El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona, procesada por las irregularidades en contratos de obra en la capital del país durante la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas.



Con ponencia del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, el Tribunal mantuvo la condena de 10 años de cárcel contra la exfuncionaria, que permanece prófuga de la justicia.

Según la investigación, la exdirectora del IDU aceptó el pago de dinero para la licitación de las obras de malla vial o distritos de conservación en la ciudad.



La defensa de Pardo Gaona apeló la decisión cuestionando la credibilidad de los testigos y señalando que había una tesis alternativa de los hechos en la que la exfuncionaria no cometió delitos.



Sin embargo, los magistrados consideraron que está probado que a Pardo Gaona le ofrecieron un porcentaje, específicamente del 2 por ciento del total de los contratos, "para que corrompiera, en favor de las empresas con las que existía un acuerdo criminal, los procesos de contratación de la entidad" y que ella aceptó esos ofrecimientos.



Y añadió el tribunal: "como corroboración de la actividad ilícita a la que se comprometió, se evidenció por diferentes medios probatorios que se materializó dicho compromiso con toda la actuación para manipular, junto con otros copartícipes, la contratación de malla vial y adjudicar en forma ilícita dichos contratos".



Frente a la credibilidad de los testigos, los magistrados consideraron que tres de ellos dan cuenta de las reuniones de la procesada con el cuestionado contratista Julio Gómez "para torcer los procesos; ahora, que no se precise la fecha de ocurrencia o los integrantes no es un indicador de su inexistencia, sino de la multiplicidad de reuniones que existieron".



La sentencia finaliza diciendo: "de todo lo aquí expuesto se concluye, sin duda alguna, que la procesada ejecutó actos contrarios a sus deberes oficiales, con los cuales materializó los acuerdos por promesa remuneratoria que hizo en favor de terceros, entre ellos el llamado GRUPO Nule, Julio Gómez y otros".

