La Corte Constitucional determinó que en el país existe una “problemática estructural relacionada con la tenencia y posesión de la pequeña propiedad rural que (…) ha facilitado el despojo de pequeños cultivadores, la excesiva concentración de la propiedad rural (y) en algunos casos la apropiación indebida de baldíos”.



(Lea: Las órdenes de la Corte en fallo sobre terrenos baldíos)



Así lo dijo en la histórica decisión que fija una hoja de ruta sobre la problemática de bienes baldíos, que son de la Nación, públicos, imprescriptibles e inembargables.



(Lea: Las claves del fallo de la Corte Constitucional sobre las tierras baldías)

Dichos bienes solo se pueden adjudicar a campesinos en procesos administrativos, pero también se han entregado en procesos judiciales de pertenencia tanto a campesinos sujetos de la reforma agraria que debieron ser objeto de adjudicación como a particulares que terminaron acaparando baldíos a los que nunca tuvieron derecho.



EL TIEMPO explica los elementos claves del fallo que dispone un cambio de reglas para los procesos de pertenencia que se adelanten de aquí en adelante, así como la revisión por parte de la Agencia Nacional de Tierras de sentencias desde 1994, priorizando casos de acaparadores.



(Lea: No habrá juicio contra el IICA por caso Agro Ingreso Seguro: Consejo de Estado)

¿Cuál es el universo de baldíos en juego?

En Colombia no existe un inventario de baldíos. La Corte Constitucional ordenó en 2014 realizar uno, sin que a la fecha esto haya sucedido. En esta oportunidad tomó como referencia un informe de la Universidad Nacional y Dejusticia que dice que hay un universo de 12.073 predios baldíos que se entregaron por la vía de la prescripción adquisitiva del dominio en procesos adelantados por jueces civiles.



Son predios cuya matrícula inmobiliaria se abrió con la sentencia y no tenían antecedentes. De esos, hay 187 que tienen más de 200 hectáreas cada uno, que corresponden a 149.431 hectáreas, esto es, el 57 por ciento del área prescrita.



(Lea: Corrupción: condenan a exmagistrado de la Judicatura de Córdoba)

¿Se ordenó una ‘expropiación’?

No. La Corte Constitucional no fomenta una expropiación pues este término es utilizado cuando se habla de propiedad privada. El alto tribunal ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que revise las sentencias que se dictaron desde que entró a regir la Ley 160 de 1994 y que traten sobre predios rurales en los que no se pudo probar que eran privados.



Ese proceso deberá verificar los requisitos de adjudicación, las grandes extensiones de tierra o predios que excedan las unidades agrícolas familiares de las que habla la reforma agraria y deberá reconocer las sentencias que beneficiaron a campesinos.



(Lea: Con tutela, Luis Alfredo Ramos busca tumbar su condena por parapolítica)

¿Cómo se hace esa recuperación?

La Corte Constitucional reiteró que la Agencia Nacional de Tierras deberá adelantar la recuperación de baldíos basándose en criterios de priorización de los predios que en realidad reflejen concentración o acumulación indebida de tierra.



La Sala Plena determinó que cualquier oposición sobre ese proceso, cuando no se haya probado la propiedad privada, se puede adelantar en un juicio, que está reglado en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 61 del Decreto 902 de 2017.



(Lea: Extradición del hermano de Piedad Córdoba, papa caliente para gobierno Petro)



Fuentes explicaron que, entonces, si una persona no era campesina y acudió después de 1994 ante un juez para privatizar un baldío, probablemente tendrá que enfrentar un proceso agrario para hacer las verificaciones correspondientes.



Igualmente, fuentes explicaron que el Congreso de la República podría entrar a legislar la materia y permitir diversas opciones que antes fueron posibles como la venta. Incluso, la Ley Zidres permite el arrendamiento de bienes baldíos bajo algunas condiciones.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio José Lizarazo, ponente de la decisión. Foto: Cortesía Corte Constitucional

¿Qué dijo la Corte sobre la ANT?

A lo largo de la decisión, el alto tribunal hizo un llamado de atención o regaño a la ANT, que tiene entre sus funciones precisamente la recuperación de baldíos. Fuentes explicaron que las tutelas que se estudiaron, presentadas por la entidad, versaban sobre predios pequeños entregados por esa vía judicial, y no sobre casos de acaparamiento.



(Lea: Corte protege a mujer a quien le cancelaron contrato pese a su enfermedad)



Por eso, la Corte, aunque reconoció errores en los fallos, los dejó intactos. Y consideró pertinente que la ANT sea fortalecida técnica y financieramente para que tenga sedes regionales y toda la capacidad necesaria para poder resolver los graves vicios, que incluyen además sendos problemas de archivos e información.

¿Qué pasa con la reforma rural y la paz?

La Corte Constitucional instó al Gobierno y al Congreso a que le pongan la lupa a la implementación del punto uno del acuerdo de paz firmado en 2016, que habla sobre la reforma rural integral, la cual contempla un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas y formalizar siete millones de hectáreas.



(Lea: Musa Besaile: sigue la ‘pelea’ interna en la Corte Suprema por preacuerdo)



Además, exhortó a la creación de la Jurisdicción Agraria, lo cual podría resolver asuntos técnicos sobre los procesos que hoy adelantan los jueces civiles, así como actualizar el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz adoptado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, entre otros

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia