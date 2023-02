Si bien el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias fue condenado en única instancia a 17 años de prisión en 2014 por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), un largo pleito judicial que llegó hasta la Corte Constitucional llevó a que en mayo de 2020 ese alto tribunal ordenara que su condena tuviera una nueva revisión.



Este viernes, en la misma sala de audiencias en la que se leyó esa condena, la Sala de Decisión de la Corte Suprema de Justicia que revisó el recurso de impugnación del exministro anunció que su condena sigue en firme. Es decir, para la Corte el exministro es responsable de irregularidades en Agro Ingreso Seguro.

Con presencia del exministro Arias y su defensa, el magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y ponente de la decisión, hace lectura de los apartes más importantes del fallo que la Procuraduría General y la Fiscalía General le pidieron ratificar.

A las 11 de la mañana en punto comenzó la presentación de las partes presentes en la audiencia, luego, la Corte comenzó a leer los hechos por los cuales en 2014 Arias fue condenado.



Así mismo, el alto tribunal hizo un resumen de la actuación procesal en este caso, comenzando por la acusación que en 2011 presentó la Fiscalía en contra de Arias, quien en julio de ese año recibió una medida de aseguramiento intramural, que luego fue revocado. El 16 de julio de 2014 Arias fue condenado a 208 meses de prisión, recordó ahora la Corte.

Lo siguiente fue la lectura de un resumen tanto de los argumentos de la defensa del exministro para pedir su absolución, como los de la Fiscalía y la Procuraduría para pedir la confirmación de la condena.



Pero antes de eso, la Corte anunció que encontró que en este caso la responsabilidad penal de Arias seguía en firme. Es decir, la Corte Suprema mantiene su condena como responsable de irregularidades en el caso Agro Ingreso Seguro.

Los motivos de la condena de 2014

Exministro de agricultura Andrés Felipe Árias. Foto: EL TIEMPO

En su momento, Arias fue condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por vicios en los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 que fueron celebrados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Cartera de Agricultura (IICA) de manera directa, y no por el procedimiento de licitación pública como correspondía.



La Corte Suprema dijo en 2014 que ninguna de las actividades condensadas en el objeto de los convenios suscritos con el IICA podía calificarse como una transferencia de ciencia y tecnología, asociada a los proyectos de riego y drenaje para el programa AIS, como se argumentó, sino para la administración de recursos públicos en esa materia.



La Fiscalía, al pedirle a la Corte la confirmación de la condena, señaló que lo que realmente se hizo fue "entregar a através del IICA, como socio cooperante, los recursos desinados a proyectos de riego y drenaje, lógicamente previo agotamiento de unas labores que nada tienen que ver con innovación y transferencia de tecnología", lo cual no está permitido, según la ley de entonces, para hacerse con organismos internacionales.



Igualmente, Arias fue condenado inicialmente porque permitió de tres maneras diferentes la apropiación ilegal de dineros públicos por parte de terceros.



En primer lugar, por el fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos vinculados con los predios resultantes como si se tratara de diferentes fincas; en segundo lugar, por la asignación y entrega, en idéntica o en sucesiva convocatoria, de varios subsidios para el mismo grupo familiar y/o empresarial.



Y por último, por la obtención de subsidios para proyectos que no satisfacían los requerimientos técnicos de la convocatoria, mediante una recalificación no prevista en el concurso, efectuada por un "grupo de expertos".



Esa condena aseguró que la actuación no solo fue irregular sino “deleznable” porque la mayoría de las personas y empresas beneficiadas irregularmente eran de “reconocida solvencia económica” y que pese a recibir ya cuantiosos subsidios fraccionando sus fincas y proyectos, “accedieron a nuevos recursos del programa” porque sus socios o representantes fungieron como proponentes.



Todo esto llevó, además, a una condena por el delito de peculado por un monto de

$25.087’449,006.

Aparte de la condena de 2014 contra Andrés Felipe Arias Foto: EL TIEMPO

¿Por qué se revisó la condena?

La condena contra el exministro Arias Leiva se dictó en única instancia ya que, en ese momento, no existía reforma constitucional o ley alguna que fijara un procedimiento de dos instancias para los aforados, lo cual solo fue posible por reforma legal desde 2018 para casos nuevos.



El ministro Arias solicitó varias veces la revisión de su condena, lo cual fue negado por la Corte Suprema de Justicia que ratificó que la doble instancia no era posible en 2014. Ante ello, el exfuncionario acudió a una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional, que finalmente le dio la posibilidad de impugnar su condena.



Esta impugnación no es una apelación, sino el cumplimiento de un derecho que se llama doble conformidad, que implica que toda sentencia condenatoria emitida por primera vez puede ser revisada por un superior, incluyendo las de única instancia.



En esa sentencia de tutela de 2020, la Corte Constitucional dijo que sí era posible acceder a ese derecho para cualquier persona que hubiere sido condenado por primera vez desde el 30 de enero del 2014, fecha en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos les reconoció a los aforados condenados en única instancia el derecho a impugnar sus condenas.



Dicha decisión generó un fuerte 'choque de trenes' con la Corte Suprema de Justicia, que señaló que la Corte Constitucional había cambiado las reglas solo para favorecer a Arias, además, con ese fallo se le abrió la puerta para la revisión de sus condenas a más de 80 aforados condenados en única instancia.

Noticia en desarrollo...

