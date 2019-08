Arranca debate clave en la Corte sobre los derechos de los animales

Este jueves la Corte Constitucional tendrá una audiencia pública en la que hará un debate clave y con el que busca establecer si los animales, además de ser seres sintientes (reconocimiento que ya tienen, según la legislación colombiana) son sujetos de derechos.



La Corte escuchará voces a favor y en contra para definir cuáles podrían ser los derechos de los animales, a qué tipo de animales se les deberían reconocer derechos, si tienen derecho a la libertad, a ser representados con hábeas corpus y tutelas, y cuáles podrían ser las implicaciones, por ejemplo, sobre los animales que viven en cautiverio en los más de 18 zoológicos que tiene el país.

Este inédito debate llegó al alto tribunal a partir del caso del oso Chucho, un oso andino de más de 25 años de edad, que se encuentra cautivo en el zoológico de Barranquilla. Por eso, además de discutir sobre los derechos de los animales, la Corte también evaluará qué tanto ha avanzado el plan de protección del oso andino, catalogado como "vulnerable a la extinción".



Chucho nació en Nariño, en la reserva natural de la Planada. Siendo un cachorro, a sus cuatro años, lo trasladaron a la reserva río Blanco, en Manizales. Allí vivió 18 años en semicautiverio hasta el 2017, cuando fue enviado al zoológico de Barranquilla.



Ese año, después de su traslado, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia aceptó una solicitud de hábeas corpus que presentó el abogado Luis Domingo Gómez, y estableció que, al estar en cautiverio, a Chucho se les estaba vulnerando su libertad. En consecuencia, el magistrado ordenó trasladado a una reserva natural en donde pudiera desplegar la mayoría de sus comportamientos animales y en donde viviera en semicautiverio, como estaba antes de llegar al zoológico.

Esta decisión se cayó luego de que el zoológico de Barranquilla interpuso una tutela afirmando que el fallo vulneró su debido proceso y que no se tuvo en cuenta que el oso estaba mejor en sus instalaciones que en Manizales. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia aceptó la tutela del zoológico, considerando que el hábeas corpus es un instrumento que sólo puede usarse para defender a las personas, no a los animales.



El alto tribunal escuchará este jueves a todas las voces interesadas, tanto a los que consideran que los animales tienen derechos, entre ellos el de la libertad, como a quienes afirman que los animales son objetos de protección, pero no tienen derechos por sí mismos. También entre quienes consideran que a los animales en los zoológicos no se los puede liberar porque, al acostumbrarse a depender de los alimentos y cuidados que le brindan los seres humanos, no podrían sobrevivir en el medio silvestre.

Por 18 años, Chucho vivió en una reserva en Manizales. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Luis Domingo Gómez, el abogado que en el 2017 presentó el hábeas corpus con el que se había ordenado sacar al oso Chucho del zoológico, fue el primero en intervenir ante la Corte.



Según Gómez, el caso de Chucho es una historia de abandono y cautiverio, pues la Corporación Autónoma de Caldas decidió entregarlo al zoológico de Barranquilla, a pesar de que en este lugar no puede desplegar la mayoría de su comportamiento como oso andino.



Gómez dijo que se tiene honrado de poder representar a Chucho, "su cliente".

Dijo que Aguas de Manizales y la Corporación de Caldas no hicieron nada cuando Chucho perdió a su hermana Clarita, en la reserva de Río Blanco, situación que le generó una depresión, y que no era culpa del oso que lo tuvieran alimentado con una dieta de concentrado de perro.



"Que hayan mantenido a Chucho mal alimentado y mal cuidado no puede constituir un título válido para confirmarle la condena de vivir en confinamiento". También, dijo "no hay reportes que indiquen que mi cliente haya agredido a alguien".

"En la sociedad colombiana, como en la global, hay un consenso ético sobre el bienestar animal, su personalidad y sus derechos", dijo Gómez, quien aseguró que hay que ganarle la carrera a la amenaza de la extinción de las especies.



Finalmente, Gómez le pidió a la Corte que revoque la tutela a favor del zoológico, y ordene a las autoridades para que a "su cliente" se lo envíe a una reserva natural, en donde pueda vivir bajo los cuidados de los seres humanos, y desplegar la mayoría de sus comportamientos como oso andino.

