que hoy tenga 16 magistrados.

A finales de febrero, Salazar termina su periodo de ocho años en la Corte Suprema por lo que, con una silla menos, la Sala Plena del alto tribunal quedará con 15 magistrados, sin quorum para poder tomar decisiones, ya que se requieren 16 votos para conformar una mayoría.



Precisamente Salazar, quien ha negado estar detrás de un bloqueo para evitar elegir a los magistrados, se refiere en su carta a un comunicado que la Sala Penal de la Corte Suprema llevó a la Sala Plena, en el que aseguran que sus seis magistrados (de nueve, ya que tienen tres vacantes) han presentado de forma unánime sus tres candidatos para llevar sus vacantes, con el fin de evitar quedar sin quorum decisorio. Sus candidatos son Hugo Quintero, Fabio Ospitia Garzón y Gerson Chaverra Castro.

En su comunicado, la Sala Penal le pidió a la Sala Civil y Laboral que respaldaran sus candidatos, y afirmaron que se comprometían a apoyar los candidatos que las otras salas llevaran a votación sobre sus especialidades, teniendo en cuenta que la Sala Civil tiene una vacante, y la Laboral, tres. La Sala Penal dijo que ponía sobre la mesa esta propuesta porque les preocupaba y avergonzaba "quedar sin el quorum reglamentario para elegir. Rechazamos la posibilidad de ese escenario de riesgo", manifestaron.



El magistrado Ariel Salazar se refirió hoy a ese comunicado de la Sala Penal, y dijo que él está de acuerdo y también le preocupa "la vergonzosa situación que tendría que afrontar la honorable Corte con la desintegración del quorum electoral" porque "dicha eventualidad, cada vez más inminente, solo puede explicarse reconociendo que la Sala Plena ha incumplido con la obligación que tiene de suplir oportunamente las vacantes".

Dicha eventualidad, cada vez más inminente, solo puede explicarse reconociendo que la Sala Plena ha incumplido con la obligación que tiene de suplir oportunamente las vacantes FACEBOOK

TWITTER

Salazar dice que es ajeno a esa responsabilidad, ya que, dice, siempre ha insistido en la necesidad de estudiar las hojas de vida para "escoger sin dilación a los candidatos que merezcan ser elegidos, teniendo en cuenta sus antecedentes académicos y profesionales, sin omitir la consideración de su buen nombre".



El magistrado Salazar también dijo que la acumulación de las vacantes "es propiciada y aprovechada por algunos magistrados como mecanismo para imponer sus preferencias, cuando por la reducción del quorum aumente la angustia de quienes pensamos en la elección de los mejores".



Asegura Salazar que recibe los discursos, cartas y comunicados "alarmistas" como una "presión" que "no logrará alterar mi propósito y deseo de una mejor Corte". Por eso, dijo, esa elección no será posible si se insiste en los mismos candidatos que no han sido escogidos por la Sala Plena.



Según Salazar, hay candidatos que aunque han sido sometidos a votación en más de 37 oportunidades en un año, "no han logrado ser elegidos".



En su carta, el magistrado asegura que tiene su compromiso de "seguir votando ceñido al reglamento por los mejores candidatos, como lo hice para la elección del señor Fiscal, cuyo antecedente sirve para decirle al país que en las elecciones que hace la Corte es posible lograr la unanimidad cuando los candidatos postulados son los mejores".



Y finaliza diciendo que, al terminar su periodo, "habiendo cumplido siempre con mis deberes, considero que es mejor dejar una Corte sin quorum que dejarla mal conformada".



Aunque Salazar no dijo cuáles son sus cuestionamientos sobre los candidatos que ha llevado la Sala Penal, esa sala ha dicho que sus tres candidatos son "profesionales expertos en derecho penal de importante trayectoria y reconocida honorabilidad".



JUSTICIA