De 113 decretos que le han llegado, Corte ha decidido sobre 70

El 5 de mayo pasado, la Corte Constitucional tomó la primera decisión sobre los decretos legislativos expedidos por el presidente Iván Duque, en el marco de la pandemia de coronavirus, y que deben ser revisados de forma automática por ese alto tribunal.

En esa ocasión, la Corte avaló el decreto 417, que fue el primero en ser emitido por Duque, y en el cual se declaró el estado de emergencia en el país por la pandemia.



Desde entonces, la tarea del alto tribunal ha sido ardua y ha trabajado a contrarreloj para poder tomar a tiempo decisiones sobre los más de 100 decretos que han sido proferidos por el Gobierno.

EL TIEMPO revisó los registros de cada una de las decisiones que ha tomado el alto tribunal en los últimos tres meses y que han sido comunicadas por el presidente de la Corte, Alberto Rojas Ríos. Este diario encontró que, en total, de 113 decretos que ha recibido la corporación para su revisión, en 70 de ellos (el 61 por ciento) ya ha tomado decisiones.



De esas 70 decisiones, en 52 la Corte declaró exequibles los decretos sin ningún cambio. Es decir, en el 74 por ciento de las decisiones que hasta ahora ha tomado el alto tribunal los decretos de Duque han pasado el examen.



Hasta el momento, la Corte solo ha tumbado de forma plena, es decir, ha declarado inexequibles, cinco decretos legislativos. A los otros 13 decretos, la Corte los ha mantenido de forma parcial, tumbando algunos de sus artículos, o los ha declarado exequibles con condicionamientos.

Uno de los 52 decretos claves para el Ejecutivo que se mantuvo sin cambios fue el 444, que creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), para atender la actual situación. Aunque había sido muy criticado por los entes territoriales, porque tomaba algunos recursos de las alcaldías y gobernaciones, la Corte lo encontró constitucional.



También fue avalado, sin ningún cambio, el decreto que suspendió el desembarque de aviones en el país, las exenciones transitorias del IVA para ciertos productos médicos y clínicos, la autorización de nuevas operaciones de crédito a Findeter y Bancóldex, los auxilios educativos para beneficiarios de créditos del Icetex, las medidas de urgencia en contratación estatal, el programa de Ingreso Solidario a favor de personas vulnerables, el decreto de control de precios de productos y prevención de especulación y acaparamiento, entre otros.

Entre los 13 que la Corte ha avalado, pero con cambios, está el 491, que el alto tribunal mantuvo casi en su totalidad, excepto por su artículo 12, que era el que facultaba las sesiones virtuales dentro de los órganos colegiados de las ramas del poder público, como el Congreso.



En esa decisión, la Corte dijo que el Ejecutivo vulneró la autonomía de las otras ramas del poder porque cada una de ellas –incluso el Congreso– no necesitan de una medida del Gobierno para poder sesionar de forma virtual, ya que pueden modificar su reglamento ellas mismas para poder hacerlo.



En todo caso, el Congreso quedaba obligado a reunirse presencialmente para poder cambiar su reglamento, si es que quería seguir sesionando de forma virtual.



Otro decreto al que la Corte le dio su visto bueno con aclaraciones fue al 546, con el cual el Gobierno creó medidas transitorias de casa por cárcel para mitigar el riesgo de contagio en las cárceles. Aunque ese decreto fue muy criticado por su bajo alcance, la Corte lo mantuvo haciéndole pequeños ajustes que no modifican sus amplias exclusiones.



El alto tribunal también declaró exequible el decreto 538, que en su momento fue rechazado porque obligaba a los médicos a estar disponibles. En este caso, la Corte dijo que la disponibilidad va acorde al principio de solidaridad, pero en todo caso se les debe garantizar a los médicos los elementos de protección suficientes. Si no se da esa garantía, pueden negarse a ser llamados.



Y hubo cambios sobre el 441, que ordenó la reconexión del servicio de agua a quienes la tuvieran suspendida o cortada por falta de pago. Sin embargo, en ese caso el caso consistió en que la Corte tumbó una parte de la norma que impedía reconectarles el servicio a quienes se les quitó el agua por conexión fraudulenta. El alto tribunal dijo que para ellos también aplica el derecho a reconexión.



También se han mantenido los tres decretos en los que el Gobierno hizo adiciones al Presupuesto General de la Nación de 15, 9 y 3 billones de pesos. En esos decretos, lo que la Corte modificó son los artículos relacionados con la liquidación de la adición del presupuesto de rentas, gastos o ley de apropiaciones.

Los que se cayeron

El primer decreto que se cayó en su totalidad fue el 567, que le otorgaba a la Procuraduría funciones judiciales en los procesos de adopción. Luego vino el 487, que suspendía los términos en procesos de extradición. También fue declarado inexequible en su totalidad el decreto 554, que reducía la cuota de pantalla nacional.



Y esta semana, la Corte tumbó de forma plena dos decretos: el 558, que permitió reducir la cotización en las pensiones por dos meses, así como el traslado desde los fondos privados a Colpensiones de las mesadas de retiro programado. Y también el 580, que creaba subsidios en servicios públicos de acueducto, aseo y alcantarillado, y que se cayó porque le faltaban firmas.



