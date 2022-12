La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda que busca que los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares puedan ser considerados para ascensos a pesar de tener un auto de cargos disciplinarios en su contra, contrario a lo que dice el artículo 60 del Decreto Ley 1799 de 2000.



El recurso fue presentado por el abogado Erwin Lechuga Heredia quien estima que la ley estaría vulnerando la presunción de inocencia de los uniformados porque permite que se retrasen o se impidan sus ascensos en las filas, lo cual es contrario a los llamados que han hecho organizaciones de derechos humanos e internacionales para evitar que quienes estén involucrados en graves hechos, sigan escalando al interior de las Fuerzas Militares.

“El auto de cargos en contra de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares no lo hace per se responsable del juicio de reproche disciplinariamente”, dice la demanda que asegura que será el ente correspondiente el que defina, con base en pruebas, el que tome la decisión final.



“(...) Trae como consecuencia que aquellos miembros del personal de oficiales o suboficiales llamados a ascenso e inmersos en una actuación disciplinaria, sean retardados, ocasionándoles perjuicios a nivel profesional, personal y que cuando se demuestra el agravio, ocasiona una responsabilidad de parte del Estado”, dice la demanda.



El abogado Lechuga dijo que presentó la demanda porque fue representante de un suboficial que, como cabo primero, no pudo ascender al grado de sargento porque el Ejército le había abierto un proceso disciplinario en 2018, del que fue absuelto en mayo de 2022.



“El suboficial pudo ser promovido al grado de sargento que era el cargo que aspiraba, pero el daño se había consumado”, dijo el abogado.



El caso fue admitido en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo quien solicitó concepto al respecto al Ministerio de Defensa Nacional, a la Corporación Defensoría Militar, a la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto, a la Universidad Militar Nueva Granada, la Libre y el Externado y a la Procuraduría General.