Carlos Andrés Puccini, representante de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, dijo que Chucho está en mejores condiciones que las que tenía antes, situación que nunca se consideró cuando le concedieron el hábeas corpus.



"Está demostrado que en la reserva corría peligro, incluso de muerte, y no se le podía brindar cuidado, desconociendo la prohibición del maltrato animal", aseguró Puccini.



Puccini dijo que "el zoológico de Barranquilla se encuentra en capacidad de darle bienestar al oso", y señaló que el debate que se plantea en la Corte, trasciende al zoológico de Barranquilla y al oso andino.

También dijo que aunque los animales no tienen los mismos derechos que los seres humanos, se deben plantear mecanismos para poderlos proteger. Por eso señaló que ninguna ley colombiana ha reconocido que el hábeas corpus se pueda aplicar a los animales, pues es un recurso para proteger la libertad de los seres humanos frente al abuso de la autoridad estatal.



También aseguró que en la actualidad no se reconoce a los animales los mismos derechos de los seres humanos, pues son seres sintientes pero objeto de derechos, no sujeto de derechos. "No se puede caer en el discurso simplista de equiparar los derechos de las personas con los de los animales", aseguró Puccini, quien habló de "la necesidad de no humanizar a los animales".



"El acto de legislar y declarar derechos de los animales, es la mayor distanciación y superioridad sobre ellos. No existe acto más antropocéntrico que el hombre declarando los derechos de los animales".



Por eso dijo que se debe avanzar en la toma de decisiones bajo fundamentos científicos, y la creación de estándares legales y mecanismos modernos en donde se recoja lo que expertos pueden decir sobre el bienestar de las especies, y qué necesita cada una para lograr su bienestar.

'Pensemos en los osos que sí están listos para la liberación'

Adriana Reyes, representante de la fundación Wii, aseguró que en Colombia la mayor amenaza del oso andino es la minería y la caza.



Dijo que que este oso necesita para vivir un área más grande que Bogotá, y que actualmente hay una densidad del lado de Chingaza unos 120 y 160 animales. En Colombia, dijo podría haber entre 9.000 y 13.000 osos andinos.



Reyes dijo que Chucho vivía en una reserva natural, pero encerrado y mal cuidado.

"El mal manejo hace que uno oso andino, aunque viva en una reserva natural, en su hábitat, viva en malas condiciones", señaló.

Así vivía el oso Chucho en la reserva de Manizales. Foto: Fundación Wii

"Hay osos que nacieron en el bosque, conocen el olor del bosque, están listos para la liberación. Pero Chucho necesita ser cuidado constantemente. Además le quedan 5 o 6 años de vida. ¿Llevarlo a semicautiveiro, para que viva solo?", preguntó.



Por eso planteó que lo mejor es pensar en los osos que sí están listos para la liberación y que pueden sobrevivir en el bosque, no en osos como Chucho, quien se vería afectado si se lo deja en la vida silvestre o bajo un mal cuidado, aunque viva en su hábitat.

'Lo primordial son los datos sobre las especies': ministro

Ricardo José Lozano Picón, ministro de Ambiente, señaló que hay que pensar en cuál es el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra un individuo frente al hábitat al que se lo va a enviar.



Por eso señaló que cualquier decisión se tiene que tomar con estudios técnicos, y dijo que ya hay una ley que protege a los animales contra el dolor, el maltrato, y el daño que pueda ser causado por los seres humanos.



El ministro dijo que se le ha hecho seguimiento a la política pública del 2001 de protección del oso andino, que busca la conservación in situ y ex situ, además de la educación ambiental.



"La falta de educación ambiental es la que lleva al incremento de los conflictos en los territorios, por situaciones ambientales. Es la falta de la traducción de la información científica para que toda la sociedad la pueda entender", señaló, afirmando que "lo primordial es el conocimiento y los datos sobre las especies".



Dijo que cualquier decisión sobre Chucho se tiene que basar en un análisis sobre su salud, su condición "para no poner en riesgo su protección".



