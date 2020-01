Corte Suprema votó por fiscal, pero no logró mayoría calificada

Este jueves, tras casi 10 horas de discusión, los 16 magistrados que en la actualidad tiene la Corte Suprema de Justicia levantaron su sala plena sin haber logrado elegir ni su presidente para este año, ni el próximo fiscal general ni quienes ocuparán las siete vacantes que hoy tiene la Corte.



Ya en tres ocasiones, en diciembre pasado, los magistrados habían intentado elegir fiscal de la terna que el presidente Iván Duque le entregó a la Corte y que está integrada por Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia; Camilo Gómez Alzate, actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa.

La sesión de la Corte Suprema comenzó a las 8 de la mañana, y aunque no se llegó a ningún acuerdo, sí se realizaron votaciones. En la mañana, los magistrados se concentraron en intentar elegir al próximo presidente de la Corte, pero como ninguno de los dos candidatos –los magistrados Gerardo Botero y Jorge Luis Quiroz– obtuvo la votación requerida, se nombró como presidente encargado al magistrado José Francisco Acuña Vizcaya. En cambio, sí se logró elegir a los presidentes de varias de las salas.



Tras un receso de una hora, se retomó la Sala Plena a las 2 de la tarde y se hicieron varias votaciones para elegir fiscal general de la nación y llenar las vacantes de magistrados de la corporación. Aunque hubo aproximaciones, ningún aspirante logró la votación calificada requerida, que es de 16 votos, es decir, unánime en las actuales proporciones de la Corte.

Trascendió que este jueves, en el cuarto intento para elegir fiscal –tras los tres primeros de diciembre–, el candidato que más votos tuvo fue Barbosa, quien alcanzó 12 votos.



En diciembre, en las rondas de votación para fiscal, el consejero para los Derechos Humanos también fue quien más votos alcanzó, llegando a 10 en una de las consultas, seguido por González, quien llegó a alcanzar 8 votos, y Gómez, quien llegó a tener el apoyo de 3 magistrados.



Dado que, tras todo un día de deliberación, la Corte no llegó a ningún acuerdo sobre esta elección, ni la de magistrados y presidente de la corporación, pasadas las cinco de la tarde el alto tribunal levantó su Sala Plena.



Así las cosas, las miradas están puestas en qué pasará el próximo jueves 30 de enero, pues el tiempo apremia y la Corte está en una carrera contra el reloj para lograr algún acuerdo antes de que haya un bloqueo en su Sala Plena por falta del quorum mínimo para lograr las elecciones.



Aunque la Corte se citó a una Sala Plena extraordinaria la próxima semana para intentar destrabar este asunto, la preocupación crece porque el próximo 27 de febrero se quedará sin el mínimo de magistrados necesarios para una elección, que es de 16, puesto que el magistrado Ariel Salazar termina su periodo. Si se queda sin quorum, la Corte no podrá tomar decisiones en Sala Plena, lo que significa que no podrá elegir ni fiscal ni llenar sus vacantes, y se abriría una puerta a una parálisis en el alto tribunal.

