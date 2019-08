¿Asesinato en el trabajo es un accidente laboral?

A la Corte Suprema de Justicia llegó el caso de una familia que intentaba cobrar la pensión de sobrevivientes de su ser querido que fue asesinado en un hecho de sicariato registrado cuando se encontraba en medio de su jornada laboral.

El caso había sido resuelto en abril de 2015 por el Tribunal Superior de Cúcuta luego de que la empresa a la que había sido afiliado el trabajador manifestara que una muerte en las condiciones en las que se dio la del empleado no era “de origen profesional, puesto que no fue agredido por ninguno de sus compañeros, ni se desarrollaron, hurtos, o amenazas originadas en las que desarrollaba (el empleado).Por eso la compañía se negaba a pagar la pensión a la esposa del trabajador y sus dos hijos menores de edad.





La empresa añadía que el caso correspondía a un asesinato selectivo y que la víctima fue atacada en el restaurante de la compañía y no en su sitio de trabajo.



En el fallo de primera instancia un Juez de Cúcuta ordenó a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) Positiva al pago de la pensión de sobreviviente a los familiares del trabajador asesinado. Esa decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de esa ciudad.



En su decisión la Corte Suprema da por probado que el trabajador tenía un contrato laboral, que dentro de su jornada laboral, aunque en su tiempo de descanso, fue asesinado por un desconocido que le disparó en dos ocasiones y que efectivamente tenía una relación probada con su pareja de la que nacieron dos hijos.



El alto tribunal señala que la muerte se dio cuando el trabajador se encontraba subordinado a su empleador y que esa condición se mantiene así la víctima al momento de ser atacada, no se encontrara en su lugar de trabajo.



Añadió que le correspondía a la empresa demostrar que el hecho “no tuvo relación con el trabajo” y que esto no se dio, más aún cuando desde el comienzo la empresa lo reportó como accidente laboral.



La Corte determinó entonces no casar la sentencia y mantener la orden de pago a la familia del trabajador.



Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com