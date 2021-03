‘El Estado tiene derecho a que lo oigan objetivamente’: Camilo Gómez

Luego de la recusación a casi todos magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que llevan el proceso por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, y de retirarse de la audiencia de juicio, los abogados de Colombia, representada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), hablaron de su posición.



Camilo Gómez, director de la Andje, habló sobre las razones para la recusación, dice que esto no es un acto en contra de Bedoya sino que la Nación busca que los magistrado que la juzguen sean objetivos.

El retiro el lunes de la audiencia ha sido calificado por varias personas como una revictimización y una demostración de que Colombia no cumplirá lo que eventualmente decida la Corte. ¿Qué responde?



Es una percepción errada, Colombia ha sido cumplidor de sus obligaciones internacionales siempre. Colombia ha cumplido y esperamos que la Corte las cumpla también y que actúe de forma objetiva e independiente.



La Corte IDH recibió una recusación nuestra y una petición de suspender la audiencia mientras se resolvía, Colombia se retiró porque la corte decidió continuar. Seguir con magistrados recusados en ninguna parte del mundo es posible. Tan es así que la propia Corte, al final de la tarde, suspende la audiencia y dice que se reinicia una vez decida.



Lo que menos le interesa al Estado es causarle más dolor a las víctimas, bajo ninguna circunstancia. Pero desde luego el Estado no puede llegar a la Corte presumiendo ser culpable. El Estado tiene el derecho a defenderse y exponer sus argumentos y a que lo oigan objetivamente.

¿La posición que tomó la Agencia fue respaldada por el alto gobierno, ha hablado con el presidente o instancias que corresponden?



Nadie esperaba que esto sucediera porque uno no espera encontrar una corte así. He informado al alto gobierno y a las instancias correspondientes, la Cancillería y Palacio.



Se ha dicho que el Estado podía acudir a otras opciones y que desde antes sabía de qué hablaría Jineth y podía objetar las preguntas, ¿por qué no lo hizo el país?



El Estado conocía los temas y precisamente anotó que los jueces estaban saliéndose de esos temas. De otro lado, objetar una pregunta de un juez es extraño, uno objeta las preguntas de contrapartes.



¿Por qué para la Agencia las preguntas de los magistrados eran prejuzgar al Estado?



Hay evidencias de prejuzgamiento. El Estado acude a la corte cumpliendo sus obligaciones y espera una corte imparcial y objetiva, el Estado no puede llegar de entrada culpable. Las afirmaciones y preguntas de contenido afirmativo por parte de algunos jueces dieron lugar a que Colombia presentara esa recusación.



¿Qué hubiera pasado si las preguntas de los jueces hubieran sido a favor del Estado? Seguramente la contraparte hubiera hecho lo mismo que yo.

Si niegan las recusaciones ¿el Estado no se va a presentar a más audiencias del caso?



Esperemos que se resuelva y todo a su momento. Colombia evaluará lo que tenga que hacer, Colombia es respetuoso de las cortes, acude, pone la cara y respeta las decisiones. Creo que si la Corte actúa de manera objetiva, serían favorables las recusaciones. Luego de esto habría que nombrar conjueces, como sucede frecuentemente. Lo puedo firmar: coincido con varios de los puntos expresados por Jineth, no estamos pidiendo nada en su contra, pedimos objetividad.



Un testigo que estaba citado por el Estado no compareció el lunes, ¿le dieron algún tipo de instrucción?



Para Colombia el testigo no debía presentarse porque los magistrados estaban recusados, hubiese sido un error y otra falta procesal, así que no solo se lo pedía al testigo, lo dije en la audiencia pública. Nosotros pedimos que se anule lo actuado desde ese momento de la audiencia y se retome.

¿Cree que esta posición de Colombia le cueste su oportunidad de ser escuchado en el juicio?

Espero que no. Hemos presentado argumentos en la contestación de la demanda y tenemos derecho a conclusiones por escrito, aunque ha habido otros casos en los que la corte ni siquiera nos ha llamado a audiencia.



¿El Estado ha planteado salirse de este sistema internacional? Ya han hablado en otras veces de reformar el sistema interamericano de derechos humanos...



Tajantemente no. Lo que queremos es que se reforme el sistema para que sea objetivo y funcione de forma rápida, el promedio de un caso ahí es de 20 años. Además no hay doble instancia en la Corte IDH, si hay una condena no se puede apelar nada.



Colombia no quiere retirarse, quiere que haya un sistema sólido que le dé legitimidad a sus decisiones, creemos en la protección de los derechos humanos y que los mecánicos sean imparciales. La objetividad e imparcialidad no es un invento de Colombia, es la base de la creación de la Corte y está en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), si eso se incumple, se está violando por parte de la Corte la Convención.

