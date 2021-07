Así va la pelea jurídica sobre la figura de asistencia militar

La figura de asistencia militar que usó el presidente Iván Duque en el marco del paro nacional de 2021 sigue siendo objeto de debate jurídico en las altas cortes por cuenta de demandas y tutelas que cuestionan su habilitación. La Corte Constitucional acaba de admitir dos demandas, de cinco presentadas hasta el momento, en contra del artículo 170 del Código de Policía que contempla dicha figura.



Según el artículo, la asistencia de fuerza militar puede ser invocada por el Presidente de la República ante una grave alteración a la seguridad y la convivencia, o ante un riesgo o peligro inminente, o para afrentar una emergencia o calamidad pública, el Presidente de la República puede disponer de la asistencia de la fuerza militar.



Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes y luego de acumular las cinco demandas, la Corte admitió parcialmente dos de ellas: la presentada por la Comisión Colombiana de Juristas y otra de los abogados Felipe Hernando Cubillos Soto y José Arvey Camargo Rojas a nombre de la ‘Primera Línea jurídica’.



La demanda de la CCJ asegura que la regulación de la asistencia militar debió tratarse en una ley estatutaria al contener elementos propios de estados de excepción y porque no tiene un control de constitucionalidad oportuno ni se fija en la ley actual su alcance ni límites temporales.



La Corte admitió la demanda sólo por ese cargo, pero no por otros dos que estimaban que la figura vulnera el artículo 152 de la Constitución por establecer un contenido relacionado con el derecho fundamental a la reunión, manifestación y protesta; así como contra los artículos 217 y 218 de la Constitución que establecen las funciones constitucionales de las fuerzas militares y la policía, entre otros.



Según el magistrado a cargo, la demanda en este punto no presenta suficientes argumentos para ser estudiada dado que la figura de asistencia militar se puede usar “en circunstancias excepcionales -no solo en el ejercicio del derecho a la protesta- (y) que se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción”.



“Es preciso señalar que de la amplitud de una disposición no se deriva automáticamente su inconstitucionalidad. De ahí que la falta de correspondencia de la disposición acusada con la Carta deba sustentarse en un análisis específico, de modo que se aborde el cargo planteando una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la norma demandada y la Constitución”, dijo Reyes en auto de 29 páginas.



De la demanda presentada por la ‘Primera Línea Jurídica’ la Corte la admitió por tres cargos, de cuatro presentados, que alegan que la asistencia militar viola el régimen constitucional establecido para el Estado de Conmoción Interior; que implica violación a la cláusula general de reserva de ley y tipología legislativa y que fue establecida bajo una ley ordinaria, cuando debía consagrarse a través de ley estatutaria.

Los argumentos de las no admitidas

Las demandas que no fueron admitidas las presentaron por un lado el ciudadano Edier Esteban Manco Pineda, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, quien aseguraba igualmente que la puesta en marcha de la figura de asistencia militar no tiene un control automático de revisión judicial.



Otra demanda fue presentada por María Guadalupe Ramos Correa, estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), quien alegó que la asistencia militar vulnera el derecho a la protesta por permitir “que las Fuerzas Militares cumplan funciones de Policía”.



Y la tercera demanda inadmitida fue presentada por Julián Esteban Fajardo Ruiz, Karolay Vásquez Pérez, Danna Katherine Bohórquez Castro, Daniel Esteban Urrego Forero, José Arturo Mogollón Mora, María Paula López Sandoval, Ángela Daniela Aguilar García, Valentina Benavides Pantoja y Sarín Sofía Pacheco Viveros, estudiantes del programa de Derecho de la Universidad El Bosque.



Los estudiantes argumentaron, entre otros, que la asistencia militar desconoce la finalidad constitucional de las fuerzas militares al prever una respuesta militar frente a situaciones de carácter civil y que se estaba usurpando entonces por parte de las FF.MM las competencias de la Policía.



