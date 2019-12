¿En qué va el caso Uribe y otros procesos de la Sala de Instrucción?

En noviembre del 2018, hace un poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia le entregó a su nueva Sala de Instrucción -creada con la ley de doble instancia- más de 500 expedientes de los cuales 146 eran del 2018.



En el 2019 esta sala evacuó 148 de esos expedientes, por lo que al 2020 este organismo pasará con 516 casos que tendrá que seguir investigando, entre ellos algunos claves como los relacionados con el caso Odebrecht, el del expresidente Álvaro Uribe, y el de Jesús Santrich.

En todos esos proceso, la Sala -compuesta por seis magistrados y 120 trabajadores- realizó este año 1.299 diligencias investigativas, entre indagatorias, recolección de testimonios, y ampliaciones de denuncia.



Además, en el 2019 esta sala también ha tomado 2.414 decisiones de sustanciación y 231 decisiones de fondo, que han consistido en abrir procesos preliminares, formales, acusaciones, detenciones y definición de situación jurídica.

Actualmente la Sala de Instrucción tiene abiertos 14 procesos contra congresistas y, además, ha remitido 32 denuncias contra legisladores.



La Sala afirma que lo que más se denuncia ante esa instancia son delitos contra la administración pública, es decir, los relacionados con corrupción o malos manejos de recursos públicos. Así, en un 50 por ciento las denuncias que recibe corresponden a estos hechos. Pero en los últimos años, además, han venido creciendo las denuncias por injuria y calumnia, que hoy pueden concentrar entre un 10 o 20 por ciento de todos los casos que lleva la Sala de Instrucción.



El 23 de enero, según fuentes de la Sala, por un acuerdo entre los magistrados será reelegido como presidente de esa instancia Héctor Javier Alarcón, con el fin de que pueda darle seguimiento por un mayor tiempo a sus proyectos.

¿Cómo van los procesos?

Álvaro Uribe en la indagatoria con magistrado de la Corte Suprema Foto: Diego Menjura/Comunicaciones Corte Suprema de Justicia

Uno de los casos más sonados que tuvo la Sala de Instrucción este año fue el de Álvaro Uribe Vélez. El expresidente y hoy senador del Centro Democrático asistió a una indagatoria en la Corte el pasado 8 de octubre por presunta manipulación de testigos, pues presuntamente habría intentado presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de afirmaciones en las que lo vincula con las Autodefensas.



Aunque legalmente se dice que la Corte tiene diez días para resolver su situación jurídica desde que se hace la indagatoria (definir si continúa el proceso y si ordena o no una medida de aseguramiento en su contra) esa decisión no se alcanzó a tomar este año.



Pocas veces, según explica la Corte, se cumplen esos 10 días para resolver la situación jurídica. Sobre todo, se trata de seguir esos términos al pie de la letra en los casos en los que la persona está privada de su libertad para no afectar sus derechos.



En este caso, según fuentes del alto tribunal, aún no hay una ponencia. Casi a diario se solicitaban nuevas evidencias aunque, según explican fuentes del alto tribunal, no hay que agotar todas las pruebas para poder tomar una decisión sobre la situación jurídica del expresidente.



Las fuentes de la Corte afirman que "ya hay suficiente material probatoria para definir el estado del caso", pues el despacho tiene el mínimo de pruebas que se requiere.

A pesar de que el material probatorio es voluminoso, dicen las fuentes, hubo algunas que no se pudieron obtener. Entre ellas está el testimonio del exnarcotraficante Juan Carlos 'el Tuso' Sierra, quien se encuentra en Estados Unidos desde que recuperó su libertad en ese país por narcotráfico. Otra prueba que tampoco se pudo practicar es el testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, pues no fue posible acceder a su testimonio, pese a que se le requirió en diferentes oportunidades a Estados Unidos.



Sin embargo, la Sala de Instrucción -aunque insistirá en escucharlos- no va a esperar hasta que hablen para poder tomar una decisión. No sólo porque se considera que las pruebas ya permiten definir la situación jurídica, sino porque además, después de culminada esta etapa -si continúa el caso- se pueden seguir practicando todas las pruebas que sean necesarias.

Iván Márquez y Jesús Santrich, anunciaron su retorno a las armas Foto: AFP

Otro de los casos importantes en la Sala es el que se lleva contra el exjefe guerrillero Jesús Santrich -hoy disidente-, investigado por narcotráfico, para el que la Corte Suprema pidió aclarar cuál es su situación como congresista, si en su curul -que obtuvo como parte del proceso de paz- hay una vacancia absoluta o una falta temporal para tomar decisiones frente a la competencia del alto tribunal en el caso.



Según fuentes, en el caso Estados Unidos envió algunas pruebas que la Sala había solicitado, aunque no se pudo acceder al testimonio de Marlon Marín -quien se encuentra en Estados Unidos, y es uno de los testigos contra Santrich-. Los requerimientos para obtener estos testimonios (así como el del 'Tuso' y Mancuso en el caso Uribe)

Algunas de las decisiones más recientes de la Sala de Instrucción son las que se tomaron contra los exrepresentantes Édgar Ulises Torres y Odín Sánchez Montes de Occa. Ellos habían sido condenados por concierto para delinquir, pero la sala los investigaba por delitos cometidos por el Bloque Élmer Cárdenas como desplazamiento forzado, homicidio, entre otros.



El alto tribunal decidió cerrar ese proceso en su contra considerando que si bien fueron patrocinados por los paramilitares, no se puede afirmar que hicieran parte de la cúpula militar del Bloque Élmer Cárdenas como para dar órdenes para cometer dichos delitos de lesa humanidad.



Otro de los procesos en el que se tomó una decisión es en el del exrepresentante a la Cámara Eugenio Gallardo Archbold, contra quien se profirió una resolución de acusación por contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la compra de unos computadores, por más de 1.000 millones de pesos, contrato en el que se habrían violado las reglas de la contratación pública.



Pero además, la Sala ha desarrollado este año 30 conciliaciones -que es un mecanismo alternativo para resolver las disputas, antes de iniciar un proceso penal- En esos proceso se han logrado 15 conciliaciones. Una de ellas fue la que se consiguió entre el senador Armando Benedetti y el exfiscal Géneral Néstor Humberto Martínez, quien lo había denunciado por injuria y calumnia por afirmaciones que el congresista hizo involucrándolo con el caso Odebrecht. La conciliación llevó a una retractación de Benedetti.



El próximo año la Sala, además, seguirá con las investigaciones que lleva por el caso Odebrecht, caso en el que seguirá insistiendo para que Brasil les permita decretar varias pruebas en ese país. Hace tres meses la Corte le envió una comunicación a ese país, pero aún no ha obtenido respuesta.



