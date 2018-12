Corte evalúa brechas y huecos que sigue teniendo el sistema de salud

La Corte Constitucional realiza este jueves una audiencia pública para evaluar qué se está haciendo para superar los huecos, brechas y fallas que impiden que todos los colombianos tengan garantizado el acceso a la salud de calidad.

Esta audiencia se realiza debido a que desde el 2008, hace 10 años, el alto tribunal identificó una problemática estructural en el sistema de salud. Uno de los casos más dramáticos a los que la Corte le ha hecho seguimiento es al hospital de Quibdó, Chocó.



El primero en hablar en la audiencia fue el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, quien señaló que "la mayoría de las acciones de tutela tiene como causa la demora en la atención en servicios de salud",



Según Uribe, es cierto lo que Gaviria (exministro de salud) dijo en su momento y es que "el sector tiene un desfinanciamiento. Hacían falta 780.000 millones de pesos para cerrar el 2018, y este presupuesto ya se aseguró. También hacían falta 3.8 billones que hacían falta para el 2019, y también se aseguraron. Con eso vamos a poder mantener el aseguramiento en Colombia", dijo el Ministro.



El ministro aseguró que según una encuesta de satisfacción, hay un 80 por ciento de ciudadanos que está satisfecho con la EPS que tiene, y que los dolores más grandes de los ciudadanos se dan en servicios de urgencia y citas programadas: "Ambos son temas de organización", dijo el ministro.



Aseguró que hay un reto en el desempeño del sistema de salud y de sus organizaciones para buscar una focalización de política pública. Dijo que se debe establecer las diferencias entre las EPS, lo que se muestra en el número de tutelas. "Las diferencias entre el número de tutelas entre una EPS y otra, por cada 1.000 habitantes, puede llegar a ser de 18 veces", señaló.



Así, dice, se debe intervenir oportunamente con sanciones para las EPS que incumplan, y con incentivos para quien hagan bien la tarea.



El ministro señaló que se necesita una mayor inversión en los hospitales públicos, pues ellos son la puerta de entrada del 70 por ciento de enfermos. Además, dijo que en los últimos años se han invertido más de 175.000 millones en hospitales públicos, y la red se ha fortalecido con una inversión cercana al medio billón de pesos.



Dijo que el Ministerio ha hecho atención en 8 hospitales con situación crítica como el de Qubdó, pero también están los de San Andrés, Buenaventura, Maicao, entre otros.

Este año van 500.000 quejas por servicios de salud

A su turno, el Superintendente de Salud Fabio Aristizabal Ángel, afirmó que se han recibido 1.3 millones de quejas en los últimos años. De ese total más de 800.000 tienen que ver con la falta de oportunidad. Dijo que este año se han registrado 500.000 quejas por problemas en la atención de servicios de salud.



También dijo que entre las barreras más frecuentes se han identificado las demora injustificada, la falta de un canal para acceder al servicio, o la excesiva tramitomanía con 4.000 quejas.



Dijo que frente a la afiliación, la principal es que no se afilia al grupo familiar o quedan disgregados en una EPS a otra, o que no le permiten a a las personas trasladarse a otras EPS. En ese caso hay más de 140.000 quejas.



Sobre las EPS con más quejas, del régimen contributivo están Nueva EPS, Cafesalud y Coomeva, y del subsidiado las que tienen más quejas son Captial Salud, Savia y Ensanar.



Dijo que la Superintendencia de Salud tiene 564 procesos que suman 45.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 son del régimen contributivo.



También señaló que la Supersalud ha adelantado sanciones por más de 1.000 millones de pesos, lo que sigue siendo muy inferior a lo que está sucediendo en el país, por lo que aseguró que se radicó en la Cámara un proyecto de ley para mejorar la capacidad sancionatoria de la Súper. "Tenemos una reducida capacidad tecnológica, recursos, y recursos humanos. Así, quisiéramos fotalecer la superintendencia para que podamos ser mucho más eficiente frente a los 48.000 vigilados".



El Superintendente dijo que considera dramático que se haya vuelto más riesgoso actuar que no actuar: "Si la Súper entra a actuar en contra de las EPS, los que fallan en contra de nosotros son las IPS. Ayer tuvimos un fallo contra la Super por 80.000 millones de pesos por unas intervenciones contra unas EPS que no le habían cumplido a los colombianos".