Las personas, cuyas demandas no fueron admitidas, todavía pueden presentar correcciones a sus escritos ante la Corte. El alto tribunal pidió concepto sobre los argumentos que sí va a estudiar a la Procuraduría, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Ejército, a la Policía, a la Defensoría, a Dejusticia, al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y a las Universidades Javeriana, Externado, Nacional, Militar y Rosario.

¿Cómo va el proceso en el Consejo de Estado?

Desde comienzos de mayo, como contó EL TIEMPO, al Consejo de Estado han llegado múltiples tutelas relacionadas con el Paro Nacional, entre ellas algunas que buscan la suspensión de la figura de asistencia militar. Uno de los procesos que va más avanzado, ya tiene proyecto de fallo, es el de Catalina Arbeláez y María Antonia Marmolejo, en el cual se han acumulado otras tutelas que tienen argumentos similares.



Las dos mujeres piden la protección del derecho a la protesta, así como la suspensión de la asistencia militar por considerarla “peligrosa” y señalando que las Fuerzas Militares no están capacitadas para operar en medio de protestas y que se encuentran fuertemente armadas, con diversos tipos de armas letales, mientras la ciudadanía en la misma tiene palos y piedras.



En este caso, el Ministerio de Defensa aseguró que el Gobierno no ha impartido órdenes para prohibir la protesta, que sus acciones ha contado con el acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría y que en las movilizaciones se han presentado vías de hecho afectando bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos y a la economía del país.



“Todas estas afectaciones ha llevado a la necesidad del uso de la Fuerza Legítima para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Es así como, la protesta social pacífica está garantizada constitucionalmente en cuanto comprende los derechos de reunión, expresión y circulación y su ejercicio no debe perturbar los derechos de otros”, dice el concepto del Ministerio.



Igualmente, el Gobierno dijo que sí está dando estricta aplicación al decreto 003 de enero de 2021 que creó el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana para cumplir una orden de la Corte Suprema que ordenó proteger el derecho a la movilización en Colombia.



“Las Fuerzas Militares de Colombia, atendiendo los protocolos establecidos para la Asistencia Militar y amparados en el artículo 170 del Código de Policía, han establecido las formas y los medios de ejecución para evitar conflictos, con el principio de proporcionalidad, prestando la seguridad a toda la población civil dentro de las exigencias de subordinación y obediencia que las obliga a ejecutar las órdenes del Gobierno Nacional”, dijo el Ministerio.



La Defensoría del Pueblo, de otro lado, expuso al Consejo de Estado que sí ha realizado una serie de mandatos para cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2020, presentando informes y diseñando estrategias para la explicación sobre el derecho a la protesta y expidiendo la resolución 481 de 2021 que fijó lineamientos para la revisión de elemento de dotación e identificación del Esmad en las marchas.



La Defensoría listó la forma cómo ha desplegado personal en el país para atender el paro nacional y destacó, entre otros, la instalación de una Mesa Interinstitucional de Información en el Marco de la Protesta Social para informar “de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y personas no localizadas”.



Por esa razón, la entidad le pidió al Consejo de Estado que niegue las pretensiones de la tutela respecto de la Defensoría del Pueblo. Lo mismo pidió la Procuraduría General que argumentó que se expidió un Protocolo de Verificación en casos de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cual protesta para garantizar sus derechos fundamentales.



“Estos instrumentos se encuentran vigentes y están siendo aplicados directamente por el Ministerio Público de manera directa, garantizando de esta manera la presencia de la entidad en lugar y tiempo exacto de las movilizaciones”, dijo la entidad en concepto conocido por EL TIEMPO.



La entidad dijo, además, que se adelantan más de 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública y más de diez expedientes contra otros funcionarios públicos, entre los que está una investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.



Igualmente reseñó las indagaciones contra tres congresistas, que luego fueron enviadas por competencia al Congreso; así como a siete alcaldes y seis concejales, entre otros.

La posición de la Presidencia

En el proceso de tutela que lleva el Consejo de Estado por acción presentada por Juan Sebastián Londoño Guerrero, la Presidencia de la República, por su parte, dijo al alto tribunal que fue el escalamiento de hechos de violencia en el marco del paro nacional lo que motivó que el primer mandatario, el 1 de mayo de 2021, dispusiera la asistencia militar.



“La intervención de las Fuerzas Militares resulta útil en el marco de su función operacional y en estricta coordinación con las autoridades de policía. Desde esta perspectiva, con la Asistencia Militar se dispone de algunas de las capacidades de las Fuerzas Militares ante las citadas contingencias y manejo de crisis, en líneas de esfuerzo estratégico, con el propósito de: proteger a la población, articular esfuerzos para que las instituciones del Estado puedan ejercer su labor, contribuir al mantenimiento de la Ley y el orden, coadyuvar a la recuperación social del territorio y proteger la infraestructura vial”.



“Es importante destacar que todas las instrucciones generadas por el señor Ministro de

Defensa Nacional a la Fuerza Pública, han sido enfáticas en señalar que su actuación debe ejercerse en el cumplimiento del deber constitucional, encaminada a mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y el orden constitucional, con apego al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para procurar una efectiva protección del derecho fundamental a la reunión y a la Manifestación pública y pacífica”, dice el concepto.



“En relación con la asistencia militar dispuesta por el señor presidente de la República, ha precisado que debe realizarse bajo el marco constitucional y legal establecido, de manera temporal y excepcional, ejecutando las acciones humanitarias que sean necesarias, y en coordinación con la Policía cuando sus capacidades sean superadas, para mantener y restablecer la seguridad y la convivencia pacífica en el territorio nacional y en donde ha sido gravemente perturbada”, agregó la Presidencia.



Sobre el cumplimento del fallo de tutela de la Corte Suprema de 2020, la Presidencia señaló al Consejo de Estado que la acatado sin reparos y, producto del trabajo de tres meses, expidió el Decreto 003 de enero de 2021 ya mencionado.



“Es por esto que sin titubeos reiteramos que jamás hubo reparos para cumplir dicha providencia y que por el contrario, los altos funcionarios del Gobierno nacional a cargo de la redacción conjunta del protocolo hicieron todos los esfuerzos y asumieron una conducta de respeto, negociación y buscaron siempre la concertación, logrando un gran trabajo”



Y sobre las acciones adelantadas luego del Paro de 2019 (en el que fue muerto el estudiante Dilan Cruz), la Presidencia dijo que se creó una mesa de diálogo que tuvo siete reuniones entre finales de 2019 y principios de 2020 con Fecode.



“No fue posible, pese a las diferentes propuestas metodológicas presentadas por el

Gobierno Nacional, abordar las temáticas expuestas en el pliego por cuanto los delegados de ese grupo que se manifestaba rechazaron profundizar en los temas hasta tanto no se estableciera que se trataba de una mesa de negociación y se estableciera su nombre”



“Pese a que no fue posible abordar un diálogo constructivo con los que se denominaban voceros de las protestas, frente a las 135 peticiones del pliego en los siete (7) encuentros realizados con estos representantes, el Gobierno Nacional ha venido atendiendo las diferentes temáticas relacionadas en otros espacios: así las cosas, ha continuado cumpliendo los compromisos con Fecode y la mesa amplia estudiantil, implementando el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, diseñando diferentes acciones gubernamentales para fortalecer la protección de los líderes sociales, entre otros temas que surgieron como peticiones en las movilizaciones de 2019”, agregó la Presidencia.



Actualmente hay tutelas en curso en los despachos de los magistrados Julio Roberto Piza, Oswaldo Giraldo y Carmelo Perdomo, entre otros. El segundo de ellos, por ejemplo, ordenó el pasado 2 de junio una medida cautelar pidiendo a las autoridades “que apliquen de manera permanente el protocolo establecido en el Decreto 003 de 2021”.

