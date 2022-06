El Ministerio de Ambiente defendió ante la Corte Constitucional la creación de dos nuevos delitos: la apropiación ilegal de baldíos de la nación y su financiación, estipulados en la Ley 2111 de 2021 que ha sido demandada varias veces ante ese tribunal.



El delito contempla plenas entre 5 y 12 años de prisión a quien usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita esa apropiación sin el lleno de los requisitos de ley, dejando en claro que no se incurre en la conducta si la acumulación se ajusta a la ley 160 de 1994 (reforma agraria) para la adjudicación de bienes baldíos.



La apropiación o la ocupación de un baldío por sí mismo, no implica afectación ambiental: demanda

Y señala que "cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal".



Una de las demandas que estudia el alto tribunal, del abogado Enrique del Río González, asegura que la creación de los dos delitos es inconstitucional porque no guardia relación con el resto de ley que busca la protección del medio ambiente a través de medidas penales contra la deforestación o el tráfico de fauna.



Y por considerar que darle a la Fiscalía y al juez penal facultades para investigar, calificar, determinar y sancionar si un bien es baldío y si se cumplen los requisitos necesarios para la adjudicación del mismo, se “usurparían las funciones administrativas de la Agencia Nacional de Tierras, contrariando los principios de estricta legalidad y el derecho al juez natural”.



“La apropiación o la ocupación de un baldío por sí mismo, no implica afectación ambiental, esto teniendo en cuenta que quienes ocupaban los baldíos, con anterioridad han sido adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras, no estaban per se afectando el medio ambiente, por ende, determinar que cuando una persona ocupa, acumula, usurpa, utiliza o permite la apropiación de un baldío de la Nación, sin el lleno de los requisitos legales, está afectando con esto el medio ambiente y al ecosistema, es contrario a la Constitución y la Ley”, dice la demanda.

Lo que dice el Ministerio de Ambiente

En Colombia no hay un dato formal que permita establecer cuántas hectáreas suman los baldíos que tiene la Nación. Foto: Cortesía de la Fiscalía

Esta nueva reglamentación ha incluido como obligaciones directas con el bien la necesidad de acatar las reglamentaciones sobre usos del suelo, aguas y servidumbres

El Ministerio de Ambiente señaló que, si bien en principio la apropiación ilegal de baldíos en no constituiría una violación directa contra el medio ambiente, pues se estaría desconociendo una será de normativas de tipo civil administrativo para que la ocupación se dé bajo los parámetros legales, la ocupación del territorio sí guardaría relación con ello porque la reglamentación de baldíos impone seguir reglas sobre los usos del suelo, entre otros.



“Esta nueva reglamentación ha incluido como obligaciones directas con el bien la necesidad de acatar las reglamentaciones sobre usos del suelo, aguas y servidumbres y la necesidad de no vulnerar las normas sobre uso racional, conservación y protección de los recursos naturales renovables, factores que la legislación anterior no tenía en cuenta al momento de evaluar la viabilidad de la adjudicación”, dijo el Ministerio.



Según el Gobierno, actualmente hay un escenario en el que es “posible que se den afectaciones ambientales especialmente en materia de deforestación, pues una de las formas de colonizar y demostrar la explotación agrícola es la adecuación del terreno que, entre otras cosas se da por medio de la tala y la quema del bosque”.



“Conforme a lo anterior, es posible afirmar que la conducta de apropiación ilegal de baldíos si guarda conexidad material con la protección del bien jurídicamente tutelado, pues la ocupación significa e incorpora una serie de factores que están vinculados con la protección del medio ambiente”, dijo el Ministerio.



Supernotariado y la Procuraduría

Los bienes baldíos representarían alrededor del 53 % del territorio y se encuentran en zonas afectadas por la deforestación

La Superintendencia de Notariado y Registro envió a la Corte un concepto técnico que pide desestimar la demanda señalando que el deterioro del medio ambiente “se encuentra íntimamente ligado a las condiciones de ocupación de la tierra, la acumulación indebida de baldíos, la deforestación con fines de ganadería y la ampliación de la frontera agrícola”.



“La visión multidimensional de la propiedad agraria reconoce que la adecuada protección de los bienes baldíos es un asunto de evidente incidencia medioambiental. La argumentación de los demandantes desconoce este carácter de los distintos bienes jurídicos que pueden tutelarse a partir de la protección de los bienes baldíos, los cuales, como lo señalaron los demandantes corresponderían alrededor a 53 % del territorio y se encuentran en las zonas más afectadas por la deforestación, los cultivos ilícitos y el tráfico de fauna”, indicó.



Además, para la entidad, es claro que el delito no cobija a los sujetos de reforma agraria: “No se puede afirmar que el propósito o el efecto de las disposiciones atacadas sea el de criminalizar la ocupación de bienes baldíos con fines de adjudicación o de explotación legítima en el marco de las normas vigentes"



Y la Procuraduría dijo que el delito de la apropiación ilegal de baldíos sí protege el medioambiente porque la ley en comento se fundamentó “en la necesidad de enfrentar la deforestación que se está presentado sobre” esos bienes. Además, estimó que estos delitos van de la mano con la responsabilidad que le asiste al Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y no desconocen la seguridad alimentaria.



“Aunque es cierto que el acceso a baldíos en favor de los campesinos puede facilitar la producción de alimentos, también lo es que no ello no resulta afectado por los tipos penales de la Ley 211 de 2021, ya que en esta se excluye la responsabilidad penal cuando la apropiación de dichas tierras se realiza por trabajadores agrarios” de manera legal, dijo la Procuraduría.



La entidad insistió en que los delitos buscan castigar conductas “altamente lesivas como el acaparamiento de baldíos realizado por grupos con cierta capacidad económica que ejecutan actividades agroindustriales que tienen potencial de generar afectaciones ambientales relevantes”.

La otra demanda

Facebook Twitter Linkedin

Sala Plena Corte Constitucional 2022. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

El legislador no está regulando el uso legal de los baldíos, se está protegiendo el medio ambiente, sancionado a quienes usurpen y acumulen baldíos de la Nación

Otra demanda contra estos delitos fue presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierraporto y el exvicefiscal Juan Carlos Forero que tiene argumentos similares a la anterior sobre la unidad de materia y la utilidad del delito y por el hecho que se le daría a un juez penal la autoridad de definir a quien le corresponde definir la naturaleza jurídica de un predio rural, este caso, determinar cuándo el bien es o no baldío, que es tarea de la ANT.



En este proceso, el Ministerio de Justicia estimó que la ley no es contraria a la Constitución porque “el legislador no está regulando el uso legal de los baldíos, lo que corresponde a otros ámbitos del derecho. Se está protegiendo el medio ambiente, sancionado a quien o quienes usurpen, utilicen, acumulen, toleren, colaboren o permitan la apropiación de baldíos de la Nación”, dijo.



“El legislador tiene fundados motivos, pues por esta vía se están acabando con los bosques, la fauna, la flora, el agua, el hábitat natural, con efectos negativos, como es apenas lógico inferir, para las comunidades de entorno, el país, nuestro continente y el mundo. No se está regulando la propiedad del Estado, como son los baldíos. No. Se está sancionando su uso indebido”, agregó.



Según el Ministerio de Justicia, “inferir que con la creación de los delitos se está regulando la propiedad del Estado como son los baldíos y que por tanto se está vulnerando el principio constitucional de unidad de materia, es tanto como deducir que a contemplarse el delito de hurto se está regulando la propiedad privada y entonces tendría el mismo efecto”.