Aristizábal dijo que la Súper tiene hoy en medida especial a 22 EPS, que pueden sumar cerca de 20 millones de colombianos. Cuando comencemos a tomar decisiones, el drama de las IPS (por el flujo de deudas y recursos) se le va a devolver a la Superintendencia. Esto nos preocupa porque si queremos corregir tenemos que ser impecables en la sanción, pero el drama que estamos viendo por recursos financieros va a recaer sobre la superintendencia".



Por eso dijo que tomar la decisión de intervenir o liquidar, requiere de un análisis con filigrana. "Tenemos que proteger la salud de los colombianos, y saber si se interviene una EPS, a dónde van a ir sus usuarios. Hay municipios donde las tres EPS que hay están intervenidas", señaló.



Aseguró que se debería habilitar nuevas EPS que entren a regiones para proteger la vida de los colombianos.

197.000 acciones de tutela por salud

Jorge Enrique Calero Chacón, vicedefensor del Pueblo, dijo que las principales barreras es que no hay redes de atención suficientes por la iliquidez y acumulación de cartera de aseguradoras, lo que se suma a la incertidumbre por la liquidación de algunas EPS.



Sobre las tutelas, dijo que de 607.000 tutelas en 2017, 197.000 acciones fueron por derecho a la salud, un 32 por ciento del total.



Dijo que las EPS más tuteladas son Medimás (Cafesalud), con un incremento frente al 2016. Le sigue Coomeva.



Dijo que identificó en el régimen subsidiado 74.000 casos de negaciones de servicios, y en el contributivo más de 1.7 millones de negaciones por prescripciones sin suministro.



El vicedefensor dijo que las especialidades con más tutelas son neurología, ortopedia, oncología, y urología.



También dijo que para este año habrá más tutelas, pues hasta octubre iban 178.734 acciones, un 33,95 por ciento del total de tutelas interpuestas. "Al finalizar el año las tutelas superarán las 210.000 acciones", señaló el vicedefensor.



En el 2017, aseguró, el 71 por ciento de tecnologías en salud fueron negadas, lo que significa un incremento del 32 por ciento frente al 2016.



Finalmente, dijo que los problemas estructurales que dieron origen al fallo de la Corte en el 2008 no han sido superados por la ley estatutaria de salud.

Hay EPS que no cumplen las condiciones de operación

El Procurador Delegado para la Salud, Luis Adolfo Díazgranado, señaló que preocupa que hay EPS que tienen vigilancia especial y no han mejorado ni corregido su camino.



Aseguró que hay 16 entidades con vigilancia especial, de las cuales muchas de ellas llevan más de 6 años con esa vigilancia. Por eso la Procuraduría pidió remover a los revisores fiscales de esas instituciones y nombrar a contralores especiales que puedan hacer seguimiento a esas entidades.



Dijo que la Procuraduría ha recibido más de 3.700 quejas este año por la mala atención e incumplimientos de las EPS.



También dijo que hay corrupción como reconocimiento de estímulos para que no se ejecuten procedimientos, demora en asignación de citas principalmente las especializadas, lo que puede generar congestión de servicios.



El procurador delegado dijo que el déficit en el servicio de salud no se soluciona, ha ido empeorando, y hay situaciones preocupantes como los recobros: "es un tumor que se le generó al sistema de salud, que no se intervino a tiempo, y que se suma a los temas de corrupción". También preocupa la cartera entre aseguradores y prestadores.



El procurador dijo que las tutelas han crecido cada año y el pasado hubo más de 87.000 tutelas, mientras que la Corte ha recibido más de un millón de tutelas por servicios de salud: "La puerta de entrada de los usuarios para el reconocimento de salud es la vía judicial, y eso no puede ser".



Frente a la corrupción en el sector salud, aseguró que aunque no se puede generalizar, hay personas que están inmersas en esta conducta: "Es una tendencia que cada día se perfecciona más, como desviación de la UPC, pagos por servicios no prestados, carteles de la salud, del VIH, la hemofilia, síndrome de down, del bastón, el cartel de los embargos", dijo el funcionario.



JUSTICIA