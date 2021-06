Así fue el apoyo de un alcalde al  ingreso de paramilitares a Bojayá

El testimonio del excomandante paramilitar Fredy Rendón Herrera, conocido como ‘El Alemán’ fue determinante para condenar al exalcalde de Bojayá (Chocó) Manuel Joaquín Palacios Asprilla no solo por tener nexos con ese grupo ilegal sino por permitir su ingreso al municipio a finales de los años 90.



Rendón Herrera dijo ante Justicia y Paz que Palacios Asprilla, alcalde del municipio entre 1995 y 1997, fue su enlace para facilitarles el ingreso a Bojayá, así como para que los paramilitares tuvieran comida, dinero e información sobre supuestos aliados de la guerrilla en dicha región.



Esto habría sucedido, dijo ‘El Alemán’, entre 1997 y 1999. Según su testimonio, en Vigía del Fuerte contaban con el apoyo de su alcalde quien, además, se encargaría de “recoger los aportes de los alcaldes de Bojayá y Murindó para una parte del financiamiento del grupo a cambio de combatir la guerrilla en esa zona”.



“Sí, lo conozco desde 1997 cuando llegué a la zona de Vigía del fuerte y Bojayá como miembro del extinto bloque Elmer Cárdenas y (sic) haberlo vuelto a ver tres o cuatro años después en el área de Necoclí, Antioquia. No sé cuando llegamos en el año 1997, allí los alcaldes de Vigía del Fuerte, Wilson Chaverra, (y) el de Bojayá, Joaquín Palacios, y el de Murindó aportaban unos recurso fueran estos en víveres o en efectivo y esto lo manejaba directamente en ese momento el comandante militar William Manuel Soto Salcedo”, dijo Rendón Herrera el 28 de noviembre de 2014.



El exparamilitar aseguró que se reunieron para tratar temas concerniente al dinero que les daban dichas alcaldías para el sostenimiento de parte del grupo.



Palacios Asprilla fue condenado el 30 de julio de 2019 a 7 años y seis meses de prisión por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó por el delito de concierto para delinquir agravado. Ese fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Quibdó el 21 de mayo de 2019 y, ahora, ratificado por la Corte Suprema.

La Sala Penal del alto tribunal, en decisión conocida por EL TIEMPO, no admitió un recurso de casación con el cual la defensa de Palacios Asprilla pretendía tumbar la condena señalando que la acusación en su contra se dictó 17 años después de los hechos y que los testimonios en su contra fueron apreciados de manera parcializada.



Al estudiar el caso, la Corte dijo no hubo irregularidades de parte de la Fiscalía porque dicho organismo tenía realmente un plazo de hasta 24 años de prisión para acusar a Palacios Asprilla por el delito de concierto para delinquir, tal y como sucedió.



La Corte además no encontró reproche en la valoración de los testimonios del caso que hizo el Tribunal Superior de Quibdó como en el caso de Willam Manuel Soto Salcedo quien ratificó la declaración de ‘El Alemán’, diciendo que conoció a Palacios Asprilla por ser el alcalde del municipio.



Soto Salcedo dijo que “la relación con él fue por medio del alcalde del Vigía del Fuerte y que fue él quien le presentó al alcalde de Bojayá y les dijo que iban a colaborar para el movimiento que se iba a desarrollar en los municipios de Vigía del Fuerte y Bojayá”.



Su testimonio, citado por el Tribunal, asegura que “el acuerdo consistía en que el comandante encargado de la urbana Otoniel Segundo Hoyos Pérez, alias ‘Rivera’, se encargaría de recibir los dineros y sostener los grupos”.

A su turno, Hoyos Perez dijo que conoció a los alcaldes de Vigía del Fuerte y de Bellavista de la época y que, cuando recibió el mando, ya había acuerdos planteados consistentes en la entrega de $30 millones y que cada alcaldía daba 15 millones de pesos “para el sostenimiento de los grupos de autodefensas de los mismos municipios”.



El Tribunal de Quibdó dijo que estos testimonios se avizoran espontáneos, descriptivos y coherentes, desprovistos de la actitud mal intencionada de mentir para generar daño o para obtener beneficios judiciales. A juicio de la Corte Suprema esta apreciación es correcta.



“Deja de lado el censor (la defensa de Palacios) que el mismo testigo Otoniel Segundo Hoyos Pérez, en declaración del 14 de julio de julio de 2011, manifestó que él arribó a la zona en mayo de 1997 para pertenecer al bloque Elmer Cárdenas en calidad de “urbano” tomando la comandancia el 1° de enero de 1998, y que conoció a Wilson Chaverra y Manuel Joaquín Palacios Asprilla como alcaldes de Vigía del Fuerte y de Bellavista (Bojayá) respectivamente”, dijo la Corte Suprema.



“No se advierte tergiversación, distorsión y ni siquiera cercenamiento en la valoración que de las pruebas hicieron los funcionarios judiciales, quienes reconocen que Hoyos asumió como comandante en 1998, pero que fue testigo de los acuerdos celebrados en 1997”, agregó la Sala Penal.



La Corte Suprema dijo que la acción de concertarse para “promover” grupos ilegales que realizó Palacios, “implicó no solo el entregar dinero a las autodefensas sino poner a disposición la función pública, tal y como se puede corroborar en las sentencias recurridas”.



