Tras enviar a la cárcel al exsenador Arturo Char como medida preventiva mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia seguirá en la recolección de evidencias sobre su presunta participación en un entramado ilegal de compra de votos que operó el Atlántico para, presuntamente, lograr su reelección al Congreso, así como la elección de la fórmula de Aida Merlano Rebolledo y de Lilibeth Llinás en el escándalo conocido como la ‘Casa Blanca’.



El despacho instructor, el del magistrado Francisco Farfán, aceptó recoger el testimonio de los exdiputados del Atlántico Gersel Pérez, Estéfano González y Lilia Manga, quienes podrían dar luces alrededor de una reunión en la que se habría gestado el apoyo a la campaña al Senado de Merlano con Llinás como fórmula, como imposición de Arturo Char.



Esta prueba es relevante en el sentido que, tal y como reveló EL TIEMPO, la orden de detención asegura que hubo un entramado liderado por Arturo y Alejandro Char, entonces alcalde de Barranquilla, junto a Julio Gerlein para promover y financiar las candidaturas, que se concretó en reuniones en la ‘Casa Blanca’ en 2017 y 2018.



Char reconoció una visita a la sede diciendo que fue para finiquitar un asunto relativo a las mayorías necesarias para nombrar a los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea; mientras que la Corte, basada en testimonios de Merlano y de otros participantes de la campaña, dice que esa posición no es creíble y que la cita fue para “concretar el acuerdo delictivo” de la compra de votos en el departamento.

Igualmente, el alto tribunal ordenó hacer una inspección a la Asamblea del Atlántico para buscar registros de actas correspondientes a reuniones desarrolladas en el seno de dicha Corporación en el período 2016-2019, que guarden algún nexo con la conformación de las mayorías para la elección de los miembros de la Mesa Directiva.



Y se pidió el testimonio de César Lorduy, quien fue fórmula política de Arturo Char en esas elecciones, así como de Yaneris Acuña, Fabián Monsalvo, Gloria Guerrero y Franklin Ortega, quienes fueron líderes políticos en sus campañas.



Además, solicitó los datos sobre el número de votos válidos registrados y depositados en favor de Arturo Char Chaljub, de Aida Merlano y de Lilibeth Llinás, discriminados de manera detallada por cada uno de los municipios en los que se habilitaron mesas de votación a nivel nacional, en los comicios celebrados para para elegir a los miembros del Congreso en las elecciones de 2006, 2014 y 2022 para el primero; las de 2014 y 2018 para Merlano y de 2018 para Llinás.

Los datos financieros solicitados

Se ordenó a dos entidades financieras que certifiquen cuántos y cuáles cheques pertenecientes a cuentas de Julio Gerlein y a Valorcon, fueron cambiados por Edwinl Martínez, gerente de campaña

De otro lado, la Sala ordenó el testimonio de Gian Piero Celia Martínez, quien es el representante legal de la Empresa Serfinanza, que es de propiedad de la familia Char, que deberá indicar si esta dio dinero a las campañas de Merlano y Llinás y si recibió peticiones de créditos de candidatos a esas elecciones.



También se ordenó a dos entidades financieras que certifiquen cuántos y cuáles cheques pertenecientes a las cuentas bancarias de Julio Gerlein y de la empresa de su propiedad, Valores y Contratos S.A. (Valorcon), fueron cambiados por Edwin Rafael Martínez Salas, gerente de campaña de Merlano entre 2015 y 2019.



Esta prueba también es clave dado que testigos como Martínez y Rafael Rocha dijeron que la plata de la financiación de la compra de votos vino presuntamente de Gerlein y la familia Char.

Además, ordenó a Bancolombia S. A. que certifique si entre los años 2017 y 2018 otorgó créditos a Arturo Char, cuyos recursos habrían sido destinados para el financiamiento de sus campañas políticas. "La entidad precisará: (a) el monto total de los créditos, (b) el plazo, (c) la tasa de interés pactados, así como (d) el estado actual de tales obligaciones a la fecha", dice el documento.



Estas pruebas son pertinentes porque, hasta el momento, el expediente apunta a que la financiación del entramado ilegal corrió por cuenta de Gerlein, quien reconoció aportes a Merlano en llamadas telefónicas que mencionan igualmente a Serfinanza; y de la familia Char, supuestamente, según dice el documento, con anticipos de contratos millonarios dados por la Alcaldía de Álex Char a Faisal Cure. Este último recibió contratos que superan los 400.000 millones de pesos.

En diligencia del 31 de enero de 2022 ante la Corte, Aída Merlano reprodujo ante la Corte un audio que tenía en su poder, en el que habla con Julio Gerlein, quiense refiere a pagos por caso 12.000 millones de pesos para la campaña.



La siguiente es la transcripción que sobre ese audio hace la Sala de Instrucción de la Corte Suprema:



A.M.R.: No, pensé que me estabas hablando de deudas.

