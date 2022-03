La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la Seccional de Bogotá los reportes de prensa sobre las supuestas reuniones que sostuvieron dos abogados con el detenido Carlos Mattos, durante salidas de prisión que serían irregulares en Bogotá.



(Le puede interesar: El Inpec, acorralado por la corrupción y los escándalos)​

La presidenta de la Comisión, Diana Marina Vélez, dijo en un oficio que la remisión a la Seccional se da por motivos de competencia.



En ese sentido, la Seccional deberá revisar si los abogados de Mattos, Iván Cancino y María Camila Toro, incurrieron o no en faltas disciplinarias en el ejercicio de la profesión de abogado.



(Le puede interesar: Destituyen a director del Inpec por escándalo de salidas de Carlos Mattos)

Ante el escándalo, Cancino dijo: "Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción. No será la primera ni la última vez. Respeto el derecho de opinión de todos , incluso el de ofender . Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen ,es su derecho , yo, tranquilo".

Toda mi vida he puesto la cara y esta vez no será la excepción . No será la primera ni la última vez . Respeto el derecho de opinión de todos , incluso el de ofender . Mi profesión es sagrada y mi tarjeta profesional aún más. Esculquen ,es su derecho , yo, tranquilo. — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 2, 2022

Esta investigación se anunció luego que la unidad investigativa de Noticias Caracol, documentara varias salidas del empresario de la cárcel La Picota, en donde espera una condena, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, por haber sobornado a funcionarios judiciales para que lo favorecieran con decisiones en el pleito por la representación de la marca Hyundai en Colombia.



(Le puede interesar: Nuevo escándalo por reiteradas salidas de Carlos Mattos de cárcel La Picota)



De acuerdo con el noticiero, Mattos, quien tiene una medida de aseguramiento en prisión, no solo habría salido en repetidas oportunidades de la cárcel sino que lo hizo en una camioneta del Inpec, instituto a cargo de custodiarlo en prisión.



En el seguimiento hecho por los periodistas se ve que Mattos sale de prisión hasta una oficina en el norte Bogotá, en donde se ha reunido con varias personas, entre esas su abogado, Iván Cancino, así como otra abogada de su oficina.



(Le puede interesar: Caso Mattos: Fiscalía anunció investigación por salidas de la cárcel)



El hecho motivó la destitución del director del Inpec, general Mariano Botero Coy y el anuncio de que Mattos será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

Sobre la conducta del abogado Cancino, de reunirse con Mattos fuera de la prisión, algunso abogados opinaron que no sería falta disciplinaria.

El abogado puede reunirse con su cliente donde esté, sea el lugar que sea, y sin importar nada más...



Si es un lugar donde el cliente no debe estar pues este tendrá que explicarlo, pero nunca el abogado. — 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 (@SoyDefensor_) March 2, 2022

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia