La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento intramural y orden de captura internacional, con circular roja de Interpol, en contra del expresidente del Congreso Arturo Char Chaljub por hacer parte de un entramado ilegal de compra de votos en la costa caribe.



EL TIEMPO conoció detalles de la decisión tomada por la Corte Suprema que apunta a que Char hizo parte de un acuerdo ilegal que se materializó en 2017 y en el que intervino tanto él, como Aida Merlano Rebolledo, condenada por esos hechos, como Lilibeth Llinás quien también aspiró al congreso al tiempo que Merlano.



Allanamiento sede Aida Merlano en Barranquilla Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Con qué pruebas se tomó esta decisión?



Por un lado, la Sala de Instrucción de la Corte tuvo en cuenta el testimonio de Aida Merlano quien señaló directamente a Char de haber promovido y financiado el entramado de corrupción, así como de haber exigido que Llinás fuera la fórmula de Merlano por los vínculos de amistad suyos con ella y con su hermano Adalberto Llinás.



Merlano dijo que Char sí acudió a la sede política de ella, conocida como la ‘Casa Blanca’, la misma que fue allanada en 2018 cuando fue capturada, para organizar el acuerdo ilegal de compra de votos para las dos congresistas y para la reelección del propio Char.



Según el testimonio, que fue validado por la Corte, esto se hizo a través de Adalberto Llinás, quien habría actuado como coordinador político de la 'Casa Blanca', con el objetivo de conseguirle, de comprar, 10.000 votos para Char.

Los testimonios

Rafael Rocha declara en juicio a Aida Merlano Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO estableció que el alto tribunal no solo tuvo en cuenta el testimonio de Merlano, sino también los de Rafael Antonio Rocha Salcedo (en la foto) quien fue su coordinador de campaña.



Además, declaró Francisco Rafael Palencia Borrero, también líder de la misma campaña y el de Vicente Roger Rosanía, quien fue una persona de confianza de esa organización.



Declararon, además, Edwin Martínez Salas como gerente de esa organización llamada ‘Casa Blanca’ y Evelyn Carolina Díaz Díaz. Cabe recordar que todos los mencionados o están procesados o ya fueron condenados por este mismo caso.

Las evidencias

Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, la Sala de Instrucción tuvo como pruebas también videos, fotos y documentos que se obtuvieron por la Fiscalía en el allanamiento a la sede ‘Casa Blanca’.



Una de esas fue un video en el que se aprecia a Merlano haciendo un reclamo airado a Julio Gerlein, quien también está procesado por hechos hechos, porque no había entregado la plata completa que se necesitaba para la campaña y donde se dice que los Char habrían incumplido con su parte.



También está un video en el que Merlano retiró dinero de un closet de la sede de la Casa Blanca junto a Adalberto Llinás, entre otros en los que también se aprecia constantemente a Lilibeth Llinás en la sede.

Uno de esos videos fue revelado por EL TIEMPO en su momento. Se trata de una grabación hecha con las cámaras de seguridad de la sede en marzo de 2018 previo a las elecciones, en donde se habla de la cantidad de dinero que les hacía falta.



Merlano dice: "Bien, mija excelente, viste el h.p., es un malp..., verdad (...) ya el debate me lo bajó a 1.300, según él. O sea, no pagamos palco de apoyo, no pagamos votos, no pagamos... ¿Qué tiene él en la h.p. cabeza? Tú crees que yo voy a dejarme apagar la luz y de él".



Más adelante, Merlano dice que no sabe qué hacer, habla de hipotecar y dice que necesita por lo menos 2.700 millones de pesos. "Bueno, o sea, yo los bajo a 1.500, voy a tomar medidas, ahora con todos los puntos, voy a tomar medidas".

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla

justicia@eltiempo.com