J.G.E.: No, no, no, mejor dicho, yo debo 2.700 millones de pesos. Es más, es muchísimo más de lo que yo tengo aquí, porque no le he pagado a nadie interés, interés, interés. Bueno, a un señor que se llama José [inaudible]. A.M.R.: Mijo ven acá. Escúchame.

J.G.E.: Espérate, espérate, espérate.

A.M.R.: Espérate. Por eso, es que yo no sé de qué me estás hablando.

J.G.E.: De lo que yo puse en las elecciones.



A.M.R.: ¿Y por qué estamos hablando de eso?

J.G.E.: Porque tú me dijiste: "No puede ser, no puede ser, no puede ser", y entonces yo dije: "Hágame el favor y póngame aquí". Yo me gasté en las elecciones originales 11.818.000.000 millones de pesos.

A.M.R.: Es que eso es lo que yo te estaba diciendo.

J.G.E.: Sí, yo me gasté 11.818.000.000 millones de pesos.

A.M.R.: Es que eso es lo que yo te estaba diciendo, que los 6.000 los puso, espérate que me está entrando una llamada.



A.M.R.: Espérate, déjame colgar. Sí, los 6.000 los puso fue Faisal, y tú nada más pusiste los 5.000 y piquito.

J.G.E.: No, los 11.800 los puse yo, distintos a los de Faisal (Cure). Nada de Faisal, yo no tengo nada que ver con Faisal. Los 11.818.000.000 millones los puse yo, que me los prestó: Jaime Massard, Mauricio Gerlein, Serfinansa, toda esa vaina, ¿me entiendes?

A.M.R.: No mijo, yo creo que tú estás en un error.

J.G.E.: No, yo no estoy equivocado en nada, mijita, en nada, en nada, en nada, si quieres te digo los cheques que se dieron aquí, se dieron los cheques.

A.M.R.: No mijo, es una locura.

J.G.E.: No. Te lo juro por lo más sagrado.

Los 500 millones y el informe de Valorcon y Serfinanza

Otro elemento clave es que la Sala ordenó el testimonio del teniente Juan David Zuluaga, quien en 2017 era jefe de seguridad del alcalde Alejandro Char, para que declare lo que sepa sobre la visita que este habría hecho a la ‘Casa Blanca’ para entregarle a Merlano 500 millones de pesos en efectivo un día antes de los comicios de 2018, hechos que se conocieron en enero de este año por declaraciones de Merlano y que el exalcalde negó, enfatizando en que la entonces candidata era del Partido Conservador y no de Cambio Radical.



Por otra parte, el alto tribunal no concedió una petición de la defensa de Arturo Char de llamar a las investigadoras de policía judicial que realizaron cinco informes periciales en 2021 y uno en 2022 consignando los resultados de las inspecciones realizadas a las empresas Valorcon S.A. y Serfinanza S.A. y que detallan las relaciones de ambas en el plano comercial.



La razón para negar esta prueba es que en noviembre de 2022 la Corte pidió a la defensa y a la Procuraduría que se pronunciaran al respecto, pero ambas partes guardaron silencio, por lo cual “el mecanismo idóneo para llevar a cabo la contradicción de los informes técnicos, en las etapas de indagación e instrucción, ya fue agotado”.

Las visitas a Merlano

El despacho del magistrado Farfán busca obtener el registro de visitas que recibió Aida Merlano mientras estuvo detenida en Venezuela –tras su fuga de Colombia en octubre 2019– por lo que ofició a los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores para que le digan a la Corte cuál es la posibilidad real que actualmente tendrían para lograr la cooperación de las autoridades judiciales y penitenciarias del vecino país,.



Al mismo tiempo, la Corte envió un “atento y respetuoso exhorto al señor Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab Halabi” para que se consiga la información y se envíe a la Corte.



Cabe precisar que la Sala de Instrucción dio crédito a los testimonios que ha dado la excongresista, condenada por este caso, al advertir que sus señalamientos son coherentes y se corroboran por los testimonios de otros declarantes.



Además, la Corte negó practicar pruebas relacionadas con la salud de Merlano, al ratificar que su trastorno bipolar diagnosticado hace más de 15 años no le impide ni reconocer ni decir la verdad. En todo caso, sí ordenó buscar otros datos que sean relevantes a nivel médico y clínico respecto de ella y del testigo Edwin Martínez.

Además, la Corte ordenó buscar los productos bancarios de la excongresista, es decir, las cuentas bancarias, obligaciones crediticias, así como el registro en el sistema financiero de títulos valores como cheques, letras de cambio, pagarés, facturas cambiarias, bonos, certificados de depósito, entre otros, desde 2014 a la fecha.



Así mismo, se ordenó "identificar a los integrantes del núcleo familiar de la señora Merlano Rebolledo (padres, hermanos e hijos), y determinar respecto de ellos, igualmente, la existencia de productos bancarios y el registro en el sistema financiero de títulos valores a su nombre".

