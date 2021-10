'Carrusel' de la contratación: detalles de la acusación a Efraín Torrado

Durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá (2008-2011), el ‘Grupo Torrado’, controlado por el senador Efraín Torrado, obtuvo a través de la Secretaría de Integración Social del Distrito, 22 convenios por más de 114 mil millones de pesos para suministrar la canasta alimentaria a través de diferentes programas de atención que tenía dicha entidad para atender a personas en situación de vulnerabilidad.



(Le puede interesar: Corte acusó al exsenador Efraín Torrado por 'carrusel de la contratación')

Para ello, el senador Torrado, en 2009, acordó con el ingeniero Héctor Julio Gómez y con la Secretaria de Integración María Mercedes del Carmen Ríos, el pago de una comisión equivalente al 5 por ciento del valor de los contratos, de los cuales solo habría recibido de parte de Gómez 350 millones en su apartamento.



En 2010, la Corte Suprema de Justicia, que investigaba al exsenador Iván Moreno Rojas, compulsó copias para hacer lo propio con Torrado García y en 2013 le abrió una instrucción por estos hechos. En julio de 2020 le abrió una investigación formal por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y en febrero de 2021 le prescribió el caso por el primero de estos delitos.



(Le puede interesar: Cuestionamientos de un juez a Emilio Tapia por 'sospechosa' declaración)



En documento de 192 páginas conocido por EL TIEMPO, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, acusó formalmente por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por irregularidades en 21 de esos 22 convenios suscritos por algunas de las 10 empresas vinculadas al citado ‘grupo Torrado’ y que conformaron uniones temporales y que incluso compartieron instalaciones, vehículos y personal.



En el expediente, Héctor Julio Gómez, condenado por el ‘carrusel’ en 2014 declaró que el porcentaje de las ‘coimas’ se cuadró después de varias reuniones con el congresista e indicó que luego de entregarle la supuesta comisión, de dineros de los hermanos Moreno Rojas, no volvió a hablar con él pues este ni le daba nuevas citas ni le contestaba llamadas.



(Le puede interesar: Federico Gaviria, condenado por corrupción, busca tumbar millonaria multa)

Gómez dijo que el contratista Emilio Tapia, condenado por el ‘carrusel’ y hoy procesado por el escándalo del contrato de puntos digitales del Ministerio de Telecomunicaciones con Centros Poblados, le dijo que no le insistiera a Torrado porque era amigo de Iván Moreno y que él se encargaba del asunto.



En la indagatoria, Torrado, quien fue senador entre 2006 y 2014, dijo que fue Gómez el que lo buscó a él y no al revés, que fue a su apartamento para intentar extorsionarlo, afirmando que él (Gómez) era el ‘dueño’ de Integración Social y que quería hacer una alianza empresarial a cambio de comisiones. El exsenador dijo que la rechazó y lo despidió. Dijo que no conoció a Emilio Tapia y que no fue una práctica de las compañías asociadas a su familia pagar sobornos. Negó que existiera como tal un ‘grupo Torrado’.



(Le puede interesar: Guido Nule, condenado por el 'carrusel', niega nexo con el caso Mintic)



A pesar de ello, para la Corte está probado que ese grupo sí existió, así como sus nexos o relaciones con varias sociedades como lo indica el “Informe Final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá” y la prueba recopilada en el expediente.



Por ejemplo, una de ellas, Internacional de Negocios S.A. nació en 1984, cambió de razón social en tres oportunidades, tenía en la junta directiva a Édgar Alfonso Torrado, hermano de Efraín, en el 2000 pasó su domicilio de Cúcuta a Bogotá y obtuvo dos contratos con la Secretaría de Integración en 2008 y 2009 por 46 mil millones.



(Le puede interesar: Condenan a 10 años y 3 meses de prisión a expresidente de Conalvías)

El informe de la Comisión de Seguimiento, así como testimonios de exconcejales de Bogotá revelaron, dijo la Sala, un “inusitado aumento de contratos” adjudicados por la Secretaría de Integración con las empresas de ese conglomerado. La Sala indicó que Torrado, a través de Gómez, le propuso a la Secretaria de Integración Mercedes del Carmen Ríos Hernández favorecer a sus empresas en los contratos para el suministro de la canasta alimentaria.



“El asunto fue más allá pues la mencionada funcionaria no solo fue receptora de a propuesta sino que acordó con Julio Gómez y éste a su vez con el entonces senador Torrado la estrategia para adjudicar la contratación al grupo Torrado a cambio de gruesas sumas de dinero, asunto en el que intervino el también congresista Iván Moreno Rojas”, dijo la Corte.



(Le puede interesar: La JEP les cierra la puerta a Samuel e Iván Moreno por segunda vez)



“Al sindicato Torrado García no le bastó con influir indebidamente en la entonces Secretaría de Integración para que favoreciera a las empresas de su grupo, sino que al mismo tiempo realizó comportamientos ilícitos sucesivos e independientes encaminados a que se cumplieran realmente los compromisos adquiridos por dicha funcionaria”, aseguró la Sala de Instrucción.



De acuerdo con la acusación, “el interés particular que le asistía al sindicado Torrado García emerge incontrastable a través del proceso contractual, el cual fundamentalmente es de carácter económico en tanto la adjudicación a favor de las empresas del señalado grupo empresaria, en las cuantías y los porcentajes que dan cuenta las pruebas, es apenas lógico el beneficio o ganancia que esa contratación le reportaba a las firmas contratistas y al mismo tiempo le facilitaría la promoción política de un hermano suyo en la capital”.



(Le puede interesar: ¿Cuánto tiempo ha purgado Samuel Moreno por el carrusel de contratos?)



La Sala reprochó en la acusación que Torrado, como congresista tenía conocimiento de la ley y, aún así, se valió de su calidad de senador y de su amistad con Iván Moreno, para “obtener que los funcionarios del Distrito Capital incrementaran de manera inusitada la adjudicación de contratos y convenios a las empresas del grupo Torrado. Uno y otros traicionaron los principios legales, éticos y morales en que descansa toda la actividad de la administración”.



La decisión compulsa copias para que la Sala de Instrucción investigue “los presuntos delitos de concierto para delinquir y peculado en que haya podido incurrir el exsenador procesado Efraín Torrado García”. El juicio se adelantará ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.



(Le puede interesar: En carta, Iván Moreno Rojas se queja de la justicia)

justicia@eltiempo.com

Lea más noticias de Justicia

-FF. MM. respondieron a denuncia de muerte de niños en bombardeo en Chocó



-Padre de Luis Andrés Colmenares denuncia que recibió amenazas de muerte



-Policía habla de los trámites tras la captura de Carlos Mattos en España