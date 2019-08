¿Qué ha pasado con los demás involucrados en el 'Cartel de la Toga'?

En septiembre del 2017 Francisco Javier Ricaurte se convirtió en el primer expresidente de la Corte Suprema de Justicia en ser capturado por un hecho de corrupción.

En ese momento la Fiscalía General reveló que le iba a imputar cuatro cargos por el escándalo que sacudió a la Corte Suprema de Justicia y que se ha denominado como el 'Cartel de la Toga'.



Este caso involucró a una red que operaba supuestamente con algunos magistrados del alto tribunal y abogados foráneos a la corporación que, supuestamente, cobraban sumas de dinero a aforados investigados por la Corte a cambio de favorecerlos en sus procesos penales.

Ricaurte fue enviado a prisión después de ser señalado como uno de los cerebros de la supuesta red. Así, casi en los últimos dos años, Ricaurte ha estado preso en la cárcel La Picota. Pero este martes un juez ordenó dejarlo en libertad considerando que se vencieron los términos para iniciar el juicio en su contra, es decir, que se cumplió el tiempo que la Fiscalía tenía para arrancar esa etapa desde que se hizo la acusación contra el exmagistrado.



Además de Ricaurte, hay por lo menos otras cinco personas que responden por los hechos del 'Cartel de la Toga'.

Luis Gustavo Moreno

El exfiscal Luis Gustavo Moreno se presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

El 27 de junio del 2017, cuando Luis Gustavo Moreno era el jefe de la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, fue capturado en su oficina en el búnker.



Su captura se dio después de que se conociera una grabación en la que Moreno hablaba con Luis Pinilla, un abogado, y con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en una reunión en Estados Unidos.



En ese encuentro, grabado por la DEA, quedó en evidencia que Moreno y Pinilla le estaban pidiendo dinero a Lyons para entregarle información privilegiada en los procesos que la Fiscalía seguía en su contra por la corrupción en Córdoba.



En esa conversación, además, para conseguir que Lyons aceptara, Moreno le expuso que ya había logrado beneficiar a otros aforados en la Corte Suprema de Justicia. Así fue como se conoció que supuestamente había magistrados y exmagistrados de la del alto tribunal involucrados con este caso.



Moreno se encuentra en Estados Unidos pagando una pena de 48 meses de cárcel por el delito de conspiración para lavar dinero debido a que en ese país recibió el dinero que le había exigido a Lyons para beneficiarlo. El exfiscal anticorrupción se ha convertido en un testigo clave contra otros involucrados en el caso.



En Colombia fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por el soborno que le exigió al exmandatario de Córdoba.



Adicionalmente, Moreno tiene un principio de oportunidad por los otros delitos cometidos con el 'Cartel de la Toga', beneficio que se le otorgó a cambio de su colaboración, pero que no se le ha prorrogado.

Leonidas Bustos

El polémico expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos acudió ayer a la Comisión de Acusación. “Por supuesto que soy inocente”, fue una de sus declaraciones. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Hace una semana Leonidas Bustos se convirtió en el segundo exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en ser acusado ante el Senado por su supuesta vinculación con el 'Cartel de la Toga'.



Bustos, quien fue presidente de la Corte y se encuentra en Canadá desde noviembre del año pasado, según Gustavo Moreno hizo parte de la red criminal y recibió dinero a cambio de beneficiar a investigados en la corporación.



Por eso la Comisión de Acusaciones lo investiga por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio, en calidad de coautor impropio



Con la decisión unánime de la Cámara de Representantes de acusar a Bustos ante del Senado, el exmagistrado quedó a un paso de ser juzgado por sus excompañeros de la Corte Suprema de Justicia. Falta que el Senado apruebe el juicio político en su contra y le quite el fuero, para que sea juzgado por el alto tribunal.



Aunque su expediente indica que no hay pruebas directa de que Bustos recibió dinero de los 2.000 millones de pesos que se le habían exigido al exsenador Musa Besaile, y de los 600 millones que se le exigieron al excongresista Álvaro Ashton para beneficiarlos en sus casos en la Corte, la Comisión de Acusación afirma que esos pagos sí existieron y está probado que esos casos los tenía el despacho del magistrado Gustavo Malo, quien hoy está en juicio en la Corte por su participación en el denominado 'Cartel de la Toga'.



Pese a que no existen pruebas directas, en el caso, sin embargo, además de la conversación de Moreno en Estados Unidos y de su testimonio, hay evidencias que lo relacionarían con la supuesta recepción de dineros, así como un reloj Cartier y las sospechas sobre dos de sus vehículos.

Gustavo Malo

En la Corte Suprema de Justicia se inició el juicio contra el exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Malo Fernández. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

El exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Malo está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia.



