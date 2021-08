'Existe el derecho a la caducidad del dato negativo en centrales de riesgo'

La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer este viernes los argumentos por los cuales avaló el proyecto de ley estatutaria conocido como 'ley de borrón y cuenta nueva' que aprobó el Congreso en junio de 2020 y que permite borrar de las centrales de riesgo a las personas que se pongan al día con sus deudas.



Uno de los elementos centrales es la determinación de que existe el derecho a la caducidad de los datos negativos que se registran en las centrales de riesgo. Además, se explica que la información caduca o desactualizada en bases de datos, "constituye un ejercicio arbitrario de la facultad de procesamiento del dato".



(Le puede interesar: Corte Constitucional avala la ley de 'borrón y cuenta nueva')

Existe un derecho a la caducidad del dato negativo, el cual si bien no está enunciado en el artículo 15 de la Constitución, se deduce de su núcleo fundamental de autodeterminación informativa FACEBOOK

TWITTER

Con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Sala Plena del alto tribunal declaró ajustada a la Constitucional dicha normatividad que beneficiaría a unos diez millones de personas, con solo pequeños ajustes en algunos artículos.



En primer lugar, el alto tribunal dijo que esta iniciativa tuvo un trámite adecuado en el Congreso y la estimó conveniente en tanto que, según el artículo 15 de la Constitución Política," toda persona tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas".



(Le puede interesar: Parejas LGBTI: Corte da parámetros para fallar casos con enfoque de género)



Sobre la protección del habeas data financiero, la Corte señaló que uno de los eventos en que adquiere mayor relevancia es en el escenario de la recopilación de información en bases de datos creadas para establecer perfiles de riesgo de los usuarios del sistema financiero.



"Esto, en la medida en que los bancos de datos juegan un papel importante en la

actividad financiera, que es a su vez de interés público e incide de forma relevante en la libertad económica de los asociados", dijo la Corte.



Así las cosas, el alto tribunal señaló que sí existe "un derecho a la caducidad del dato negativo, el cual si bien no se encuentra enunciado expresamente en el artículo 15 de la Constitución, se deduce de su núcleo fundamental de autodeterminación informativa".



"En este sentido, sin desconocer que la labor de las centrales de riesgo es especialmente importante para conservar la confianza del sector financiero y realizar las estimaciones del riesgo crediticio, debe existir un límite temporal hacia al pasado, en la medida en que sería desproporcionado afectar de forma indefinida la vida crediticia por incumplimientos pasado", agregó la Corte.



(Le puede interesar: Código Electoral: Corte pide a Fiscalía investigar origen de una recusación)

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Linares Cantillo, ponente de la decisión. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Es necesario que la información personal financiera negativa tenga un término de caducidad definido, a fin de que se garantice un verdadero “derecho al olvido” al titular (la persona) FACEBOOK

TWITTER

La decisión tomada por unanimidad en la Sala Plena, resalta la necesidad de que "la información personal financiera de connotación negativa tenga un término de caducidad definido, a fin de que se garantice un verdadero “derecho al olvido” al titular de la información, preservando el derecho del titular, el cual resultaría afectado por el

mantenimiento irrazonable y desproporcionado del dato negativo en el banco de datos o archivo correspondiente".



El alto tribunal señaló que, en el marco de las centrales de riesgo financiero, los datos que se pongan en circulación deben referirse exclusivamente al comportamiento crediticio de la persona.



(Le puede interesar: Caso de Santiago Murillo sale de Justicia Penal Militar y pasa a Fiscalía)



Esa información debe ser cierta y veraz, y la incorporación de datos personales en los bancos de datos está supeditada a que estos sean útiles y pertinentes para el cálculo del riesgo financiero.



"La información personal falsa, incompleta, caduca o desactualizada en bases de

datos, constituye un ejercicio arbitrario de la facultad de procesamiento del dato. El dato financiero puede afectar de manera grave y en ocasiones irreversible a los individuos a los que se refiere, lo que hace necesario imponer a su manejo límites

razonables que permitan preservar los derechos a la intimidad, honra y buen

nombre de los asociados", dijo el alto tribunal.

El dato financiero puede afectar de manera grave a los individuos, lo que hace necesario imponer límites que permitan preservar derechos a la intimidad, honra y buen nombre FACEBOOK

TWITTER

La Sala Plena insistió en que cada individuo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de

información públicas o privadas.



