Al no admitir un recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 19 años y 9 meses de prisión en contra de Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quien es prófuga de la justicia desde 2014 y quien tiene otra condena por 10 años de prisión.



De la misma manera, quedó ratificada la condena del excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.



Liliana Pardo fue condenada en dos instancias por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales en favor de terceros agravado por irregularidades en contratos de obra de Fase III de Transmilenio, la licitación 022 de 2007 y los de valorización 020, 037 y 068.



Igualmente, fue condenada por vicios en los contratos de malla vial 071 y 072 y cesión del contrato 137 de 2007 de Transmilenio-Contrato N° 137 de 2007, así como por las licitaciones 001 y 013 de 2009 de valorización y por peculado en favor de terceros en relación con el anticipo de los contratos 137 de 2007 y 071 y 072 de 2008.



Y Morales Russi fue condenado por los delitos de concusión a 13 años y 9 meses de prisión.



Liliana Pardo es requerida por circular roja de Interpol Foto: Interpol

Aunque inadmitió el recurso con el cual la defensa de ambos procesados buscaba revocar la condena, el alto tribunal hizo un análisis de los cargos y señaló que no había argumentos suficientes para reversar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.



"La argumentación del Tribunal no incluye hechos jurídicamente relevantes nuevos sino el análisis de la prueba practicada en el debate público en torno al interés indebido mostrado por Pardo Gaona para favorecer al Grupo Empresarial Vías de Bogotá", dice la decisión en uno de sus apartes.



"Ello porque en la acusación quedó sentando como hecho jurídicamente relevante que la procesada se interesó en la cesión del contrato 137 de 2007 en favor de la mencionada firma privada, al punto que le fue impuesta a la empresa cedente", agregó la Corte.



“No hay lugar a la admisión de la demanda pues resulta manifiesto que con ella lo único que pretende el defensor es la intervención de la Corte en un debate probatorio agotado en las instancias”, dijo la Corte Suprema.



“La Sala tampoco hará uso de su facultad de casar de oficio la sentencia, en consideración a que una vez revisado el proceso no se evidencia quebrantamiento alguno de los derechos fundamentales de los sujetos procesales”, agregó.

Liliana Pardo es buscada a nivel internacion por una circular roja de Interpol,

