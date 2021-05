Cámara asumió denuncia contra exmagistrados 'eternos' de la Judicatura

Solo con la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a comienzos de este 2021 salieron de sus cargos los llamados “magistrados eternos” de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quiénes estuvieron allí 12 años y no los ocho que dispone la Constitución y la Ley.



Sujetos de múltiples polémicas por decisiones tomadas, hoy enfrentan una denuncia presentada en su contra ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.



La denuncia también va dirigida contra los exmagistrados Fidalgo Javier Estupiñán, María Loudes Hernández Mindiola, Julio Cesar Villamil Hernández y Magda Acosta Walteros, quien es actual magistrada de la Comisión Nacional de Disciplina, organismo que reemplazó a la Sala Disciplinaria.



El pasado 19 de abril, la representante investigadora Kelyn Johana González Duarte asumió el estudio de una denuncia que interpuso Jhon Fabio Marín Larrahondo por una decisión que tomó la Sala Disciplinaria en el marco de una denuncia que este interpuso en contra del comandante de Policía de Carreteras, coronel de la Policía Juan Francisco Peláez Ramírez, hoy retirado, por la compra de drones.



La denuncia presentada por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción cuestiona que, luego de presentarse un conflicto competencias entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar, la Sala Disciplinaria sacó el caso de la Fiscalía 79 anticorrupción y lo envío a una juez de instrucción militar.



Según el denunciante, dicha juez que no tenía la competencia para investigar a oficiales superiores, sino solo subalternos.

“Fue su decisión por fuera de la ley que le permitió o dio la oportunidad a esta señora juez 186 de instrucción penal militar de Metropolitana absolver al coronel Pelaéz, ya que le apremiaba su ascenso a Brigadier General”, dice la denuncia.



La Justicia Penal Militar archivó la denuncia en 2017 al coronel Peláez, al no encontrar méritos de actos de corrupción. El oficial fue llamado a calificar servicios en marzo de 2018 cuando estaba a cargo de la Unidad contra la Minería Ilegal.



La denuncia presentada por Marín Larrahondo asegura que para el momento en que se tomó esa decisión, en 2017, los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria “ya se encontraban constitucionalmente sin atribuciones en el marco de la ley y aun así venían ejerciendo atribuciones disciplinarias”.



En octubre de 2020, cuando todavía estaban en el cargo, la Corte Suprema de Justicia calificó a ambos juristas como “exmagistrados” y advirtió que desde 2016 no podían tomar decisiones. Por esa razón, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General que, en noviembre de 2020, asignó el caso al fiscal séptimo delegado ante el Tribunal, Daniel Hernández.



Ahora, la representante investigadora Kelyn Johana González deberá decidir si la denuncia presentada contra los exmagistrados y la actual magistrada Magda Acosta tiene sustento o no.



La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ya ofició al Juzgado 186 de Instrucción Penal Militar para que remita copas del expediente contra el oficial Peláez y a la Judicatura para que envié la decisión tomada por la Sala Disciplinaria.



