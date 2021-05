Carlos Bernal, candidato a CIDH, no irá a entrevista en el proceso

El exmagistrado Carlos Bernal, quien renunció en julio de 2020 a la Corte Constitucional, dio a conocer una carta en la que critica las preguntas que le formuló un panel evaluador que estudia su candidatura para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

(Lea también: ¿Cómo es la Corte Constitucional por dentro? Entrevista de María Isabel Rueda a Carlos Bernal)

Bernal dice que desde hace varias semanas aceptó "de buena fe" una entrevista al panel de expertos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Ese panel, comentó, le envió unas preguntas en las que se basaría la entrevista que, según él, se basan en escritos de oposición a su candidatura.



"Para mi gran desilusión, el panel no formula preguntas objetivas sobre mi experticia ni sobre mis ideas acerca de cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede mejorar sus funciones. Se trata más bien de preguntas que traslucen un ataque personal y fundado en prejuicios inaceptables en un foro de esta altura", dice su misiva.

(Le recomendamos: Las razones de Carlos Bernal para apartarse del fallo sobre pensiones)

En particular, a Bernal lo inquietaron preguntas sobre si aplicaría su fe cristiana o interpretaciones bíblicas en los casos que le corresponda resolver, si sus creencias podrían ser contrarias a los estándares del SIDH, y que si por sus convicciones religiosas podría tener ideas preconcebidas sobre el rol que deberían ocupar en la sociedad las mujeres o personas de grupos minoritarios.



"Considero que estas preguntas son irrespetuosas de la libertad de conciencia y de religión(...). Ese irrespeto a la libertad de conciencia, así como a mi intimidad, me legitiman para no responderlas", manifestó.

(Le puede interesar: 'Vicepresidenta violó neutralidad religiosa al encomendar el país a virgen': Corte Constitucional)

Bernal añadió que las preguntas y cuestionamientos denotan un innegable sesgo

ideológico en el panel, por lo cual anunció que no irá a la entrevista con el panel de expertos, programada para el 21 de mayo próximo.



"Asimismo, hago pública mi preocupación de que con este tipo de escrutinios se

irrespeten también los derechos de otros candidatos a la Comisión o a la Corte

Interamericana de Derechos Humanos. Un examen como el propuesto tiene el

potencial de deslegitimar a candidatos competentes mediante la propagación

estratégica de prejuicios infundados", añadió, y concluyó diciendo que está dispuesto a entrevistas de este u otro panel de expertos siempre que sean en un ambiente de respeto.

justicia@eltiempo.com