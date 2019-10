Los cambios que Corte le hizo a la ley de financiamiento en dos días

Este martes y miércoles, la Corte Constitucional ha tenido en su agenda varias demandas contra artículos de la ley de financiamiento, ley que el alto tribunal tumbó en su totalidad por errores de trámite en el Legislativo, pero que seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de este año.



El martes, la Corte tumbó una parte del artículo 80 que creó un impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, específicamente lo relacionado con un incremento de impuestos para el sector bancario.



La norma establecía que las entidades financieras debían liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta que, para el 2019, fue de 4 puntos porcentuales sobre la tarifa general del impuesto, para un total del 37 por ciento del impuesto de renta. Para el 2020, la sobretasa era de 3 puntos, lo mismo que para el 2021.



La Corte tumbó esa sobretasa que se había creado para los bancos considerando que esa norma, cuando fue incluida en el proyecto de la ley de financiamiento en el Congreso, no había tenido el aval del Gobierno, lo que vulneró los principios de consecutividad en el trámite de leyes.

Así, sin evaluar si era inconstitucional por razones de fondo, la Corte dijo que ese artículo tenía errores de forma, pues fue incluido por un congresista en segundo debate. Como no tenía el aval del Presidente —cuya competencia en materia de cambios y reformas tributarias es exclusiva—, la Corte lo declaró inexequible.



Esta mañana, el senador conservador David Barguil, quien fue el congresista que incluyó la sobretasa en la ley de financiamiento, dijo que se niega a que el Estado les baje los impuestos a los bancos, por lo que volverá a insistir para que este artículo pase en la nueva ley de financiamiento —o reforma tributaria— que presentó el Gobierno hace unas semanas, cuando la Corte tumbó dicha ley y creó un plazo para que el Gobierno radicara una nueva norma que la reemplazara y subsanara sus vicios de forma.



Según Barguil, en la nueva ley de financiamiento el Gobierno volvió a incluir el artículo que la Corte tumbó este martes relacionado con la sobretasa a los bancos, por lo que, a su juicio, al ser el Ejecutivo el que radicó el proyecto, se subsanó el vicio de forma que la Corte consideró para tumbar ese artículo en particular.



Y este miércoles, la Corte evaluó otra demanda contra la ley de financiamiento, específicamente una que pedía tumbar de forma parcial los artículos 4, 14, 102 y 113.



El artículo 4 habla de quiénes están exonerados de ser registrados por la Dian como responsables de pagar el IVA.



A juicio de los demandantes, ese artículo, al modificar el Estatuto Tributario, estableció que las personas naturales que vendan bienes o presten servicios gravados no serán responsables del IVA si cumplen siete requisitos, y uno de ellos es que las consignaciones, depósitos e inversiones financieras en el año gravable o el anterior no superen la suma de 3.500 UVT, que para este año son unos $ 119'945.000.



De lo contrario, dice la demanda, por ese solo hecho (tener consignaciones que superen los 120 millones) "la persona natural deberá inscribirse o trasladarse a la categoría de responsable del impuesto".



Para los demandantes, como la ley no hacía ninguna diferenciación frente al origen de esas consignaciones, depósitos o inversiones, no importaba de dónde vino el dinero, es decir, si vino de una operación grabada con IVA o no, y obligaba a todos los que superaran esa suma a inscribirse y pagar.



La Corte mantuvo esa norma, pero dijo que la condicionaba bajo el entendido de que "dichas operaciones deben provenir de activos grabados con el impuesto sobre ventas, IVA".



También condicionó el artículo 113 de la ley relacionado con los conceptos que emite la Dian, que son de carácter obligatorio. Esa norma dice que "los contribuyentes solo podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdicción con base en la ley".



Ciudadanos demandaron ese artículo porque consideraron que restringía para los contribuyentes el derecho a la defensa del debido proceso porque limita sus posibilidades de contradecir las actuaciones administrativas que tome la Dian, pues le impedía "invocar en sus argumentos y alegatos la doctrina emitida por la misma entidad".



La Corte tumbó la palabra "solo" de manera tal que se entienda "que la ley a la que hace referencia la expresión legal comprende todas las fuentes del derecho que admite el ordenamiento nacional".



