Corte Suprema avala extradición de socio de Santrich

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Fabio Simón Younes Arboleda, una de las personas que fue capturada en abril del año pasado con el exjefe de las Farc Jesús Santrich, señalado de intentar traficar cocaína a Estados Unidos.

La Sala de Casación Penal emitió un concepto favorable para la extradición de Younes, por lo que ahora le corresponderá al Presidente Iván Duque establecer si lo envía efectivamente a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico.

En su decisión, la Corte asegura -además- que el Gobierno puede considerar diferir la entrega de Younes hasta que culmine las actuaciones que se siguen en su contra por parte de las autoridades nacionales "con el propósito de hacer prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera".



Aunque en noviembre del año pasado la defensa de Younes le había pedido a la Corte suspender la solicitud de extradición y enviar su caso a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte le negó esa petición.



La Corte se abstuvo en esa época de trasladar su caso, considerando que no encontró nada que pudiera certificarlo como supuesto colaborador de las Farc.

Según la Corte, la garantía de no extradición aplica para quienes fueron integrantes de las Farc, cuya pertenencia debe ser certificada, quienes están en el listado elaborado por los miembros de esa exguerrilla y quienes han sido acusados por ser parte de esa organización. También para los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los exmilitantes de las Farc.



Para la Corte, Younes no está en ninguna de esas condiciones pues los delitos por los que lo requiere Estados Unidos no es un delito político. "La aludida prerrogativa (la no extradición) fue diseñada para quienes hayan intervenido en el conflicto, con la correlativa exclusión de aquéllos que no tengan la calidad de exintegrantes o excolaboradores del grupo ni vínculo de consanguinidad o afinidad con uno ellos", dijo la Corte en enero de este año.



En abril del 2018, junto con Younes, fueron capturados Armando Gómez España, Marlon Marín y Jesús Santrich. En julio pasado, la Corte Suprema avaló la extradición de Gómez España, mientras que Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez), se encuentra detenido en Estados Unidos, colaborando con las autoridades de ese país en el proceso judicial contra Santrich.



Por su parte, el exjefe de las Farc Jesús Santrich, es prófugo de la justicia porque nunca se presentó a la indagatoria a la que lo citó la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico y, en cambio, apareció a finales de agosto pasado en un video junto con Iván Márquez, rearmado, anunciando la creación de una disidencia.





JUSTICIA