Tumban fallo que había suspendido el decreto de asistencia militar

En segunda instancia, el Consejo de Estado tumbó el fallo de tutela dictado por ese mismo alto tribunal en julio pasado que había ordenado suspender el Decreto 575 del 2021, que dio vía libre a la asistencia militar en ocho departamentos y 13 ciudades del país para el restablecimiento del orden público en el marco del paro nacional.



(Le puede interesar: Consejo de Estado suspende el decreto de asistencia militar)



Al estudiar una impugnación presentada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Sección Segunda del alto tribunal revocó el fallo de tutela y, en cambio, la declaró improcedente.



(Le puede interesar: 'La asistencia militar es un instrumento ante riesgo inminente': Cabello)

El pronunciamiento se dio por una tutela presentada por varios ciudadanos de Cali que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social.



La Sección Segunda acogió los argumentos de la Agencia y señaló que la tutela “es improcedente por dirigirse contra un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto, como lo es el Decreto 575 de 2021; y porque este decreto no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales invocados, dado que la mera existencia del decreto no causa la amenaza y tampoco hay pruebas que demuestren la amenaza”.



(Le puede interesar: ¿Qué puede hacer y qué no un policía militar que vigila calles de Bogotá?)



"No se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora y, menos aún, una relación de causalidad directa que justifique a la parte activa en el presente asunto para promover este reclamo constitucional, en atención a que no estableció de manera clara y precisa la situación concreta o la manera en que la aplicación de la figura de la “asistencia militar” podría afectar directamente sus ius fundamentales invocados frente a la pretensión expuesta, en tanto no puede desconocerse que se trata de un hecho futuro e incierto”, dice el fallo.

La decisión de primera instancia, que ahora queda sin efectos, fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el pasado 22 de julio.



(Le puede interesar: ‘Suspensión de decreto de asistencia militar afecta la gobernabilidad’)



Esa providencia había ordenado suspender transitoriamente el Decreto 575 de 2021 "hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida las demandas interpuestas contra ese acto administrativo".



Y había dispuesto que "los miembros del poder policivo acaten debidamente los protocolos establecidos para la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección de la protesta social previstos en el Decreto 003 de 2021".



(Le puede interesar: Así va la pelea jurídica sobre la figura de asistencia militar)



Lo anterior, al estimar que el decreto de asistencia amenazaba el derecho a la protesta social. Ahora, esa decisión queda sin efecto y el decreto podrá regir mientras se estudian demandas en contra del mismo.



Cabe recordar que, además, en la Corte Constitucional cursan varias demandas que buscan tumbar la figura de la asistencia militar contenida en el artículo 170 del Código de Policía.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

Por concusión, Óscar Iván Zuluaga denunció a exfiscal Montealegre

Megaoperación contra el 'clan del Golfo' deja 90 capturas a nivel nacional

Debate por despenalizar el aborto, frenado mientras deciden impedimento