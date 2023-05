Aunque el Consejo de Estado anuló su elección como Contralor General y ahora el Congreso tendrá que hacer un nuevo proceso, Carlos Hernán Rodríguez Becerra podría volver a aspirar al más alto cargo de este órgano de control.



(Lea también: ¿Quién asumirá la Contraloría General mientras se elige a un nuevo Contralor?).



Así, aunque próximamente tendrá que dejar su despacho, si se presenta y el Congreso vuelve a elegirlo, Rodríguez podría estar volviendo a su escritorio en poco tiempo.

Así lo explicaron abogados al analizar la decisión de este jueves con la que la Sección Quinta del Consejo de Estado tumbó la elección de Rodríguez por irregularidades en el proceso de selección que realizó el Congreso.



En primer lugar, debe tenerse claro que la Constitución Política establece que la elección del Contralor General de la República requiere de una convocatoria pública para conformar una lista de elegibles, y entre esas personas Congreso en pleno decide, por mayoría absoluta, quién llega a la cabeza del órgano de control



(Le puede interesar: 'Respeto y acato las decisiones': Contralor saliente tras anulación de nombramiento).

El acto del Consejo de Estado es de nulidad, esto es como si la elección de Rodríguez nunca se hubiera dado: Hernando Herrera FACEBOOK

TWITTER

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), sostuvo que en el caso de Rodríguez, la decisión que tomó el Consejo de Estado fue una nulidad, es decir, como si su elección nunca hubiera sucedido.



“El acto del Consejo de Estado es de nulidad, esto es como si la elección de Rodríguez nunca se hubiera dado. Luego, si él aspira nuevamente al cargo, esto no podría tenerse en cuenta como una reelección, que sí está prohibida por la reforma de equilibrio de poderes, sino como una elección”, comentó advirtiendo que de todas manera hay otros aspectos legales que deben cumplirse para que los aspirantes no incurran en inhabilidades.



(Lo invitamos a leer: Los otros casos en los que el Consejo de Estado tumbó cargos claves).



Johann Wolfgang Patiño, abogado especializado en derecho administrativo añadió que si Rodríguez quisiera presentarse a la convocatoria pública, nada se lo impide: “Los efectos del fallo del Consejo de Estado se refieren al pasado, como si él nunca hubiera sido contralor y en ese sentido no tendría ninguna inhabilidad”.



Eso sí, aunque jurídicamente Carlos Hernán Rodríguez no tendría barreras para volver a aspirar a la Contraloría, nada garantiza que el Congreso vuelva a escogerlo a él.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: