Las novedades que traería el nuevo intento por reformar la justicia

En marzo, cuando se reanuden las sesiones legislativas, el Gobierno planea presentar un nuevo intento de reforma a la Justicia, del que ya se conoció un primer borrador del proyecto de acto legislativo.



El documento tiene como base el proyecto que en 2018 presentó Cambio Radical, y que se hundió en el Legislativo, pero los detalles siguen siendo ajustados tras recibir comentarios de las altas cortes sobre la propuesta actual.

Como lo adelantó EL TIEMPO a comienzos de mes, el proyecto se centra bastante en los requisitos y facultades de los magistrados de alta corte, así como inhabilidades que tendrían quienes están en altos cargos para presentarse a cargos de elección popular.



Así, según el borrador, se establece una edad mínima para llegar a ser magistrados de la Corte Suprema, la Constitucional o el Consejo de Estado será 50 años de edad, y tendrán que haber ejercido en la Rama Judicial o el Ministerio Público por al menos 25 años. En la actualidad solo se exigen 15 años de experiencia en la Rama.



También se plantea aumentar el periodo de los magistrados, pasando de 8 a 12 años, sin reelección.



La elección de los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado también cambiaría, pues ya no se haría de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, sino que los candidatos saldrían de un concurso público de méritos llevado por las mismas cortes, y entre esos nombres los magistrados escogerán a sus pares.



Además, se establece que la mitad de los magistrados de estas cortes provendrá de la Rama Judicial y la otra mitad, equilibradamente entre abogados en ejercicio y la academia.

En un tema distinto y que buscaría ayudar a la descongestión judicial, la propuesta incluye que excepcional y transitoriamente, notarios, centros de arbitraje y de conciliación podrán tener funciones jurisdiccionales, pero serán solo en asuntos en los que acudan las partes por mutuo acuerdo o en los asuntos en los que no se manifieste ninguna oposición a la solicitud.



Y una propuesta que busca acabar con la práctica de que funcionarios públicos usen sus cargos como plataformas para entrar en la política, el borrador de reforma señala que no podrán postularse para cargos de elección popular sino hasta cuatro años después de haber dejado su cargo quien haya sido: magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, miembro del Consejo Superior de la Judicatura, de la Comisión de Disciplina Judicial –que aún no está en operación–, miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General y Registrador Nacional.



Estos funcionarios tampoco podrían ser reelegidos en sus cargos ni ser postulados para otro de estos puestos sino hasta un año después de haber cesado sus funciones.

De otro lado, la reforma también busca fortalecer la seguridad jurídica, por lo que se trabaja en maneras de que los juzgados y tribunales del país tomen más en cuenta en sus decisiones el precedente judicial que haya sido sentado por las altas cortes, es decir, que tengan en cuenta lo que los altos tribunales han dicho sobre asuntos específicos.



Por último, se trabaja en una fórmula para garantizar que se incrementen los recursos a la Rama Judicial pero aún no se ha llegado a una definitiva.



Si bien el articulado sigue siendo ajustado por el Ministerio de Justicia, se espera que este, que será el intento número 19 desde el año 2002 por reformar la justicia, esté terminado en pocas semanas y listo para radicarlo en el Congreso.