Aunque Malo recusó a los tres magistrados de la Sala de Juzgamiento en primera Instancia que llevan su caso, la Corte no aceptó esas recusaciones por lo que siguió el proceso en su contra.



En mayo pasado, cuando inició la audiencia preparatoria del juicio, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exmagistrado Malo en plena audiencia.



Los magistrados consideraron que era un peligro para el proceso y ordenaron trasladarlo a un centro carcelario en donde deberá permanecer mientras se desarrolla el juicio por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, cohecho, y uso de asuntos que debían tener una reserva.



El caso de Malo llegó a la Corte porque en diciembre del 2018 el Senado le envió el proceso, tras aceptar la acusación de la Comisión.



Según la acusación en su contra, “se encontró que existen serios indicios que permiten concluir" la "participación de Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer a aforados”.



En la acusación se mencionan dos procesos en los que supuestamente Malo interfirió: el del exsenador Musa Besaile, en el cual presuntamente hubo un pago de 2.000 millones de pesos, y el del también exsenador Álvaro Ashton, en cuyo caso la exigencia habría sido de 600 millones de pesos. Ese dinero, al parecer, habría sido pedido para frenar órdenes de captura y evitar que las investigaciones siguieran su trámite natural.

Leonardo Pinilla

Llegada a Colombia de Leonardo Pinilla, alias Porcino. Foto: Migración Colombia

El abogado Leonardo Pinilla conocido como 'Porcino', quien trabajaba con el exfiscal Luis Gustavo Moreno, volvió a Colombia en mayo pasado, extraditado de Estados Unidos donde pagó una pena de 11 meses de prisión por concierto para delinquir, fraude y lavado de dinero.



El 31 de julio pasado una jueza, aunque avaló la negociación que Pinilla hizo con la Fiscalía, criticó ese preacuerdo.



La negociación establece que Pinilla recibirá una pena de tres años de casa por cárcel por los delitos cometidos en medio del 'Cartel de la Toga'. Así, Pinilla, quien por ahora se encuentra en las casas fiscales de La Picota será trasladado a la casa de su familia en Montería (Córdoba).



La juez dijo que “no comparte las condiciones de este preacuerdo" y agregó que la Fiscalía "ha impuesto una pena relativamente baja" para el procesado.



Pese a sus reparos, la jueza aceptó la negociación considerando que era un acuerdo entre la Fiscalía y Pinilla, y que no violaba los derechos fundamentales del acusado.



En la audiencia el ente acusador anunció que pedirá que se le devuelvan al condenado 12 millones de pesos que le habían sido decomisados al no encontrar evidencias de que estuvieran relacionados con los hechos investigados.

Excongresistas

Argenis Velásquez, representante a la Cámara. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

En julio pasado la Fiscalía General le imputó cargos a la exrepresentante a la Cámara por Putumayo, Argenis Velásquez, por supuestamente participar en el 'Cartel de la Toga'.



Velásquez es investigada por el delito de cohecho por dar u ofrecer en una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en contratación cuando era alcaldesa de Orito, Putumayo.



Según la investigación, Argenis supuestamente habría pagado 200 millones de pesos con "el objetivo de dilatar la investigación" que se le adelantaba en la Corte. Cuando la investigación contra Velásquez llegó a la Corte, estuvo en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo. El proceso dice que Luis Gustavo Moreno supuestamente contactó al auxiliar de Malo, Camilo Ruiz, quien habría recibido 130 millones de pesos a cambio de retardar la investigación contra Velásquez.



Hace un mes la Fiscalía también le imputó cargos al exrepresentante a la Cámara Julio Eugenio Gallardo porque supuestamente habría pagado 300 millones de pesos a Moreno con el fin de que se le archivara un proceso en la Corte.



De esa coima, supuestamente, Leonidas Bustos, quien en ese entonces era magistrado de la Sala de Casación Penal, habría recibido 200 millones de pesos con el objetivo de obstaculizar el proceso.



En julio pasado, además, la Jurisdicción Especial para la Paz aceptó estudiar el caso del exsenador Álvaro Ashton, también involucrado en los hechos de corrupción. Ashton, quien se comprometió a entregar detalles sobre el caso en la Corte, también es investigado por supuestos nexos con las Autodefensas.



La JEP aceptó el proceso en su contra por el caso de corrupción en la Corte, considerando que las maniobras con las que habría frenado una investigación en el alto tribunal fueron precisamente para cubrir con “un manto de impunidad” conductas relacionadas con el conflicto.



Otros investigados por el 'Cartel de la Toga' son Alfredo Bettín, exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien responder por prevaricato por omisión, así como el abogado Luis Raúl Acero Pinto, quien deberá responder por lavado de activos y testaferrato.



