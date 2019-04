¿Qué caminos le quedan a Mockus para salvar su curul?

Tras la decisión de la Sala Quinta del Consejo de Estado de anular su credencial como senador de la República, las posibilidades jurídicas de Antanas Mockus para defender su curul son apretadas. Sin embargo, existen.

Hace un mes, el congresista más votado del Partido Verde había salvado su investidura, pues otra Sala del Consejo de Estado consideró que no había incurrido en inhabilidad por los contratos públicos de Corpovisionarios, entidad de la que fue representante legal hasta el año pasado.

Ahora, en una demanda diferente --de nulidad contra su elección--, la Sala Quinta dijo que sí había incurrido en inhabilidad porque no renunció a tiempo. Aunque hay conclusiones diametralmente opuestas sobre los mismos hechos, por tratarse de temas diferentes -una demanda de pérdida de investidura y una demanda de nulidad- no hay legalmente un 'choque de trenes' entre las dos decisiones.



De hecho, en el fallo de este martes los consejeros señalan que la primera decisión que salvó a Mockus aún no está en firme, pues contra ella se entabló una reposición. Por eso no podría considerarse como cosa juzgada.



Como se trata de una demanda de nulidad y el fallo es del Consejo de Estado, la máxima autoridad en la materia, no hay una segunda instancia. Eventualmente, pero su justificación legal sería muy compleja, pues solo procede en casos de abierta violación al debido proceso, cabría un recurso extraordinario de revisión que podría terminar en Sala Plena del alto tribunal.

Esta opción, dicen exmagistrados, es posible pero poco probable. En cambio, no se descarta que la defensa de Mockus y el Partido Verden opten por una tutela, argumentado entre otros puntos las contradicciones entre las dos salas.



Pero, una vez más, incluso los jueces de tutela y al final la Corte Constitucional -si se tomara ese camino- tendrían que tener en cuenta que, al menos en papeles, Mockus sí aparece fungiendo como representante legal de una entidad que contrató con el Estado menos de seis meses antes de las elecciones.



Los abogados de Mockus sostienen que él no gestionó los contratos, y esa fue la conclusión que lo salvó de la primera demanda. Ahora bien, como salvó esa investidura, no pierde el derecho a volver a ser elegido en una corporación pública y los efectos de su elección se presumen legales hasta hoy.



Así, su curul no la pierde el Partido Verde, ni tampoco las que esa colectividad logró arrastradas por la altísima votación del senador (540 mil votos en marzo del 2018).



La situación del exalcalde de Bogotá, sancionado por una Sala pero salvado por otra del Consejo de Estado, tiene un antecedente importante: las demandas contra la investidura y la elección de Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta de la República) como senadora por el Partido Conservador.

En su caso, la Sección Quinta anuló su elección como senadora por un contrato con Bancoldex que, consideró, le había generado una inhabilidad para ser elegida en el Congreso en el año 2006. Antes de que se decidiera ese proceso ella había renunciado a su curul para buscar una candidatura presidencial en el 2010.



La demanda de pérdida de investidura la decidió finalmente la Sala Plena del Consejo de Estado, que en enero del 2010 determinó que no había inhabilidad y dejó intactos los derechos políticos de Ramírez.



