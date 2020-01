Fallo de Corte deja en el limbo subsidio alimentario para desempleados.

Las cajas de compensación familiar del país y el mismo Gobierno esperan una sentencia clave de la Corte Constitucional que daría claridad sobre el futuro de los subsidios de alimentación para los desempleados y otras fórmulas para promover el empleo juvenil en el país.



En octubre del año pasado, la Corte Constitucional se pronunció con respecto a la forma de financiación de uno de los apoyos que desde 2016 reciben los colombianos desempleados: bonos de alimentación por 1,5 salarios mínimos, divididos en seis pagos iguales mensuales.

Ese fallo también tumbó la posibilidad de que con la plata del Fosfec se financien “prácticas laborales, la judicatura y la docencia en el área de la salud de la población joven, beneficios y herramientas para las personas que estén buscando trabajo o quieran mejorar sus niveles de empleabilidad”.

Sin embargo, la Corte no ha dado a conocer la totalidad del fallo y solo expidió un comunicado de cuatro páginas.



Tras estudiar una demanda, el alto tribunal declaró inexequible el inciso dos del artículo 77 del Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos (Ley 1753 de 2015), así como varios apartados de la ley de empleo juvenil (Ley 1780 de 2016).



La primera norma fue la que creó los bonos de alimentación, y tanto esa como apartados de la Ley 1753 establecieron diversos usos para el Fondo de Solidaridad, Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), que da beneficios a desempleados que cumplan unos requisitos.



Aunque ese fondo es explícitamente para apoyar a personas que hayan perdido su trabajo, las leyes eliminadas permitían al Gobierno y a las cajas de compensación financiar de allí otros programas sociales.



Por ejemplo, las normas habilitaban al Gobierno para que con plata del Fosfec estimulara el empleo y apoyara el emprendimiento. Y a las cajas de compensación las obligaba a que con esa plata hicieran inversiones en zonas rurales y de posconflicto.

¿Por qué se cayeron las normas?

Dado que el Fosfec está conformado en su integridad por contribuciones parafiscales, la ley establece que deben existir normas puntuales aprobadas en el Congreso que definan cómo será su inversión.



En ese sentido, para la Corte se violó ese principio básico de reserva de ley porque las normas declaradas inexequibles habilitaron al Gobierno para disponer discrecionalmente de los recursos sin que hubiera una directriz determinada directamente por el Legislativo.



En segundo lugar, la Corte expresó que como el Fosfec está compuesto de parafiscales, su destinación debe ser exclusiva en beneficio del sector económico que pagó esa plata, en este caso, los trabajadores formales.



Y al contrario, las normas demandadas violaban el principio de destinación sectorial de los recursos parafiscales, pues permitían que la plata beneficiara también a otras personas como practicantes y aprendices, además de “todas las personas que estén buscando trabajo o quieran mejorar sus niveles de empleabilidad”.

Consultado por EL TIEMPO, el viceministro del Trabajo, Andrés Uribe, indicó que desde el Gobierno “están a la espera de conocer la sentencia de la Corte en su integridad para poder analizarla y tomar las decisiones a las que haya lugar”. Y agregó que hasta ahora no han sido notificados del fallo y solo conocen el comunicado.



Por su parte, el gremio de las cajas de compensación (Asocajas) no se pronunció al respecto, pero expertos consultados por este diario señalaron que los pagos del subsidio a desempleados aún no se han suspendido, en espera de que la Corte expida la sentencia completa.



De hecho, la caja de compensación Cafam expidió en su momento un comunicado en el cual señaló que espera conocer la totalidad del fallo para analizar sus alcances y tomar decisiones.



Otros expertos señalaron, además, que para garantizar la supervivencia de los bonos alimenticios para población desempleada en el Congreso tendría que aprobarse otra ley que cree estos beneficios y regule cómo se usará dinero del Fosfec para ello.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET