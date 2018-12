Las críticas al fiscal 'ad hoc' de un candidato a fiscal 'ad hoc'

Apenas tres días antes de que el abogado Gilberto Orozco Orozco fuera incluido en la terna para elegir fiscal ‘ad hoc’ para los casos -investigaciones sobre el escándalo Odebrecht- en los cuales se declararon impedidos el fiscal Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros, este criticó esa figura y aseguró que no existía en el ordenamiento jurídico del país.



Este martes, sin embargo, Orozco matizó su tono cuando respondió a La W Radio sobre sus declaraciones iniciales.

En principio, el ahora candidato a fiscal ‘ad hoc’ dijo, en un programa de radio de la emisora ‘La Voz del Derecho’ que se trataba de un “entuerto” que “formó la Corte”. En ese espacio radial, llamado Sindéresis, y al cual fue invitado por el exmagistrado José Gregorio Hernández, Orozco era el defensor del gobierno, mientras el otro invitado, el abogado Ramiro Bejarano, era el crítico.



Si bien la conversación era sobre la agenda legislativa del Gobierno, surgió el tema Odebrecht y, en consecuencia, toda la discusión alrededor de la elección de un fiscal ‘ad hoc’ para algunos casos de este escándalo de corrupción.



“En mi concepto, no se puede imaginar una institución para resolver un impasse que no esté reglado ni en la ley ni en la Constitución”, dijo Orozco allí. Defendió la “rectitud de la Vicefiscal” y dijo que lo que ocurrió fue un salto al vacío: “Verán ustedes que esta es la madre de todas las fuentes de los ficales ‘ad hoc’ del país (...) El fiscal se va a impedir en muchas otras causas y para cada impedimento habrá que nombrar un fiscal ‘ad hoc’ ¡Qué gran galimatías! ¡Y qué caos se va a crear en el país!”

Escuche estas declaraciones desde el minuto 55, aquí:

También dijo, sin tomar posición, que “en juicio de muchos no se trata de un cargo, es una especie de conjuez para el caso específico. El fiscal ‘ad hoc’ asumiría una función, mas no ejercería un destino dentro de la nómina formal del Estado”.



Esto, en respuesta a las críticas de Bejarano a que en la primera terna el presidente Iván Duque incluyera a dos funcionarias públicas, su secretaria jurídica, Clara María González, y la magistrada de la Corte Suprema, Margarita Cabello.



Para el momento cuando discutieron estos asuntos, la Corte Suprema no solamente había decidido que sí procedía la figura de una fiscalía ‘ad hoc’ –cuando aceptó el impedimento de la vicefiscal Riveros– sino que había pedido al Gobierno una terna.



Incluso, esa primera terna ya había sido devuelta.



Cuestionado por esto, Orozco dijo este martes que en ese momento “estaba sobre el tapete la discusión. Yo revisé mis opiniones y todo ha sido zanjado por esa providencia de la Corte que establece las bases elementales para la operancia de la figura de la fiscalía ‘ad hoc’”. No obstante, en la entrevista le cuestionaron que cuando él dio sus opiniones, esa providencia ya se conocía.Escuche aquí la entrevista de este martes con La W:

Orozco también aseguró que cuando el presidente Duque se comunicó con él para ofrecerle ser ternado, este lo puso al tanto de sus opiniones. “Él las escuchó y me manifestó claramente que eso hacía parte de la libre discusión sobre temas jurídicas y que creía que eso no constituía ningún óbice para que yo hiciera parte de la terna”.



Orozco también reconoció que “está totalmente dentro de las posibilidades” que debido a sus declaraciones, los magistrados de la Corte Suprema no voten por él en la sala extraordinaria que tendrá lugar en la mañana del próximo jueves y de la cual podría salir el fiscal ‘ad hoc’ para adelantar tres investigaciones en el caso Odebrecht.