(Le puede interesar: Procuraduría pide declarar improcedente tutela de Centros Poblados)



Por esa razón, no encontró reproche alguno en la mayoría del articulado de la ley. El punto central de la discusión fue el artículo noveno, que fija que las personas que salden sus deudas a los 12 meses de promulgada este ley, verán sus borrados sus reportes negativos en seis meses.



Esos mismos seis meses se cuentan para personas que, cuando entre en vigencia esta ley, ya hayan pagado sus deudas. O para personas que paguen sus deudas y sus reportes negativos tengan menos de seis meses. Y para las obligaciones que registren mora inferior a 6 meses, y que se hubiesen extinguido.



La norma además deja expreso, en los parágrafos del artículo noveno, que todas las obligaciones objeto de reporte durante la pandemia, hasta el 31 de diciembre de 2020, no serán reportadas si las personas probaron que buscaron como reestructurar la deuda.



(Le puede interesar: Exsenador Musa Besaile fue trasladado a urgencias por crisis en su salud)



Además, el reporte negativo será eliminado de inmediato cuando paguen, en el año siguiente, las deudas que puedan tener las personas con clasificación Mipyme, o del

sector turismo, o pequeños productores del sector agropecuario, o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes, víctimas del conflicto, entre otros.



A la Corte llegaron intervenciones que decían que era necesario que las instituciones de crédito contaran con información veraz e imparcial sobre sus clientes potenciales dicha protección. Incluso, se allegaron estudios económicos que concluyen que el adecuado cálculo del riesgo financiero permite fortalecer el mercado, y que el régimen de transición adoptado produce el efecto contrario al poner en riesgo la democratización del crédito.



La Sala Plena desestimó dichos argumentos al considerar que ese modelo de transición "obedece a criterios razonables y proporcionales, ya que se encuentra directamente vinculado con la protección de los principios en los que se funda la protección al derecho fundamental al habeas data, y no supone una afectación desproporcionada a la estabilidad del sistema financiero".



(Le puede interesar: Demanda busca tumbar aval a matrimonios de menores entre 14 y 18 años)



Lo anterior, porque se trata de una medida de una sola vez, es excepcional, busca motivar el pago de las deudas en vez de perdonarlas y porque "el criterio del dato negativo no puede ser la base de rechazo de un crédito, ni las bases de datos con

propósitos financieros puede constituir una barrera para el acceso al crédito o al tráfico comercial".



Para la Corte es claro, que las medidas específicas sobre la pandemia y la población vulnerable buscan apoyar sectores y personas "que pudiesen haber visto desmejorada su situación financiera, crediticia y comercial, como consecuencia de la pandemia covid-19".

Los ajustes

La Sala Plena avaló la mayoría de los artículos, salvo algunos elementos.



1. El artículo cuarto dispone que las centrales de riesgo deben reportar la información negativa de los titulares, máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación.



La Sala Plena lo condicionó para que se entienda que el tiempo de 18 meses se cuenta desde la ocurrencia de la mora, y no desde que la obligación se hace exigible.



2. El artículo cinco de la norma dice, entre otros, que no se podrá consultar la información que está en las centrales de riesgo para la toma decisiones laborales, salvo cuando se trate de contrataciones del sector financiero. La Sala Plena tumbó ese apartado por vulnerar el derecho a la igualdad.



(Le puede interesar: Contraloría alerta por proyectos del sector justicia que no se han hecho)



"La medida no es conducente ni necesaria, ya que no es claro -a menos que se presuma la mala fe del trabajador del sistema financiero- cómo el conocimiento de los reportes financieros por parte del empleador contribuya a alcanzar el propósito. Por lo cual, resulta en una medida discriminatoria en contrataciones laborales en el sector financiero", dijo la Sala.



3. El artículo siete contempla un procedimiento para casos de suplantación de personas que, entre otros, dice que las peticiones se deben resolver en 15 días hábiles y que, sin ese lapso de tiempo no hay resolución, se entiende que la petición fue aceptada por silencio administrativo. La Sala Plena determinó que ese silencio administrativo positivo no va de la mano con la efectividad del habeas data.



"En el caso del habeas data, el silencio frente a una solicitud se entenderá, para todos los efectos legales, como si la respectiva solicitud hubiere sido aceptada. Estas solicitudes son distintas de las peticiones que tienen origen en un proceso o procedimiento administrativo que termina con un acto administrativo expreso o presunto", precisó la Corte.



(Le puede interesar: Avances y retos de la justica en el último año, centro de cumbre de la CEJ)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET