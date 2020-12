¿Qué ha pasado en las Cortes con la tutela de la protesta?

Hace un poco más de dos meses, el pasado 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia aceptó una tutela de varios ciudadanos y estableció que en Colombia hay una violación sistemática al derecho a la protesta ante los abusos policiales, por lo que le ordenó al Gobierno implementar una serie de medidas para detener esa situación.

Como sucede con todas las tutelas del país, esa recurso judicial, que causó molestia en el Gobierno, pasó a la Corte Constitucional, alto tribunal que debe decidir si lo revisa o no, para establecer si mantiene lo dicho y ordenado por la Corte Suprema de Justicia, si lo modifica o lo tumba.



Aunque la semana pasada la Corte Constitucional tuvo sala de selección de tutelas, en ese caso estaba revisando las que habían llegado en septiembre, por lo cual todavía no se ha definido si el alto tribunal va a seleccionar la tutela de la protesta.



A la Corte Constitucional le queda este año una sala de selección -antes de que se inicie la vacancia judicial- por lo que hay expectativa sobre si allí se sabrá si va a elegir o no este expediente.



La selección de la tutela dependerá del análisis que se haga de sus factores objetivos, subjetivos o complementarios. En esas categorías está, por ejemplo, que el caso sirva para unificar jurisprudencia, sea novedoso, exija aclarar el contenido sobre un derecho fundamental, viole el precedente de la Corte Constitucional, implique la urgencia de proteger un derecho o aplicar un enfoque diferencia, sirva para luchar contra la corrupción, permita hacer un examen de pronunciamientos internacionales, implique la preservación del interés general o una grave afectación al patrimonio público.



Pero aunque la Corte Constitucional todavía no ha definido si va a revisar el tema, el expediente no se ha quedado quieto en los últimos dos meses y se ha seguido moviendo en la Corte Suprema de Justicia.



Desde el pasado 22 de septiembre el proceso ha tenido varias actuaciones en esa Corte. La última de ellas fue del 12 de noviembre en donde se emitió un auto de sustanciación en el que se estableció que se debe tener en cuenta la documentación que entregó la Fiscalía General sobre el cumplimiento del fallo de la protesta.



A ese organismo, la Corte le había ordenado investigar los casos de abuso policial que se mencionan en la tutela, así como las retenciones arbitrarias, y rendir un informe mensual a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá sobre el tema. También le ordenó expedir un protocolo que les permita a los defensores de derechos humanos y ciudadanos verificar las capturas y traslados de personas que se realicen durante protestas.

Pero además, tras el fallo también ha habido actuaciones por parte del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el agente del Esmad que en las manifestaciones del año pasado disparó la escopeta calibre 12, cuyo proyectil golpeó la cabeza de Dilan Cruz, ocasionándole la muerte.



Ese caso hoy está en la Justicia Penal Militar, a pesar de que la familia ha solicitado -y sigue insistiendo- en que debería quedar en la justicia ordinaria.



Cubillos Rodríguez le pidió a la Corte Suprema de Justicia que anule su fallo, petición a la que el alto tribunal negó en una una decisión de octubre.

Y es que el caso de Dilan Cruz fue uno de los argumentos que usó la Sala Civil para afirmar que hay una vulneración sistemática contra protesta pacífica, pues en su fallo sobre la protesta señaló que -aunque a esa corporación no le corresponde valorar la responsabilidad penal o disciplinaria del capitán que disparó contra el joven- señaló que en ese caso no vio que fuera proporcional o necesario usar la escopeta y disparar de forma directa y dirigida hacia Dilan.

Tras esa decisión, según Cubillos se debía anular todo lo que se había decidido en la tutela, incluso desde la primera instancia, que estaba en el Tribunal Superior de Bogotá pues nunca fue llamado para dar su posición frente al tema. El capitán dijo que debía ser convocado para dar su opinión ya que a él se le abrió un proceso disciplinario el 21 de noviembre del 2019 "y debía ser enterado de los procedimientos para ejercer su derecho de defensa".



Pero la Corte rechazó su petición afirmando, entre otras razones, que Cubillos no expone de forma clara por qué de manera obligatoria debía ser convocado en este proceso, hasta el punto en que sin su posición no se podía decidir sobre la tutela. Así, la corporación judicial aseguró que él no está legitimado para pedir que se anule el fallo sobre la protesta.



También le dijo que la Corte Suprema de Justicia agotó su competencia con el fallo que emitió el 22 de septiembre, por lo cuál si tiene algún reparo y lo estima pertinente, debe acudir ante la Corte Constitucional, que aún no ha decidido si revisa o no el fallo.

Por la petición de nulidad de Cubillos también había llegado a la Corte Suprema una manifestación del jefe del área jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional, el pasado 30 de octubre, en la que retiraba las afirmaciones y declaraciones que había hecho sobre la nulidad que había pedido el capitán del Esmad. Sin embargo, el alto tribunal le dijo que esa petición era improcedente porque ya se había decidido negar la nulidad del capitán.



Pero Cubillos no es el único que ha intentado anular el fallo. La Corte también rechazó una petición que hizo Ibáñez Abogados S.A.S (de Óscar Ibáñez Parra, un contratista de la Agencia de Tierras) y la Fundación Sumamos por Colombia, promotora del premio Excelencia Policial.

De otro lado, en estos últimos, el Departamento Administrativo de Presidencia también ha enviado a la Corte documentos y reportes sobre el cumplimiento del fallo de tutela, lo mismo que la presidencia de la Cámara de Representantes, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otros.



La Corte también ha recibido varias peticiones para que declare que el fallo no ha sido cumplido en su totalidad, como la que hizo en septiembre Alirio Uribe Muñoz. Sin embargo, el alto tribunal ha dicho que el responsable de verificar el cumplimiento es el Tribunal Superior de Bogotá.

