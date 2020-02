Así estarían las fuerzas en la Corte frente al debate del aborto

En las próximas dos semanas, la Corte Constitucional tomará una decisión clave frente al aborto en el país al evaluar una demanda de la abogada Natalia Bernal Cano, quien le pidió al alto tribunal tumbar las tres causales bajo las cuales, desde el 2006, es permitido interrumpir voluntariamente el embarazo.

Bernal Cano quiere eliminar esas causales (riesgo para la vida o salud de la madre, malformación del feto y violación) para que se penalice el aborto en todos los casos.



Pero su petición, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, y teniendo en cuenta la forma en la que han votado los magistrados del alto tribunal en anteriores ocasiones, no tendría chance de ser aceptada.



Además porque la jurisprudencia de la Corte frente al aborto se ha mantenido intacta desde el 2006, protegiendo el derecho en las tres causales permitidas, y exhortando al Congreso y al Gobierno a regularlo y eliminar las barreras.



(Le puede interesar: El caso en Popayán que agita debate sobre aborto legal en Colombia)

La única magistrada que en discusiones de este tipo se ha mostrado a favor de tumbar las causales del aborto es Cristina Pardo, quien le ha dicho al alto tribunal que no está de acuerdo con el fallo del 2006 porque, a su juicio, la vida humana se da “desde la concepción”.



Incluso, en el 2018, la magistrada intentó ponerle un límite de 24 semanas a las tres causales para abortar, considerando que a partir de allí el feto ya tiene un desarrollo que le permite vivir independientemente de la madre.



El alto tribunal se negó a ponerle límite considerando que esta podría ser una barrera adicional en un país en el que hay por lo menos 46 trabas para acceder a un aborto legal, lo que termina llevando a que muchas mujeres se hagan abortos en estados avanzados del embarazo o de forma insegura.



Por su parte, los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Carlos Bernal, si bien han sido más conservadores frente al aborto, no respaldarían una propuesta de eliminar las causales ya definidas.



Sin embargo, Bernal y Guerrero han dicho en otros debates que la Corte sí debería ponerle un límite de tiempo al aborto considerando que la protección constitucional del feto debería ser diferente en las primeras etapas a las últimas.



(Lea también: Corte rechaza recusación a magistrado que evalúa demanda sobre aborto)



Como penalizar por completo el aborto no parece ser una opción que tenga mayorías, los magistrados estarían divididos en dos posibilidades: la primera es mantener el aborto con las causales que operan desde el 2006 (aunque algunos quisieran que fuera más restrictivo y exigente el cumplimiento de las causales, como Bernal y Guerrero).



La segunda opción es la de ampliar el aborto para que sea libre, es decir, se practique solo por voluntad de la madre, por lo menos hasta la semana 12 de gestación para que, de allí en adelante, sigan operando las causales.



Esa es la propuesta que tiene el magistrado Alejandro Linares, ponencia que aún no ha sido debatida en Sala Plena, pero que, según fuentes consultadas por este diario, ya tendría el apoyo de tres magistrados. Uno de ellos sería Alberto Rojas Ríos, actual presidente de la Corte Constitucional, quien es reconocido por sus fallos y posturas liberales.



Hay dos magistrados más que estarían indecisos y cuatro que se oponen. La mayoría de esos opositores quisiera que el aborto siga tal y como está, es decir, con las tres causales.



Además de Rojas, otro de los magistrados que podrían respaldar más fácilmente a Linares, teniendo en cuenta votaciones en fallos anteriores en los que ha apoyado el aborto legal, sería José Fernando Reyes Cuartas. Precisamente, en el 2008, Cuartas fue el ponente de la decisión que se negó a ponerle límite de tiempo al aborto.



En esa ocasión, incluso, Cuartas dijo en su ponencia que las barreras administrativas para el aborto legal pueden constituir “violencia de género, y un trato cruel e inhumano”.



Cuartas también fue quien rechazó en octubre del 2019 una solicitud de varios senadores, la mayoría del Centro Democrático, que le pedían anular el fallo que no le puso límite de tiempo al aborto y que, además, los exhortó a regular la interrupción voluntaria del embarazo, así como al Ministerio de Salud.



(Además: El 29 % de denunciadas por aborto han sido víctimas de algún delito)



Según les dijo la Corte en el auto que se negó a anular su fallo, el alto tribunal tiene todas las facultades para exhortar tanto al Congreso como al Ministerio de Salud.



Además, Reyes les dijo en el auto que al pedirle al Congreso que legisle sobre el aborto se busca una colaboración armónica entre el Poder Judicial y Legislativo para que se impulse “la expedición de una legislación tendiente a garantizar la primacía de la Constitución y, con ello, la efectividad de los derechos fundamentales de las mujeres, específicamente el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Las tres recusaciones

La abogada Natalia Bernal ha recusado tres veces al magistrado Alejandro Linares. La primera, porque considera que él no es imparcial. En la segunda –en la que además pedía anular su ponencia– afirmaba que Linares se apartaba de los cargos de inconstitucionalidad que ella planteó.



Es decir, la abogada dice que mientras ella pidió penalizar por completo el aborto y tumbar las causales, la propuesta del magistrado va en el sentido contrario: ampliarlo.



La Corte Constitucional ha negado sus recusaciones considerando que no son válidos sus argumentos ni para apartar a Linares ni para pedir que se anule el borrador de ponencia. Sin embargo, la demandante interpuso el 4 de febrero un tercer recurso en el que vuelve a pedir que Linares no tenga el estudio de su demanda. Sobre esta tercera recusación aún no ha habido pronunciamiento.

JUSTICIA