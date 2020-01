Corte Suprema logró elegir fiscal pero no llenó vacantes

Este jueves, el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acuña, aseguró que la elección del Fiscal General se logró destrabar gracias a que en el alto tribunal fluyó la comunicación.



"Siempre que haya comunicación se llegará a un entendimiento. Eso fue lo que se hizo y vamos a continuar haciendo", dijo.

Según Acuña, cuando se comenzó a hacer la votación "se fueron evaluando los niveles de compromisos con algunos temas expuestos al público en las preguntas que la Corte les hizo en la audiencia de entrevista y que estaban en el centro del debate del Estado", afirmó. De acuerdo con esas propuestas, dijo, se dio la elección "con la anotación que los no elegidos tenían todas las calidades".

Sobre las divisiones y confrontaciones dentro de la Corte que han salido a la luz pública, Acuña dijo que "hay muchas cosas que se dicen pero son hipótesis. Son algunos puntos sueltos que se van tejiendo y van saliendo esas hipótesis. No está la situación interna como se plantea en algunas conversaciones externas", afirmó.



Según Acuña, espera que la Corte tenga presidente en propiedad rápido y que pronto pueda llenar sus siete vacantes, ya que este jueves no se pudieron de acuerdo.



"Existen las dialécticas para tener resultados y eso ha avanzado. Estamos esperando que esos resultados se den muy pronto".

Hay muchas cosas que se dicen pero son hipótesis. No está la situación interna como se plantea en algunas conversaciones externas FACEBOOK

TWITTER

Sobre cuándo se darían esas elecciones, aseguró que no existe un límite de tiempo. "Ojalá sea antes del 27 de febrero. No vamos a ponernos en una carrera desesperada", dijo, haciendo alusión a la fecha en la que termina su periodo el magistrado Ariel Salazar, lo que llevaría a que la Corte se quede sin quórum decisorio al quedar con 15 magistrados.



La próxima sala ordinaria que tendrá la Corte para intentar elegir magistrados es en 8 días.



Afirmó que no harán sesiones extraordinariaa todo el tiempo oara intentar llenar las vacantes ya que con esa presión "no habrá resultados".



"Si dejamos un poco de libertad, que las salas se reúnan, ojalá afuera, y compartan otros entornos que no sean expedientes, se puede llegar a tomar decisiones", dijo.



"Estoy seguro que vamos a responder como la institución que somos. Lo dije en Sala Plena, no va a haber crisis irremediables. El mensaje es claro. Estén seguros que como Corte vamos a nombrar a nuestros magistrados y dignatarios. Tenemos mecanismos. Somos una rama jurisdiccional del Estado. Tenemos una base constitucional e histórica. Tenemos grandes magistrados. Estén seguros que estamos superando, a nuestra manera de ver como sistema, todas las situaciones", afirmó.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET