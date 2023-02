El exgobernador de Nariño y embajador en Argentina Camilo Romero, quien está en juicio por presuntas irregularidades en contratación en la compraventa de aguardiente, arremetió en contra del exfiscal Néstor Humberto Martínez a quien señaló de utilizar la entidad que dirigió para "chantajear".



Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Romero señaló a Martínez, quien era fiscal general cuando se anunció la investigación en su contra, de haber entrampado el proceso de paz y usar su cargo para que los gobernadores apoyaran a un candidato presidencial.



"Ese contexto es el que llevó ni más ni menos a trabajar desde la Fiscalía con la pretensión que lograron en su mayoría, pero no conmigo, de arrodillar gobernadores para que voten por su candidato presidencial utilizando la justicia y, nada más y nada menos, para amenazar a los ciudadanos que no aceptaban sus pretensiones con la cárcel", dijo.



Romero agregó: "estoy diciendo que usaron la Fiscalía para chantajear y amenazar a ciudadanos y ciudadanas que tenían cargos de relevancia para obligarlos a negociar y que voten por el candidato de la preferencia presidencial del señor Fiscal General".



"La utilización más grotesca y burda, pero sabíamos a qué Fiscalía nos enfrentábamos por supuesto, no era para nosotros una novedad quién era el responsable de ese ente acusador y de convertir ese ente acusador en eso. Cedieron varios gobernadores y gobernadores a la pretensión del señor Néstor Humberto. Varios me insinuaban que lo que debía hacer era conversar con el jefe político del Néstor Humberto, el señor Germán Vargas Lleras, para llegar a un acuerdo por la amenaza, situación que rechacé de plano porque nuestra convicción no nos lo permite", insistió

Juicio Camilo Romero Foto: EL TIEMPO

Romero aseguró que en medio de esa "persecusión", consideró a la Corte Suprema como una entidad que le daba tranquilidad y dijo que ahora esto ha cambiado por cuanto ha estado en desacuerdo con la forma como se ha realizado la audiencia preparatoria de juicio en su contra.



En ese sentido, Romero cuestionó la forma como se ha realizado el descubrimiento probatorio y rechazó que la Sala le haya negado dos peticiones de nulidad que presentó su defensa.



En ese sentido, Romero recusó por "enemistad grave" en la audiencia al magistrado Ariel Torres, quien es el ponente del caso. Ahora, se tendrá que citar a una nueva audiencia para que Romero termine presente de exponer sus argumentos sobre la recusación.

